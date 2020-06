Leipzig

Der Informationsdschungel dürfte selten so greifbar sein wie ab Donnerstag im Westflügel. Das Figurentheater im Leipziger Westen wird zur begehbaren Installation. „The Temple“ nennt sich die Mischung aus Apparaturen, kleinen Aufführungen und Interaktionen, die Jonas Klinkenberg, Tim Spooner und Stefan Wenzel bis 12. Juli fast täglich zwischen 17 und 22 Uhr in Szene setzen (außer montags und dienstags; samstags 14 bis 17 und 20.30 bis 23.30 Uhr).

Mehr als 30 Künstler aus Leipzig und der Welt kreieren „ein Museum der Automaten, Maschinen, Puppen, der optischen Täuschungen, der Entgrenzung, der körperlichen Entfremdung“, um den Platz des analogen Menschen im digitalen Zeitalter zu finden. Die Planungen begannen vor Corona, die Verwirklichung ist an die Pandemie angepasst: Nur ein oder zwei Besucher werden jeweils innerhalb 15-minütiger Zeitfenster eingelassen, die sich vorab buchen lassen. Schutzmaske und Kopfhörer soll man mitbringen. Um den Tempel zu durchqueren, sind 60 bis 90 Minuten veranschlagt.

Sommerkabarett, Sommertheater, Sommerkino

Aus dem Daten-Dschungel raus ins Freie: Ebenfalls am Donnerstag beginnen zwei Sommerreihen. Die Cinémathèque startet um 21 Uhr ihr jährliches 2cl-Kino im Garten des Conne Island mit Jim Jarmuschs Film „Night on Earth“. Und die Academixer spielen zum Auftakt ihres Sommerkabaretts im Hof des Paulaner-Palais um 20 Uhr das Ensemble-Stück „Kolleginnen“. Bis 25. August sollen dort nach und nach sämtliche aktuelle Programme folgen.

Schon damals viel Platz auf der Bühne: Kabarettist Max Uthoff vor gut einem Jahr im Kupfersaal. Quelle: Christian Modla

Mit einem hochkarätigen Gast bleibt das Kabarett am Freitag und Samstag zwar unterm Dach, zieht allerdings coronabedingt ins Haus Leipzig um: Max Uthoff, bekannt aus der ZDF-„Anstalt“, spricht um 20 Uhr über „Moskauer Hunde“ und mehr. Die Vorstellungen sollten zunächst im Kupfersaal stattfinden, doch im Haus Leipzig lässt sich das Publikum auf noch mehr Abstand bringen. „Corona-Solidarität macht’s möglich“, freut sich Academixer-Chefin Dörte-Solveig Waurick.

Erst im Dezember 2019 traten Keimzeit im Haus Auensee auf. Ihr Konzert am Freitag auf der Leipziger Parkbühne findet unter völlig anderen Vorzeichen statt. Quelle: Christian Modla

Auf der Clara-Parkbühne, wo aktuell 260 Zuschauer zugelassen sind, gibt das Keimzeit-Akustik-Quintett am Freitag um 20 Uhr ein Konzert: „Kling Klang“ und Co auf leisen Sohlen. Zwar bleibt der Spizz-Keller geschlossen, doch vor der Musikkneipe am Markt spielt ab 19 Uhr das Leipziger Trio Side By Saite. Das Theaterpack macht am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr erstmals an den Pittlerwerken in Wahren Sommertheater. Das Ensemble bringt mit „Pension Schöller“ einen Klassiker auf die Freiluftbühne.

Das Theater der Jungen Welt wiederum gastiert mit der Reihe „Die unmögliche Begegnung“ am Freitag, 19 Uhr, im Garten der Philippuskirche am Karl-Heine-Kanal. Die TdJW-Schauspieler Philipp Oehme und Sven Reese präsentieren Live-Musik und ein Streitgespräch zum Thema „Hassgeliebte Arbeit“. Die Kontrahenten: Ines Kuche von der Gewerkschaft Verdi und Gert Ziener von der Industrie- und Handelskammer.

Zauberer und ein Lügenbaron

Am Samstag kehrt das Soziokulturzentrum naTo um 19 Uhr mit einer Premiere aus der Corona-Pause zurück: Vier junge Darsteller des Knalltheaters improvisieren „Das Münchhausen-Syndrom“. Weitere Vorstellungen sind für Sonntag, 16 und 19 Uhr, angesetzt, bevor am Montag um 19 und 21 Uhr Leipzigs Magier-Zirkel ein „Covid-19-Special“ der Reihe „Magic Monday“ aus dem Hut zaubert: mit Latex-Handschuhen und Sicherheitsabstand.

Die israelische Sopranistin Shira Bitan. Quelle: PR

Zuvor wird sich die Frauenkultur, die schon seit einiger Zeit wieder Vorträge und Workshops veranstaltet, mit einem ersten Konzert seit Pandemie-Beginn zurückmelden: Am Sonntag, 16 Uhr, treten Sopranistin Shira Bitan und Gitarristin Gal Levy auf. Beide kommen aus Jerusalem und leben in Leipzig.

