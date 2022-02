Vater des DDR-Hörspiels: Vor 100 Jahren wurde der Leipziger Gerhard W. Menzel geboren

Leipzig

Er war einer von eiserner Disziplin. Musste sein. Die Lunge war krank. Krieg und Nachkrieg taten keinem gut mit Tuberkulose. In Lazaretten hatte Gerhard W. Menzel das Schreiben entdeckt. Es wurde für den Verlags-Buchhändler, der nach dem Krieg erst mal bei der LVB Chef der Straßenbahn-Statistik war, zum Beruf. Als Ende der 40er der Rundfunk in Leipzig einen Dramaturgen fürs Hörspiel suchte, bewarb sich der Mittzwanziger – und wurde genommen. Eine Stress-Zeit. Arbeit im Büro (tagsüber), im Aufnahmestudio (abends) und daheim in Schkeuditz mit eigenen Texten (nachts).

„Mein Vater suchte eine Nische jenseits der Ideologie“

Gerhard W. Menzel, der die Klassik liebte, wollte aufklären, wollte nach den Nazijahren andere Literatur verbreiten. Allerdings keine aus Stalins Sowjetunion. Davon hielt er sich fern, bearbeitete lieber Gogol und Puschkin, Brecht, Hasek und Hauptmann für das Hörspiel – und erzählte selbst vom jungen Schiller („Die Flucht“) oder von Joliot-Curie („Der Ruhm Frankreichs“). „Mein Vater suchte eine Nische jenseits der Ideologie“, erinnert sich Dagmar Winklhofer-Bülow, seine Tochter.

Das konnte in den ideologiegetriebenen frühen DDR-Jahren nicht ewig gut gehen. Gerhard W. Menzel galt zwar bald als Vater des Hörspiels im Ost-Rundfunk, doch vor den politischen Zeit-Wellen schützte so etwas herzlich wenig. Den letzten Anstoß, das Radio zu verlassen, gab der Hickhack um die Schwejkiade „Marek im Westen“. Trotz einer Uraufführung im Deutschen Theater, trotz 77 Nachspielen quer durch die Republik, trotz der Förderung von Langhoff, Ihering, Friedrich Wolf, gab es Pazifismus-Vorwürfe und Veränderungen – bis Gerhard W. Menzel sein Erfolgs-Stück zurückzog. „Aus Ärger über all die vielen Verstümmelungen“, sagt Dagmar Winklhofer-Bülow.

Tief enttäuscht vom politischen Umgang mit der Kunst

Die Tbc machte sich in jener Zeit erneut bemerkbar. Gerhard W. Menzel zog sich zurück. Auch das verführerische Angebot, die Unterhaltung des DDR-Fernsehens aufzubauen, reizte ihn nicht. „Mein Vater schob seine Gesundheit bei der Ablehnung vor, innerlich aber war er tief enttäuscht vom politischen Umgang mit der Kunst. Er wollte sich weiter jeden Morgen aufrichtig im Spiegel ins Gesicht sehen können“, blickt seine Tochter zurück.

Eine schwierige, anstrengende Zeit begann. Zeitig aufstehen und den Tag vorbereiten, die zwei Kinder (Sohn und Tochter) für die Schule fertig machen, dann die Ruhe zum Schreiben nutzen, am Nachmittag Studien treiben und Korrespondenz erledigen, abends Szenen skizzieren und lesen: „Mein Vater besaß eine enorme Disziplin. Nur dadurch konnte er sich so viel abringen.“

Der Leipziger Schriftsteller Gerhard W. Menzel (1922–1980) mit seiner Familie 1959 Quelle: privat

Das erste Buch lag Mitte der 50er vor: „Wermut sind die letzten Tropfen“ über Heines Deutschland-Reise. Paul Franke, der gefürchtete Lektor im Leipziger Paul List Verlag, sandte das Manuskript fünf Mal zurück. Bis es Gerhard W. Menzel reichte: Er schickte seinen Text an den verehrten Thomas Mann. „Das war ein Befreiungsschlag“, sagt Dagmar Winklhofer-Bülow. Dank der Karte von Katja Mann erschien das Buch. Ob Thomas Mann es wirklich gelesen hat, weiß keiner.

Aufrechte Aufklärer

Der Erstling gab die Richtung des Schriftstellers Gerhard W. Menzel vor: biografisch-historisch. „Mein Vater suchte nach Aufklärern, die aufrecht in schwieriger Zeit lebten“, sagt Dagmar Winklhofer-Bülow. So schrieb er über Schiller („Ein Stern weicht nicht aus seiner Bahn“) und Lessing („Wolfenbütteler Jahre“), der für ihn ein Maßstab blieb, über Novalis (in der DDR nicht eben gefeiert), Herder als antifeudalen Goethe-Gegenpol, den Barock-Dichter Christian Reuter, den Forscher und Revolutionär Georg Forster.

Ehrung erst im Mai Auf Grund der Corona-Maßnahmen wurde die offizielle Ehrung der Stadt Leipzig für Gerhard W. Menzel auf den 5. Mai verlegt. Allerdings läuft die Ausstellung über Leben und Werk bereits in der Stadtbibliothek – bis 7. Mai. Am 5. Mai wird um 13.30 Uhr am ehemaligen Wohnhaus, Magdalenenstrasse 3, eine Ehrentafel enthüllt. Um 15.30 Uhr gibt es im Oberlichtsaal der Stadtbibliothek eine Feierstunde, zu der auch Dagmar Winklhofer-Bülow kommen wird.

Dagmar Winklhofer-Bülow: „Wir hatten in der kleinen Drei-Zimmer-Wohnung keinen Fernseher, aber vor der Tür den größten Briefkasten der Welt.“ Mit gutem Grund: Vor jedem Projekt musste Menzel seinem Verlag zusichern, keinen Antrag auf Westreise zu stellen. So führte er mit Freunden und Bekannten, Bibliotheken und Archiven für seine Bücher eine umfangreiche Korrespondenz. Fakten mussten ja allemal geklärt werden. Da war Gerhard W. Menzel akribisch. Als er in den 60ern eine Monografie über Pieter Bruegel d. Ä. schrieb, ließ er sich in Briefen Gemälde, die in unerreichbaren Museen hingen, genau beschreiben – und entdeckte bei seinen Studien eine Menge Unbekanntes um den Niederländer. Oder klärte unsichere Fakten. Später erschien, auf Anraten von Gerhard Keil, dem Seemann-Verleger, den Menzel seit seiner Lehre kannte, ein Bruegel-Roman („Pieter, der Drollige“). 1978 folgte ein Tafelband Vermeer. Auch der mit neuen Erkenntnissen zu Leben, Wirken und Werk.

Der größte Erfolg entstand nebenbei

Gerhard W. Menzels größter Erfolg (150.000 Exemplare) allerdings entstand nebenbei – und war ein Weihnachtsgeschenk für die Tochter: „Der Clown Pallawatsch“. Den Text lasen Verleger – und waren begeistert. Allerdings wollten sie einen Pionierleiter dabei haben. „Mein Vater war verärgert, hat ihn aber an zwei Stellen geschickt eingefügt“, sagt Dagmar Winklhofer-Bülow. Das Buch wurde Lese-Empfehlung in den DDR-Schulen.

Das Kinderbuch vom Clown Pallawatsch – der größte Erfolg von Gerhard W. Menzel Quelle: privat

Eine Bestätigung für den Autor Gerhard W. Menzel. Eine erneute gab es gerade vor zwei Jahren: Baden-Württemberg nahm Hörspiel-Dialoge in seine Schullehrbücher auf. „Im Dialog war er geschult, den konnte er auf den Punkt bringen“, sagt Dagmar Winklhofer-Bülow, die in Hamburg eine PR-Agentur betreibt.

Am Freitag vor 100 Jahren wurde Gerhard W. Menzel in Schkeuditz geboren.

Von Norbert Wehrstedt