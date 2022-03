Vater und Mutter des Vampirkinos: „Nosferatu“ wird 100

Leipzig

Der Kerl trägt Glatze, Nagerzähne und Fledermaus-Ohren, hat bleiche Haut und Krallenfinger, huscht dürr durchs düstere Schloss, hasst Sonnenlicht, Knoblauch, Kreuze – und liebt Hälse. Ein Nosferatu. Ein Untoter. Ein Blutsauger. Eine Nachtgestalt. Fürst Vlad III., grausamer Krieger aus der Walachai des 15. Jahrhunderts, ist sein Ahnherr. Der Ire Bram Stoker nannte ihn 1897„Dracula“ (Sohn des Drachen, ein kaiserlicher Orden). 1908 tauchte er auch in Deutschland auf: Max Altmann, Verlagsbuchhandlung in Leipzig.

Geburtsstunde des Star-Vampirs. Es dauerte nur 13 Jahre, dann griff das stumme Kino nach dem Wesen aus dem Jenseits. „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ hieß die Produktion der Prana-Film Berlin. Eine Firma, die Ernst Dieckmann und Albin Grau im Januar 1921 gründeten. Albin Grau, Architekt und Kunstmaler, nun Szenen- und Kostümbildner bei „Nosferatu“, als treibende Kraft. Im Winter 1916 hatte ihm ein serbischer Bauer, bei dem er einquartiert war, erzählt, sein Vater sei ein Nosferatu gewesen.

„Frei nach Dracula“.

Der 32-jährige Friedrich Wilhelm Murnau (eigentlich Willy Plumpe), der neue Regie-Star, übernimmt für 25 000 Mark. Was die üppig wirtschaftende Filmfirma (über 100 000 Mark nur für Autos) vergisst: Rechte am Roman, die bereits in den USA liegen, zu kaufen. Im Vorspann steht trotzdem „frei nach Dracula“.

Die Story ist simpel: Hutter, 1838 Gehilfe eines Immobilien-Maklers, reist ins wilde Transsilvanien, um an Graf Orlok ein Haus in Wisborg, seiner Heimatstadt, zu verkaufen. Der Graf entpuppt sich als Vampir, wird beim Blick auf ein Bildnis von Hutters Braut blutdurstig, segelt mit Pestratten in Särgen nach Wisborg – und wird erst durch Ellens Opfer besiegt. Sie bietet sich Orlok an und hält den Verliebten mit dem Saugen hin – bis zum ersten Hahnenschrei.

Etliche Veränderungen zur Buchvorlage

Es gibt etliche Veränderungen zur Buchvorlage: kein Vampirjäger van Helsing, kein Gentleman-Vampir, sondern ein bleicher Gruseltyp, den grauenhaft „ein frostiger Lufthauch aus dem Jenseits“ (Béla Balázs) umweht. Im Ab Juli 1921 wird in Wismar, Lübeck, Lauenburg, Rostock, am Fluss Waag, auf Schloss Oravsky (Karpaten), auf dem Vratna-Pass, in Dolny Kubin, im Tegeler Forst und in den Jofa-Ateliers Berlin-Johannisthal gedreht. Im Murnau-Stil: raus aus den gebauten und gemalten Kulissen des Film-Expressionismus („Kabinett des Dr. Caligari“), weg von Studio-Künstlichkeit, hinein in die natürliche Landschaft.

Das kostet. Aber es lohnt sich. Denn der Regisseur Murnau kann filmisch erzählen, kann gespenstische Szenerien aus der Wirklichkeit erschaffen – mit Geisterbäumen (Filmnegativ), mit Zeitraffer (ruckelnde Kutsche), mit Parallelmontagen (Hutters Flucht und Orloks Reise), Tiefenschärfe (Orlok taucht hinter Hutter auf). Wabernder Nebel im Gebirge, Wolken und Wölfe, scheuende Pferde, dunkle Gänge und düstere Vögel, schäumende Wogen und bedrohliche Schatten – das volle Arsenal des Vampir-Kinos ist erstmals versammelt. Einmal fliegt die Kamera über das Pest-Schiff. Der Anfang jener Meisterschaft der bewegten Kamera, die in „Der letzte Mann“ entfesselt wird.

Filmpremiere am Berliner Zoo

„Nosferatu“ ist manches: Schauerroman, Schreckens-Story, Liebes-Drama der seltsamen Art. Das ungreifbare Unheimliche kommt über eine Biedermeier-Kleinstadt. Das Grauen des Krieges mit all seinen Verkrüppelten, die innere Zerrissenheit der Zeit, auch die grassierende Spanische Grippe, rumoren im Gruselspiel. Murnau war ab 1914 im Krieg, ab 1916 bei der Luftwaffe als Beobachter.

1917 landeten er und der Pilot im Nebel in Basel und in der Internierung. Seine große Liebe hatte Murnau bereits am 28. Juli 1915 in Russland verloren: Hans Ehrenbaum-Degele, den Bankiers-Sohn. Nach Murnau, dem Ort, in dem beide glücklich waren, nannte er sich. Nur noch Walter Spiess, Maler und Musiker, sollte er lieben. Der zog 1923 von Berlin in die Südsee. Dort drehte Murnau 1930 „Tabu“.

Am 4. März 1922 erlebte „Nosferatu“ seine Premiere im prächtigen Marmorsaal am Berliner Zoo – mit anschließendem Kostümfest. Ein Prolog und das Tanzspiel „Die Serenade“ wurden aufgeführt. Ein gesellschaftliches Ereignis. „Nosferatu“ floppte. Im Juni 1922 meldete Prana-Film Konkurs an. Wozu auch die Klage von Florena Stoker, der Witwe, beitrug: Alle Kopien sollten vernichtet werden. Das Gericht folgte ihr im Juli 1925. Zum Glück wurden nicht alle Kopien erwischt.

Unfall auf der Straße nach Monterey

Murnau ging 1926 gut bezahlt (allein 645 000 Dollar für „Sunrise“) nach Hollywood, drehte noch vier Filme und starb am 11. März 1931 auf der Straße nach Monterey, als sein Packard eine Böschung hinabstürzte. Am Steuer soll Murnaus 14-jähriger Diener gesessen haben. Am 13. April 1931 wird der 42-Jährige auf dem Waldfriedhof Stahnsdorf begraben. Fritz Lang spricht den Abschied. Im Juli 2015 stehlen Grabräuber den Kopf von Murnau.

Sein „Nosferatu“ wird zu Vater und Mutter des Vampirkinos. Sein Star Max Schreck (Onkel von Gisela Uhlen), der Untote, taucht als Max Shrek 1992 in „Batmans Rückkehr“ auf, gibt „Shrek“ im Computer-Abenteuer den Namen und ist natürlich auch in „Shadow of the Vampire“ (USA 2000) dabei. Der erzählt die Geschichte der Entstehung von „Nosferatu“. Da ist Max Schreck nun tatsächlich Vampir geworden.

Von Berlin in die Südsee Friedrich Wilhelm Murnau wurde 1888 in Bielefeld geboren, als Sohn eines Tuchfabrikanten, und sollte Lehrer werden. Nach dem Studententheater Heidelberg entschied er sich aber fürs Theater, nach dem Krieg fürs Kino. Er drehte 21 Filme, 12 sind erhalten. Berühmt wurde er durch „Der letzte Mann“, „Tartüff“ und „Faust“, in den USA hieß sein letzter Film „Tabu“, gedreht in der Südsee, wo er sich auf Punaauia eine Plantage kaufte.

Von Norbert Wehrstedt