Unversöhnlicher Heimatabend mit Uwe Steimle

Leipzig

Uwe Steimle hat es nicht leicht gehabt in letzter Zeit. Erst hat er mit einem T-Shirt Aufsehen erregt, das mit dem Schriftzug „Kraft durch Freunde“ an dunkle Zeiten erinnerte. Dann bezeichnete er Deutschlands als besetztes Land und schließlich hat er im Dezember seinen MDR-Vertrag verloren, weil, so der MDR, das Vertrauensverhältnis gestört sei, auch weil Steimle die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks öffentlich anzweifelte. Seine Tournee „Heimatstunde“ allerdings läuft trotz (oder wegen?) dieser Skandale rund.

Hier, vor seinen treuen Fans, vornehmlich ab 40 Jahren aufwärts, kann er nochmal so richtig auf Touren kommen und all die oben genannten Anwürfe gegen ihn werden einen gewichtigen Teil des Abends ausmachen. Er zeigt sogar ein wenig Reue, besonders die T-Shirt-Nummer (er spricht als guter Sachse konsequent von Niggi) sei bei den Leuten in den falschen Hals gekommen, aber – und es gibt immer ein solches aber – dass er medial so fertig gemacht worden sei, sei unglaublich und es gebe keinen Grund ihn in die rechte Ecke zu stellen. Obwohl sein Programm auch solche Schlüsse zulässt.

Lügenvorwürfe an Politiker

Er jammert über die offenen Grenzen, vermutet den gestohlenen Ziersäbel aus dem Grünen Gewölbe am Dönerspieß und fühlt sich als Emigrant im eigenen Land. Er flirtet rechtsoffen mit Migranten als Pointenzielscheibe: „Ich habe nichts gegen den Muezzin, aber Glocken sind mir lieber.“ Das Publikum freut‘s, je derber desto besser.

Doch viel mehr als diese Veränderungen regt er sich über die Politiker auf. Statt fein gedrechselter Kritik, aber wird pathologisiert und einfach mal alle „da oben“ für verrückt und wahnsinnig erklärt. Alles Irrsinn. Lügen tun sie eh alle: die Politiker, die Medien, die Wirtschaft. „Die Politiker führen ein Kampf gegen das eigene Volk“, erklärt er unter Applaus und nur die Umsicht Putins habe bisher einen dritten Weltkrieg verhindert. Für Deutschland sieht er schwarz und will einen Systemwechsel. Die Erinnerung an 1989 wird hier in der Projektion zur Farce, die Gäste aber freut‘s.

MDR-Streit wird zum Thema

Breiten Raum nehmen natürlich die Auseinandersetzungen mit dem MDR ein. Er unterstellt dem Sender eine starke Staatsnähe. Damit ist er nicht der erste, der gerade gegen den MDR dieses Kritik ins Felde führt, doch seine sächsische Unerbittlichkeit zerdeppert nur Meißner Porzellan. Immerhin kündigt er einen Brief an Intendantin Karola Wille an und falls das nicht hilft, gibt es immerhin eine Online-Petition mit 49.000 Unterschriften: „Und dann stehen wir irgendwann mit 1000 Leuten vorm Landesfunkhaus.“

So richtig wohl wird ihm nur wenn er in der Vergangenheit schwelgen kann. „So wie in Kindertagen, da müssen wir wieder hin“, ist im Grunde der Kern seines ganzen Unbehagens an einer Welt, die nicht seine ist. Zeit, erwachsen zu werden.

Von Torben Ibs