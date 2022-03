Steffen Schleiermacher wurde 1960 in Halle geboren. Ab 1980 studierte er in der Tanzabteilung der Leipziger Musikhochschule für Musik Klavier bei Gerhard Erber, ab 1982 Komposition bei Siegfried Thiele und Friedrich Schenker in Leipzig und als Meisterschüler Friedrich Goldmanns in Berlin. Seit 1988 leitet er die Konzertreihe Das neue Werk (ab 1990 musica nova) am Gewandhaus. 1989 gründete er das Ensemble Avantgarde. Bis heute spielte er gut 60 CDs ein. Als Komponist schuf Schleiermacher ein riesiges Œuvre, das vom Klavierstück bis zur Oper praktisch alle Gattungen und Genres abdeckt.