Leipzig

Grauer Strand, graues Meer. Kälte in der Luft. Stämmige Gestalt vor Wellen. Rückenansicht. Unförmig, unelegant. Mantel, Hose, alles viel zu groß. Plötzlich singt sie. Metall in der Stimme, Poesie im Text. Das kalte Hiddensee scheint erwärmt.

Uta Pilling singt in der Leipziger City. Quelle: Verleih

So konnte Uta Pilling zaubern. Die Straßenmusikantin, die so oft so durchdringend vor jenem Kaufhaus sang, das mal Karstadt hieß. Irgendwann schien sie irgendwie dazuzugehören. Eine politische Bänkelsängerin. Akkordeon, Agitprop und gar keine artigen Strophen. Mario Schneider, Dokfilmer aus Halle, lernte sie vor ein paar Jahren kennen. Er drehte „Akt“ – und fand in Uta eines seiner Film-Modelle: „Als ich sie das erste Mal traf und zwei Stunden mit ihr redete, haben wir uns sofort verstanden.“ Aber die Frau mit dem ungewöhnlichen Leben und den so eigenen Lebensansichten war eine unter vier anderen. Nun ist sie der Mittelpunkt – und der heißt „Uta“.

Schwarz-Weiß passt besser

Eine Reise durch ein Leben. Farbe am Anfang und am Ende (die Feier zum 70. Geburtstag), dazwischen Schwarz-Weiß. Passt besser zu ihr. Als Kind missbraucht vom Vater, der mythologische Erklärungen dafür liefert, schuldig erklärt und allein gelassen von der Mutter, geflohen nach Weimar, 33 Jahre verheiratet mit einem Maler, zwei Söhne mit ihm, danach drei Töchter, zwei dunkelhäutig, von drei Männern, der Jüngste erst 19. Günter, der Maler, erkennt alle als seine eigenen an. Rebekka stirbt mit 14 an Lungenkrebs. Uta trifft auf Jens-Paul Wollenberg, Musiker, Dichter, Darsteller. Er zieht bei ihr ein, man lebt neben dem Ehemann. Als der stirbt, bleibt Jens-Paul Wollenberg. Man redet, raucht, reibt sich. „Eine Künstlergemeinschaft“, sagt Mario Schneider, „die passte, auch wenn beide vielleicht schwierig sind.“

Uta Pilling in der Petersstraße in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Auch davon erzählt „Uta“. Als Jens-Paul Wollenberg sich in einen jungen Kolumbianer verliebt, aber nicht wiedergeliebt wird, sprechen beide darüber. Mario Schneider: „Mit welcher Offenheit sie das tun, das ist bemerkenswert.“ Uta, die Frau mit dem großen Körper und der großen Lust an der Welt, lebt ihr ganz eigenes Leben. „Ich würde das nicht Armut nennen, sondern eine besondere Form von Luxus“, meint sie und lächelt: „Durchlaschen von Monat zu Monat.“ Klamotten? Auto? Computer? Braucht sie nicht. Kreativität zählt mehr. Viel mehr.

„Selbst Konzerte waren für sie etwas künstlich“

Uta Pilling singt nicht nur frech- anarchisch, sie besitzt ebenso einen Sinn fürs Zarte, fürs Lyrische, für Liebes- und Gefühlslieder. So hatte man auf der Straße immer nur die halbe Uta. Was für Entdeckungen gibt es da nun im Kino zu hören! Es fehlt nur eine CD mit all diesen so innigen Liedern. „Ihre CDs hat sie selbst gepresst. Sie war nie auf der Suche nach einer Firma. Sie wollte ihre Sachen auf der Straße machen. Selbst Konzerte waren für sie etwas künstlich“, sagt Mario Schneider.

Uta Pilling mit Ihrem Arkordeon. Quelle: Andre Kempner

So malt „Uta“, so einfühlsam wie intensiv, am Porträt einer Leipziger Stadtbekannten, die nicht nur in einer Tonlage unterwegs war. Die Kamera geht mit ihr morgens durch Herbstkühle und Natur. Schwerer Gang, Rucksack, Gymnastik unter dickem Aufzug. Ruhe einatmen, in die Stille hören, Nacktbaden im See. Lesen kann Uta nur mit Lupe. Das linke Auge ist blind, das rechte sieht Wolken, Schatten, Konturen. Grauer Star. Wenn sie am Tisch in der Küche sitzt, fällt das überhaupt nicht auf. Wenn sie spricht ohnehin nicht. Mario Schneider: „Die Drehs bei ihr waren ein Geschenk – und immer eine Überraschung. Man hat selten das Glück, jemanden wie Uta vor der Kamera zu haben. Man musste nur zuhören und drehen. Sie sprach ja auch absolut druckreif.“

Der Petersstraße fehlt ihre Stimme

Hilfreich war Uta Pilling für „Uta“ auch bei der Fahrt zu Elke, ihrer Schwester auf Hiddensee. Ein paar Tage dauerte es, bis Elke, die lange ihre Mutter gepflegt hatte, so weit war, um über Kindheit und Missbrauch zu sprechen. Immerhin hatte sich die jüngste Schwester erhängt, nachdem die Mutter sie mit dem Vater erwischte. Trotzdem findet kein Geschwister-Gericht statt. Abstand mildert. Sie hätten viel von den Eltern mitbekommen – trotz alledem: Bildung, Rückgrat, Individualismus, Kunstverständnis.

„Uta“ porträtiert eben nicht nur eine Frau mit weitem Herzen, die in jungen Jahren entschlossen in ihren Marc Aurel (Selbstbetrachtungen) schrieb: „Weil ich nie eine große Künstlerin werde, möchte ich aus dem Leben.“ Sie überlegte es sich anders, malte, textete, komponierte, sang. Lebte an der Existenzgrenze ein Künstlerleben. Ein bisschen war’s wohl auch Bohème. Das Gefühl für Schönheit kam von innen. So sah sie auch ihren Körper – und konnte leuchtend erschüttert sein, wenn sie in ihrem Hütchen auf der Straße elf Euro vermutet hatte und 22 am Abend zusammenzählte.

Am 8. Juni im letzten Jahr ist Uta Pilling gestorben. Mit 71 Jahren. Der Petersstrasse fehlt seitdem ihre Stimme. „Uta“ bringt sie zurück.

„Uta“ feiert am 6. Oktober, 18 Uhr, in den Leipziger Passage-Kinos Premiere. Der Regisseur Mario Schneider ist anwesend. Jens-Paul Wollenberg und Valerie (Akkordeon) spielen Lieder von Uta Pilling.

Von Norbert Wehrstedt