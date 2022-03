Leipzig

Feuchte Keller, Paddler auf den Kanälen, Auwald-Vegetation. Weit weg vom Meer, abseits der großen Ströme, Leipzig ist dennoch Wasserstadt, zum Teil auf Sumpf gebaut. Im Westen steht das Karl-Heine-Denkmal, erinnert an den Industrie-Pionier, der im 19. Jahrhundert Sumpfland entwässerte und erschloss. Natur wurde zum Projekt der Ingenieure. Heute kennt man die Folgen, muss dabei zusehen, wie dem Auwald der Boden vertrocknet, sich Vegetation wandelt. Keiner weiß genau, wie sich die Natur entwickeln wird. Klar ist nur: „Es ist gar nicht mehr möglich, zum Urzustand zurückzukehren“, sagt Anna-Sophie Mahler.

Mahler sagt das nicht als Hydrologin, sie ist Theatermacherin, Regisseurin, Fokus Musiktheater. Am Schauspiel hat sie im Oktober „La Bohème“ inszeniert. Eine ganz eigene Version, geschaffen auf Basis von vielen Gesprächen mit Freiheitssuchern im heutigen Leipzig. Sie hat einer Parallelgesellschaft, die man als heutige Boheme betrachten könnte, auf der Theaterbühne eine Stimme gegeben, eingewoben in Puccinis Oper.

Wasser verbindet – im Zweifel gegensätzliche Interessen

Jetzt, für „Undine“, die Premiere findet am Samstag statt, hat sie sich wieder auf Recherchen in der Stadt begeben. Diesmal begleitet von Experten. Mit dem Projekt „Lebendige Luppe“ etwa, das einstige Wasserläufe der Elster-Luppe-Aue zurückbringen will, hat sie sich auseinandergesetzt. Gelernt hat sie, dass jeder seine eigene Sicht auf die Dinge mitbringt. Tierschützer, Pilzsucher, Förster, Tourismus-Planer oder die Stadt Leipzig als Betreiberin der Kläranlage. Wasser verbindet – im Zweifel gegensätzliche Interessen.

„Wichtig ist die Komplexität“, sagt Mahler, die den Menschen zwischen archaischen Urängsten vor und seiner Abhängigkeit vom Wasser sieht. „Letztlich sind wir alle Wasserwesen“, sagt sie und landet bei Undine, mythischer Wassergeist, in den Sagenwelten vom Menschen verraten, Symbol eines unzähmbaren Elements. Immer wieder Inspiration für Komponisten in der Musikgeschichte.

Anna-Sophie Mahler setzt auf Ravel, Debussy, Dvorák

Mahler verwendet in ihrer Inszenierung Maurice Ravels Klavierstück „Gaspard de la nuit“, Claude Debussys „Nocturnes III (Sirene)“ und bedient sich in verfremdeter Form viel bei Antonín Dvoráks „Rusalka“. Auf der Suche nach dem passenden Sound ist sie auf die Ondes Martenot gestoßen, ein frühes elektronisches Tasteninstrument aus den 1920er Jahren. Neben dem Leipziger Vocalconsort agieren Pianist Michael Wilhelmi, zugleich Musikalischer Leiter des Abends, und Schauspielerin Sonja Isemer auf der Bühne.

„Wir haben uns gefragt: Was kann eine heutige Undine sein“, sagt Mahler, die mit Kathrin Veser an Konzept und Text gefeilt hat und mit ihrem Team letztlich auf ein Maschinenwesen gekommen ist. Es lässt sich als Bindeglied zwischen mythischer Figur und technischen Eingriffen in die Natur und die ursprünglichen Wege des Wassers interpretieren.

Undine als Symbol einer vom Menschen enttäuschten Natur

Den Stoff bearbeitet Mahler zugleich aus sehr persönlichen Motiven. Sie ist in einer Mühle an Fluss und Teich aufgewachsen. Ihr Vater, der bildende Künstler Eugen Mahler, umspann in den 80er Jahren für seine Installation „Undines Spinnstube“ Gegenstände mit Algen aus dem Teich. Er verfasste einen Text dazu, der lange in Vergessenheit geriet, bis er Anna-Sophie Mahler wieder in die Hände fiel.

Undine taucht darin auf als Symbol einer vom Menschen enttäuschten Natur. Das langsam reifende Bewusstsein für die ökologische Fragilität findet in dem Text Niederschlag. Es geht um den „Riss in uns selbst“, sagt Mahler. Auch um die Trauer, wie sich der Mensch allmählich von der Natur entfremdet hat. „Darin steckt eine Tragik.“ Jetzt müsse die Frage gestellt werden, wie sich die Verbindung neu denken lässt. Theater, hofft Mahler, kann dabei mit seinen Mitteln vielleicht einen Anfang machen.

Info: Uraufführung: 26. März, 19.30 Uhr, auf der Großen Bühne am Schauspiel Leipzig; weitere Aufführung am 31. März, 19.30 Uhr; Kartentelefon: 0341 1268168, www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß