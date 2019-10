Unterhaltung und Hintersinn: Bestsellerautor Rafik Schami liest und erzählt in Leipzig

Leipzig

Wen nur Rafik Schamis neuster Bestseller interessiert, der kauft sich besser direkt das Buch. Denn mit einer „Lesung“, wie das Dienstagshighlight des Literarischen Herbstes überschrieben ist, hat der Abend in der gut besuchten Alten Handelsbörse wenig zu tun.

Zwar erfährt man aus erster Hand einiges aus und um den „kriminalistisch grundierten“ Gesellschaftsroman „Die geheime Mission des Kardinals“ ( Hanser Verlag; 432 Seiten, 26 Euro), hört jedoch kaum ein Zitat direkt. Der syrisch-deutsche Bestseller-Autor ist zum Erzählen gekommen, ihn interessiert live die mündliche, in der Abschweifung freie Übermittlung mehr, als simples Rezitieren.

Selbst aus Syrien geflohen

Einen assoziativen „Spaziergang“ durch seinen Roman bietet er an, von A bis W, schließlich soll bei einem Krimi vorher niemand wissen, wer am Ende der Mörder ist. So taucht Schami ein in den vorwinterlichen Herbst Syriens, aus dem er selbst Anfang der 70er Jahre nach Deutschland floh, um Militärdienst und Zensur zu entgehen. Denn eins stellt er schnell klar: In einer diktatorisch und stark hierarchisch geprägten Gesellschaft sind Krimis, spätestens, wenn sie hinter gewisse Fassaden blicken wollen, kaum möglich.

Der Roman folgt dem letzten Fall des Kommissars Barudi, während im Vorkriegssyrien der IS langsam aufsteigt. Eigentlich zählt Barudi die Sekunden bis zur Pensionierung. Nach 40 nicht ganz einfachen Jahren Polizeidienst in der Diktatur hat er zwar nie die Leidenschaft verloren, aber gelernt, einiges zu schlucken.

Meister der Abschweifung

Doch eines Tages wird der italienischen Botschaft in Damaskus ein Fass geliefert, dass nicht nur Olivenöl, sondern auch die Leiche eines Kardinals enthält. Zusammen mit Mancini, einem Kollegen aus Rom, widmet sich Barudi der Aufklärung des mysteriösen Verbrechens, dass sie bald tief in die interreligiösen Konflikte der syrischen Gesellschaft führt.

Den „Meistererzähler“ Schami kann man sich schwer still am Tisch schreibend vorstellen, so lebendig hin und her tigernd und gestisch stürzt er sich in seine detailverliebte Erzählung, als wäre es selbst Erlebtes. Denn der genaue Beobachter ist auch ein Meister der Abschweifung, und für die des Romans noch Unkundigen wird es spannend sein, wie viel seiner Erzählungen in den gedruckten Seiten wiederzufinden ist.

Porträt eines Landes

Es ist im anderthalbstündigen Redefluss nicht ganz einfach, den zahlreichen Verwicklungen der Krimihandlung zu folgen, dafür springt Schami zu schnell von einem Detail zur nächsten Anekdote. Doch zwischen Vorgeschichten der Figuren und allgemeinmenschlichen Volten entspannt sich Stück für Stück das Porträt eines Landes.

Hier sind es Gerüche von Speisen, die selbst im IS-Gefängnis delikat wirken, dort anekdotische Mentalitäts-Fragen. Kein Syrer, erzählt Schami fast im Duktus eines Comedian, würde freiwillig wie die Europäer auf einem Friedhof spazieren gehen, der Zeitpunkt, da man dort auf Händen hingetragen wird, kommt früh genug.

Immer wieder klingt Religiöses und Politisches an. So ist es in der Diktatur für Kommissar Barudi leichter, Informationen von Gaunern der Unterwelt zu beziehen und dort Vertrauen aufzubauen, als in oberen Gesellschaftskreisen. Und was sagt es über eine Gesellschaft, dass es den Kommissaren zwischenzeitlich sicherer erscheint, sich als Journalisten zu tarnen? Die politischen Klüngel, die zur Einsetzung des italienischen Partners geführt haben, sucht ebenfalls ihresgleichen.

Unterhaltung und Hintersinn

Ein besonderes Verhältnis von Unterhaltung und Hintersinn gelingt Schami, wenn er, der in Syrien einer christlich-aramäischen Minderheit entstammt, von Absurditäten des (Aber-)Glaubens in Christentum und Islam erzählt. In Anspielung auf die Mission des Kardinals im Roman stellt Schami fest, dass der „Himmel von Europa gepachtet“ ist: Das westlich geprägte Christentum ist für die Verdienste außereuropäischer Geistlicher weitgehend blind.

Eine der größten Bedrohungen geht im Roman von einer der „Wunden des Kolonialismus“ aus: den zunehmend erstarkenden Islamisten des IS, die sich am Vorabend des Bürgerkrieges bereits ein kleines Staatsgebiet geschaffen haben und den festen Plan verfolgen, die Welt zu erobern. Allerdings wird hier schnell deutlich: Mit den ebenfalls in der Gegend ansässigen Drogenbossen hat die Terrororganisation deutlich mehr gemein als mit aufrichtigem muslimischem Glauben.

Von Karsten Kriesel