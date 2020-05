Interview mit dem Leipziger Verleger Mark Lehmstedt: „Diener des Lesers, der Leserin“

Leipzig

Der Sächsische Verlagspreis 2020 geht an den Leipziger Lehmstedt Verlag. Die am 11. Mai geplante Preisverleihung kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Was man aus der Krise lernen kann und warum es die Buchmesse braucht, darüber hat Katharina Stork mit Mark Lehmstedt gesprochen.

2019 haben Sie den Deutschen Verlagspreis gewonnen. 2020 erhalten Sie nun auch den Sächsischen Verlagspreis. Welcher der beiden bedeutet Ihnen denn mehr?

Die Frage ist ein bisschen unfair. Es kommt ja auf die Kriterien an. Dennoch würde ich sagen, der sächsische ist mir noch etwas lieber, und das, obwohl er schlechter dotiert ist! Denn er würdigt die Leistung eines einzelnen Verlags. Den Deutschen Verlagspreis haben mehr als 60 Verlage auf einmal erhalten, das ist wie mit der Gießkanne. Beide Preise sind mir lieb und teuer, aber der sächsische ist persönlicher, eine individuelle Würdigung.

Das Preisgeld, wo fließt das hin?

Das Geld, stolze 10.000 Euro, ist in diesen Zeiten gewissermaßen verdampft. Allein für den Unterhalt des Verlags – Mieten, Versicherungen, Gehälter, Lagerkosten usw. – reicht die Summe kaum für einen halben Monat. In normalen Zeiten hätten wir damit ein schwieriges Buch finanziert. Jetzt hilft das Geld beim Überleben – ich bin sehr froh darüber und zugleich sehr demütig, denn ich weiß, dass viele andere das ebenso sehr brauchen würden.

Und das Preisgeld des Deutschen Verlagspreises?

Das habe ich im letzten Jahr vor allem dafür benutzt, meinen Mitarbeiterinnen endlich einmal ordentliche Stühle und Tische zu kaufen. Kein Scherz, das war ein mittlerer vierstelliger Betrag. Ergonomisch perfekt für jede einzelne individuell eingestellt, dazu höhenverstellbare Tische und alles, was dazu gehört bis hin zur ergonomischen Maus. Krankenkassen finanzieren das ja nicht mehr prophylaktisch, sondern bestenfalls, wenn jemand schon schwer erkrankt ist...

Der Corona-Pandemie ist als erstes Mitte März die Buchmesse zum Opfer gefallen. Wie hat sich das ausgewirkt?

Das war eine Katastrophe. Die Leipziger Buchmesse hat eine enorme Bedeutung für uns. Wir stellen ja nicht einfach nur unsere Bücher aus, sondern sprechen vier Tage lang ohne Unterbrechung mit Leserinnen und Lesern, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, aus den Medien, aus den Bibliotheken, aus der Politik. Wer am Ende der Messe nicht heiser ist, hat etwas falsch gemacht. Der einzige positive Effekt des Ausfalls der Messe: Alle Zweifel, ob die Messe wirklich gebraucht wird, sind ausgeräumt. Sie ist unverzichtbar. Wir freuen uns schon auf März 2021!

Was fehlt denn genau?

Persönliche Begegnungen sind durch keine Telefon- oder Videokonferenz zu ersetzen! Das ist für mich überhaupt die wichtigste Erkenntnis dieser Tage und Wochen: Nichts kann die persönliche Begegnung von Menschen ersetzen. Keine sehr originelle Erkenntnis, ich weiß, aber so ist das mit den einfachen Wahrheiten – man vergisst sie allzu leicht. Diese ganze wunderbare „kleine Welt des Buches“ ist auch und ganz wesentlich eine Welt des Gesprächs, des Austauschs, des Streits mit anderen.Auf der Messe haben wir immer einen relativ großen Stand, darunter eine große Abteilung mit Fotobüchern. Und da kann man sehen, wie die Leute mitten im Stress der Messe auf einmal zur Ruhe kommen, sich hinsetzen, sich in ein Buch vertiefen und dann miteinander ins Gespräch kommen – wildfremde Menschen, generationenübergreifend. Das ist das Schönste, was Bücher überhaupt erreichen können: Gespräche anregen. Das Überraschende, das Ungeplante, das geht nicht über eine Videokonferenz.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden sich für Verlage über eine längere Zeit erstrecken?

Allein die Schäden, die in den letzten sechs Wochen entstanden sind, kann man nicht in sechs Wochen beseitigen – wir verkaufen ja nun nicht plötzlich doppelt so viele Bücher. Wer überhaupt finanzielle Rücklagen hatte, hat sie jetzt aufgebraucht. Natürlich ist die Bewältigung von Krisen eine wesentliche Funktion von Rücklagen. Aber sie dienen ja ebenso sehr für Investitionen in die Zukunft. Daran ist vorerst gar nicht zu denken. Verlage wie wir werden ihre Programme reduzieren und auf schwierige Projekte verzichten müssen. Wie viele kleine und mittlere Unternehmen auf der Strecke bleiben, sehen wir erst in zwei, drei Jahren.

Der Sächsische Verlagspreis ist eine Würdigung Ihres Beitrags zur gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen Vielfalt des Freistaates. Worin sehen Sie den Beitrag, der dem Verlag diesen Preis eingebracht hat?

Wir bemühen uns um das Bewahren einer in mehr als fünf Jahrhunderten gewachsenen und bewährten Buchkultur. Wir „inszenieren“ keine Texte und setzen auch keine „Buchmaschine“ in Gang. Wir verstehen uns als Diener des Lesers, der Leserin. Unlesbare, unansehliche Bücher mögen schick und feuilletontauglich sein, aber typografischer Brutalismus ist ein Irrweg, den selbst die Werbeindustrie längst wieder verlassen hat.

Und der Beitrag Ihres Verlagsprogramms?

Der Lehmstedt Verlag ist ein in Sachsen beheimateter Verlag – mit einem „jebornen Baliner“ an der Spitze, der seit 1983 in Leipzig lebt, und zwar aus Überzeugung –, aber er ist kein sächsischer Regionalverlag. Lehmstedt sei eine „erste Adresse für Fotobücher“, meint das Kunstmagazin Art. In diesem Zusammenhang haben wir eine auch ganze Reihe sächsischer Fotografen entdeckt oder wiederentdeckt und präsentieren sie in Büchern und Ausstellungen, zuletzt etwa Armin Kühne und Karl Heinz Mai. Außerdem sind wir der führende deutsche Reisebuchverlag, was Städtereisen in Deutschland betrifft. Wir möchten zeigen, welch ungeheurer kultureller Reichtum in großen und kleinen Städten vorhanden ist. Waren Sie schon ein mal in Zittau? Sind Sie schon einmal durch die Leipziger Ostvorstadt spaziert?

Wie sehen Sie die Chancen der Neugründungen der letzten Jahre in der Leipziger Verlagslandschaft?

Als ich 2003 angefangen habe, begann eine regelrechte Welle von Neugründungen. Nicht bloß in Leipzig, sondern bundesweit. In den unterschiedlichsten thematischen Feldern. Viele von ihnen haben es in diesen Jahren geschafft, sich in ihrem speziellen Bereich auf erstaunliche Weise zu etablieren – in Leipzig etwa Klett Kinderbuch oder Voland & Quist. Man muss gute Ideen haben. Man muss professionell sein. Und man muss Durchhaltevermögen besitzen, Krisen aushalten können. Die Leipziger Verlagslandschaft ist so bunt und vielfältig und lebendig wie kaum in einer anderen Stadt. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist: Wir alle werden unseren Leserinnen und Lesern noch viele gedruckte Überraschungen bereiten. Daher: Kauft Bücher!

Von Katharina Stork