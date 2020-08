Veranstalter über die Ausladung Lisa Eckharts: „Wir weichen der Gewalt“

Leipzig

Nikolaus Hansen hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es ist auch für ihn neu, dass eine Lesung abgesagt werden muss, weil Gewalt angedroht wird. „Es ist eine ausgesprochen unangenehme Situation, die wir zutiefst bedauern und verabscheuen.“

Aber, sagt der Leiter des Hamburger Harbour Front Literaturfestivals, „wir weichen der Gewalt“. Ende Juli haben er und seine Mitstreiter die österreichische Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckhart aus dem Debütantensalon wieder ausgeladen, der vom 9. bis 15. September im „Nochtspeicher“ stattfindet und an dessen Ende der mit 10 000 Euro dotierte Klaus-Michael-Kühne-Preis vergeben wird.

„Cancel Culture“ Einhalt gebieten

Grund für die Ausladung sind Sicherheitsbedenken. Der Veranstaltungsort „Nochtspeicher“ hatte „besorgte Warnungen aus der Nachbarschaft“ erhalten, wie das Team am Donnerstag einen „Spiegel“-Bericht bestätigte. Er befindet sich in einem der Viertel Hamburgs, „wo eine Eskalation am wahrscheinlichsten“ ist und eine ungestörte Vorstellung nicht garantiert werden könne.

„Wir waren wir uns sicher, dass die Lesung mit Lisa Eckhart gesprengt werden würde, und zwar möglicherweise unter Gefährdung der Beteiligten, Literaten wie Publikum“, sagt das Nochtspeicher-Team auf Anfrage, und „begrüßt“ nun, dass die Ausladung der Künstlerin „zu einer öffentlichen Debatte führt“. Eine gesellschaftliche Debatte sei „überaus wichtig, um der bedrohlich um sich greifenden ,Cancel Culture’ Einhalt zu gebieten“.

Überhöhung und Zuspitzung

Festivalleiter Hansen verweist auf eine Vorgeschichte. Dazu gehört zunächst ein Auftritt Lisa Eckharts in den „Mitternachtsspitzen“ des WDR. Dort hatte sie im September 2018 mit Blick auf die Dynamiken der „#MeToo“-Debatte Stereotype und Ressentiments vorgeführt, die ihr viele Monate später, in diesem Frühjahr nämlich, als Antisemitismus ausgelegt wurden.

Zu ihren künstlerischen Mitteln gehören Überhöhung und Zuspitzung. Das nicht zu erkennen, verweist auf ein grundsätzliches Problem in Deutschland, das Problem mit intelligentem Humor.

Absprache mit allen Beteiligten

Der im Mai aufbrausende Shitstorm zielte argumentativ unter die Gürtellinie. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Vorjury des Hamburger Festivals ihre Vorauswahl von acht Debütanten bereits getroffen, sagt Nikolaus Hansen. Traditionell bestreiten diese paarweise vier Abende gemeinsam.

Zu einem gemeinsamen Auftritt mit Eckhart waren, auch das gehört zur Vorgeschichte, zwei Autoren nicht mehr bereit, als die Antisemitismus-Unterstellungen die Runde machten, weshalb schließlich – in Absprache mit allen Beteiligten – einer der Abende geteilt wurde in zwei Einzel-Lesungen, eine davon mit Lisa Eckhart.

Damoklesschwert der sozialen Ächtung

Das Nochtspeicher-Team findet es „alarmierend, wenn Künstler unter dem Damoklesschwert der sozialen Ächtung arbeiten oder sogar eine ,Kontaktschuld’ durch einen gemeinsamen Auftritt mit einer unliebsamen Person befürchten müssen.

Hansen ist es wichtig zu betonen, dass man zu keinem Zeitpunkt auf die Teilnahme der 27-Jährigen mit ihrem Roman „Omama“ verzichten wollte. Und man will es noch immer nicht. Doch „es gibt keine elegante Art, der Gewalt nicht zu weichen“, sagt er, und: „Man kann das pathetisch mit Weimarer Verhältnissen vergleichen.“ Es sei aber auch nicht so, dass die Künstlerin mundtot gemacht werde, sie habe Anfang September einen Auftritt im Literaturhaus Hamburg.

„Grundverständnis unserer Kommunikation“

Lisa Eckhart selbst möchte das alles vorerst nicht kommentieren, teilte der Zsolnay Verlag am Donnerstag mit, wo „Omama“ am 17. August erscheint. Sie habe die Festivalleitung aufgefordert, eindeutig gegen solche Versuche, die Freiheit des Wortes und der Kunst einzuschränken, Stellung zu nehmen, heißt es aus dem Verlag, für den es um „nicht weniger als das Grundverständnis unserer Kommunikation“ gehe, wie Sprecherin Susanne Rössler sagte. „Wir möchten uns nicht vorstellen, zu welchem Ende solche Anwandlungen von Zensurgelüsten führen können.“

Noch nie sei ein Autor oder eine Autorin des Zsolnay Verlags „in irgendeiner, geschweige denn auf solche Weise bedroht“ worden. „Aus unserer Sicht sind die schweren Anschuldigungen, denen Lisa Eckhart als Kabarettistin ausgesetzt ist, unbegründet.“ Zweifel, den Roman zu veröffentlichen, habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. „Im Gegenteil, ein in seiner fast hundertjährigen Geschichte oft gebrandmarkter Verlag wie Zsolnay, hat die Verpflichtung, für die Freiheit des Wortes einzutreten.“

„Die heilige Kuh hat BSE“ Im Mai 2020 hat die „Jüdische Allgemeine“ den Auftritt der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart bei den WDR-Mittersnachtsspitzen 2018 scharf kritisiert. In dem Beitrag wird aus der Szene „Die heilige Kuh hat BSE“ zitiert, in der Eckhart mit Blick auf die „#MeToo“-Debatte und die einschlägigen Vorwürfe sowohl gegen Harvey Weinstein als auch Woody Allen und Roman Polanski sagt: „Am meisten enttäuscht es von den Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld, und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld.“ Nur wer die gesamte Nummer sieht, was auf YouTube möglich ist, erkennt die Mittel der Satire, mit denen die Kabarettistin Klischees vorführt.

Von Janina Fleischer