Fließend, farbig, meditierend. Hätten Gewandhausorganist Michael Schönheit und Klangkünstler P.A. Hülsenbeck nur drei Worte zur Verfügung, dann würden sie diese wählen, um ihre Komposition „Reaping from the Conflux“ zu beschreiben.

Im April 2019 haben sich die beiden Musiker zum ersten Mal getroffen, um gemeinsam zu diesem Abenteuer „Two play to play“ aufzubrechen. Ein Gewandhausmusiker, in diesem Fall Michael Schönheit, und ein Künstler der Freien Szene verbinden sich für eine Spielzeit, um eine Komposition zu erarbeiten, die in die Uraufführung im Großen Saal mündet. Aber wie so vieles lief auch dieses Projekt in der Spielzeit 2019/20 etwas anders: Die ursprünglich im Juni geplante Uraufführung verschob sich und wird am 9. Oktober im Gewandhaus nachgeholt.

Kombination aus Orgel und Elektro: „Es war Neugier“

Gut alle zwei Monate haben sie sich gesehen, um an der Komposition zu arbeiten. Ob sie anfangs Respekt vor der Kombination aus Orgel und elektronischer Musik hatten? „Es war eher Neugier“, sagt Schönheit. Und Hülsenbeck war sofort dabei, als die Anfrage vom Gewandhaus kam – denn er hatte sich schon seit längerem mit zeitgenössischen Komponistinnen beschäftigt, die mit der Orgel arbeiten. „Nun ja, eine Bedingung hatte ich, bevor wir uns kennengelernt haben“, schiebt Schönheit hinterher. „Es sollte nichts werden, das permanent laut ist.“ Und Hülsenbeck fügt hinzu: „Das passte mir gut, nach meinem ersten, klanglich recht ruhigen Album.“

Zwei Pole bewegen sich aufeinander zu

Also bewegten sich diese scheinbar so weit entfernten Pole aufeinander zu. Und schon beim ersten Treffen waren sich beide sicher: Das wird was. Die Verbindung zwischen den Musikern ist dicht, beinahe mit Händen zu greifen. Voll Vertrauen, Respekt.

Das Besondere am Konzept des Projekts: Der Prozess findet nicht hinter verschlossenen Türen statt. Im Januar ließen die beiden erstmals Publikum in eine Probe, eine weitere öffentliche Probe im März sollte folgen. Alle anderen konnten aufgrund der Pandemie nicht vor Zuschauern stattfinden. Große Einschränkungen im eigentlichen Entstehungsprozess gab es trotzdem nicht, die Größe der Bühne im Großen Saal ermöglichte die Zusammenarbeit auf Abstand.

Trotz Publikum nicht den Fokus verlieren

Was macht die Öffentlichkeit mit dem Prozess? „Musikalisch nicht viel“, stellt Hülsenbeck fest. „Aber dieses gemeinsame Begeben in eine ungewisse Situation, diese konzentrierte Energie, die hat uns näher zusammengebracht. Trotz des Publikums darf man nämlich den Fokus nicht verlieren.“

Von Anfang lag die Idee darin, die Vielfältigkeit der Orgel in „Reaping from the Conflux“ zu unterstreichen, unter- und gestützt von elektronischen Mitteln. In sieben Nummern ist die Komposition eingeteilt, die miteinander funktionieren und ineinander übergehen. Die Stücke werden immer länger, münden in das längste Stück.

Im letzten Abschnitt fließt alles zusammen

„Die Komposition beginnt mit Dingen, die weit auseinander liegen. Sowohl in den Tönen der Orgel, als auch in den Klangfarben der Elektronik“, schlüsselt Schönheit auf. „Über das Stück hinweg bewegt sich das aufeinander zu. Und im letzten Abschnitt sind wir vereint, fließt alles zusammen.“ Daraus resultierte der Titel des Stückes, frei übersetzt mit „Früchte des Zusammenflusses“.

Neben Schönheit an der Orgel und Hülsenbeck an Klavier und Synthesizer stehen noch drei weitere Musiker auf der Bühne: Katharina Dargel mit der Bratsche, Tsepo Kolitsoe Pooe am Violoncello und Johannes Weber am Kontrabass.

Freiraum, um auf Tagesform einzugehen

In der Partitur ist jedoch nicht alles durchnotiert: „Es wird ein bisschen sein wie in der Barockzeit. Ein bisschen Improvisation bleibt“, erklärt Schönheit. Und Hülsenbeck ergänzt: „Wir beide wollten von Anfang an Freiraum lassen, um auf einander und auch auf die Tagesform eingehen zu können.“

Aus den Aufnahmen, die nach und nach im Großen Saal aufgezeichnet wurden, entstehen eine CD und eine Vinyl-Platte, die am 30. Oktober beim Leipziger Label Altin Village & Mine erscheint.

Two play to play: 9. Oktober, 20 Uhr; Gewandhaus. Karten unter gewandhausorchester.de, 22/20 Euro.

Von Katharina Stork