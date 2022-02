„Vendetta Vendetta“: Thomas Köck inszeniert die Uraufführung seines Stückes am Schauspiel selbst

Leipzig

Thomas Köck greift gleich weit aus, ist im Nu in der Renaissance angelangt, bei Botticelli, kommt bei Mozart und klassischen Rache-Arien vorbei, streift René-Girard-Thesen, um schließlich über die Aufklärung zu einem, wie er sagt, Missverständnis unseres heutigen Rechtssystems zu gelangen. Das klingt kompliziert zunächst, aber er weiß die Fäden geschickt zu ordnen am Telefon. Im Idealfall auch bei der Uraufführung von „Vendetta Vendetta“ auf der Hinterbühne des Schauspiels am Samstag.

Köck – Musiker, Autor, Theatermacher – gehört zu den derzeit wichtigsten deutschsprachigen Dramatikern. Zweimal hat der Österreicher den renommierten Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen, zuletzt 2019 mit „atlas“, ein Auftragswerk des Schauspiel Leipzig. Am Schauspiel wurde auch „paradies. fluten“ aus Köcks Klimatrilogie inszeniert. „Vendetta Vendetta“ entwickelt Köck erneut im Auftrag des Theaters.

Rache und Recht

Für die Inszenierung hat das Team einen neunköpfigen Chor gecastet. Er wird vom musikalischen Leiter Andreas Spechtl – Sänger und Songwriter der Band „Ja, Panik“ – umgeschriebene Rache-Arien singen. Denn Rache ist der Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Arbeit. „Vendetta“, der Begriff für Blutrache, lässt spontan an archaische Gesellschaften denken, an das alttestamentarische „Auge-um-Auge“-Prinzip. Immer wieder tragen Romane oder Spielfilme den Titel „Vendetta“. Köck fügt mit „Vendetta Vendetta“ keine herkömmliche Story hinzu, sondern schaut hinter den Rache-Begriff im Wandel der Zeit und auf seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Das Stück baut auf Rachemotiven in der Kunst, dem Spannungsfeld zwischen individuellem und kollektivem Rachebedürfnis und dem Wandel unseres Rechtsverständnisses auf.

„In der Aufklärung wurde versucht, Rache zu bannen“, sagt Köck. Stattdessen sollte ein Rechtssystem Konflikte regulieren, das auf der Prämisse basiert, objektiv und fair zu handeln. „Das funktioniert nur, so lange man behauptet, Rache ist ungerecht, aber das Recht gerecht“, sagt Köck. Genau daran könne man zweifeln, wenn man sich frage, wer sich welche Anwälte wofür leisten kann.

Gegenwart und Renaissance

Umgekehrt fand sich traditionelle Rache oft auf eine Weise ritualisiert, dass sich durchaus von einer Rechtsform sprechen lässt. Köck stützt sich auf Erkenntnisse des Kulturanthropologen René Girard, der erklärt, wie mit einem System aus Rache und Opfer die Spirale der Gewalt durchbrochen werden konnte. Köck: „Diese Theorien, wie man gesellschaftliche Widersprüche in einer Öffentlichkeit verhandelt und auflöst, fanden wir interessant.“ Und sie dienen im Stück dazu, die noch junge Öffentlichkeit der digitalen Medien, gern als „rechtsfreier Raum“ bezeichnet, zu untersuchen. „In der digitalen Sphäre wird der Widerspruch nicht befriedet, sondern nur noch mehr befeuert“, sagt Köck.

Wie sich Chor und Schauspiel ergänzen, wie sich die theoretischen Überlegungen zu Recht und Rache durchdringen, wie die Anknüpfungen an digitale Gegenwart und Renaissance mit einem an Botticelli angelehnten Bühnenbild von Martin Miotk zueinander finden, ist ab Samstag zu erleben. Köck versichert nach all den gedankenvollen Exkursen: „Das ist auf der Bühne viel einfacher.“

Vendetta Vendetta, Premiere, Samstag, 12. Februar, 19.30 Uhr, Schauspiel Hinterbühne, nur Restkarten, www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß