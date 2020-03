Unterwegs im Viren-Wunderland: Talkshow-Dauerschleife in surrealen Kulissen

Leipzig

Politiker, Wirtschaftsvertreter, Mediziner plus irgendwie Betroffene – in epidemiologisch korrektem Abstand voneinander: In dieser immergleichen Konstellation geht es nun seit Wochen um das Immergleiche in den Talkrunden von ARD und ZDF. Handy-Ortung oder Bürgerrechte, Lock-Down oder Lockerung? Und was bringen diese Masken eigentlich, vor allem wenn es sie kaum gibt? Will, Plasberg, Maischberger und Illner sind die Kellner im Wartesaal der Republik. Wenn alles erklärt ist, kommt Lanz. Und am nächsten Morgen sind die neuen Zahlen da.

An der Grenze zur Konformität

Eine Gesellschaft igelt sich ein: Wir bleiben zu Hause. Wir wuppen das. „FÜR EUCH DA“ ist der SWR, „ZUHAUSE #MITEINANDERSTARK“ der MDR. Und die TV-Talks sind, wie die „Süddeutsche“ schreibt, in diesen Wochen zu den „Sprechstunden der Nation“ geworden. Fast sind es Andachtsorte, in denen sich zuweilen Unerhörtes zuträgt: Stille. Das Draufhauen und Abkanzeln, das Zirzensische und Aufgeregte ist einer ungewohnten Ernsthaftigkeit gewichen, hart an der Grenze zur Konformität.

Ohne Räuber und Krokodil

Was aber bleibt, wenn heiße Luft und Zuschauerapplaus aus dem Format gewichen sind, wenn selbst Lobbyisten Kreide gefressen zu haben scheinen? Antwort: ein Mischformat aus Gesundheits- und Wirtschaftsmagazin mit Gästen oder – böse formuliert – ein Kasperletheater ohne Räuber und Krokodil.

Viel Neues erfährt man hier nicht, aber das Zuhören hat etwas Beruhigendes, so beunruhigend die Berichte aus den Krankenhäusern und Altenheimen auch sind. Fatalismus trifft Applaus für Ärzte und Pfleger. Im vergangenen Sommer hatte die Bertelsmann-Stiftung noch empfohlen, die Zahl der Krankenhäuser im Land von 1400 auf 600 zu reduzieren. Davon hört man gerade wenig, auch in den Talkshows. Ins Grundsätzliche ragt dort weiter wenig.

Andere Themen haben Zugangssperre

Aber die Quoten stimmen. Talk für Talk, Tag für Tag schalten um die vier Millionen Zuschauer ein. Alle anderen Themen, die eben noch die Republik bewegten – der Brexit oder das Drama der Flüchtlinge in den griechischen Lagern etwa – haben gerade Zugangssperre.

Der Blick durch die Coronabrille fällt auch selten ins Ausland. Die Geografie dieses neuen Biedermeiers reicht nur bis zum Balkon. Und noch kennen die meisten unter uns niemanden, der das Virus aktenkundig hat – was natürlich auch an begrenzten Testkapazitäten liegt. So hat die Krise neben den unmittelbaren und konkreten ökonomischen Folgen noch immer etwas sehr Abstraktes.

Erstaunlich bis verstörend ist, was die Set-Designer der Talksendungen ganz konkret aus dem Thema herausholen. Es lohnt, den Ton abzustellen, mal für ein paar Minuten dem kassandrischen Brummen zu entkommen und sich ganz den Bühnenbildern hinzugeben, in denen nun Herdenimmunität und Desinfektionsziele verhandelt werden.

Psychedelisches Glibberuniversum

Bei Maybrit Illner diskutierten die Gäste am vergangenen Donnerstag vor überdimensionalen DNA-Spulen und bunten Coronavirus-Seeigeln. Eine Glitzer-Kulisse mit dem Charme der 70er. Jeden Moment, meint man, könnte Ilja Richter aus diesem psychedelischen Viren-Wunderland hervortreten und die Moderation übernehmen. Vor derlei surrealem Dekor kann SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach noch so besorgt dreinschauen, es ist schwer, ihm zu folgen. Es nützt wenig, dass er dem Ernst der Lage gemäß die freche Fliege abgelegt hat. Und wenn sich in dem Glibber-Universum dann ein Fenster ins Büro einer Virologin öffnet, nippt Lauterbach am Wasser, und der Zuschauer wundert sich.

Blumenkohlartige Wucherungen

Poppig und blumenkohlartig wucherten am Montag die Monsterviren bei „Hart aber Fair“. Eine Sendung, in der Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) wegen der Ankündigung von Konzernen wie Adidas, die Mietzahlungen in ihren Filialen auszusetzen, immerhin „stinksauer“ war. Manchmal funktionieren die Reflexe dann doch noch.

Von Jürgen Kleindienst