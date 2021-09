Verbrannt und vergessen: Uni Leipzig holt Klingers monumentales Aulabild ins Bewusstsein

Leipzig

„Ich schwimme in Oel. Fluche schimpfe rauche und mähe Quadratmeter runter mit der Spachtel.“ So schreibt Max Klinger (1857–1920) Anfang Februar 1907 an Max Lehrs, den Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts. Am Ende hat er 120 Quadratmeter runtergemäht. Im Juni 1909 wird das 6 mal 20 Meter große Gemälde „Die Blüte Griechenlands“ gerollt in die Aula der Leipziger Universität transportiert, auf einen Rahmen gespannt und an der Wand befestigt. Zeitweise müssen bis zu 36 Personen anpacken. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der Universität Leipzig ist das Monumentalwerk Ende Juli 1909 erstmals öffentlich zu sehen. Mehrere Jahre hat er daran gearbeitet. Insgesamt 50 000 Mark erhielt er für Honorar und Sachkosten.

Eine Ausstellung ohne das eigentliche Bild

Die Aula der Universität Leipzig mit Klingers Wandbild „Die Blüte Griechenlands“, historische Aufnahme während des 4. Deutschen Richtertags am 22. Mai 1921, Illustrirte Zeitung, Bd. 156, Nr. 4049. Quelle: Archiv Conny Dietrich

Ab 14. Oktober wird das größte Werk, das Klinger jemals fertigstellte, in einer Ausstellung in der Galerie im Neuen Augusteum gewürdigt. Es ist eines der ungewöhnlichsten Kunstprojekte der vergangenen Jahre in Leipzig, denn es ist eine Ausstellung ohne das eigentliche Bild. 34 Jahre befand es sich in der Aula der Universität. Beim verheerenden Bombenangriff in der Nacht zum 4. Dezember 1943 verbrannte es restlos. „Obwohl die Leinwand leicht abnehmbar gewesen wäre, hatte man versäumt, das Werk rechtzeitig zu sichern“, sagt die in Jena lebende Klinger-Expertin Conny Dietrich, deren umfangreiche Dissertation über Klingers öffentliche Wandmalerei-Projekte in diesem Jahr bei Nomos erschienen ist. Auf ihre Initiative geht die Ausstellung unter dem Titel „Max Klinger und die Universität Leipzig – Das verlorene Aulawandbild im Kontext“ zurück.

Wie präsentiert man die gewaltige Größe?

Dem Verbrennen folgte das Vergessen. Heute ist „Die Blüte Griechenlands“ nur noch Insidern und Zeitzeugen bekannt. Wie aber zeigt man etwas Verlorenes? Wie präsentiert man die gewaltige Größe? „Wir haben uns entschieden, einen Ausschnitt in Originalgröße auf Basis einer historischen Fotografie zu zeigen“, sagt Dietrich. Zu sehen seien außerdem Vorarbeiten, die die Entstehungsgeschichte dokumentieren. Darunter sind Studienzeichnungen aus Dessau und München, die erstmals zusammen ausgestellt werden. „Zentrales Dokument ist der einzige erhaltene Farbentwurf, auf dessen Basis Klinger den Auftrag bekommen hat. Er kommt als Leihgabe aus dem Museum der bildenden Künste.“

Max Klinger: Farbentwurf für das Wandbild „Die Blüte Griechenlands“ in der Aula der Universität Leipzig, 1905, 81 x 143,5 cm, Aquarell und Deckfarben auf Karton auf Leinwand (Museum der bildenden Künste Leipzig) Quelle: MdbK

Interessante Einblicke in Klingers Arbeitsweise vermitteln originale Kartonfragmente. „Eigentlich sind das Abfallprodukte, aber einen gewissen künstlerischen Wert haben sie schon“, erklärt Dietrich. Mit Hilfe eines Rastersystems übertrug Klinger den Entwurf auf Kartonbahnen in Originalgröße und dann – Bahn für Bahn – auf die Leinwand. Ein weiteres Thema der Schau sind Klingers Kontakte zu verschiedenen Universitätsprofessoren und die vermittelnde Rolle seiner Lebensgefährtin Elsa Asenijeff.

Weiblicher und männlicher Kopf, Fragment vom originalgroßen Karton des Aulawandbilds, 1906, 76 x 71 cm, Farbige Kreide, Pastell über Bleistift und Kohle auf bräunlichem Papier (Meran, Sammlung Siegfried Unterberger) Quelle: Sammlung Unterberger

Philosophen und Dichter, Jünglinge und Musen

Was aber zeigte Klinger auf diesen 120 Quadratmetern? Passend zur Platzierung in einer Universitätsaula inszenierte er ein antikes Bildungsideal. Vor dem Hintergrund einer mediterran anmutenden Landschaft sind mehrere Figurengruppen aus der griechischen Geschichte und Mythologie – Philosophen und Dichter, Jünglinge und Musen – zu sehen. Wir begegnen etwa Homer als Alter Ego Klingers und Verkünder von Schönheit und Liebe, Aphrodite, Platon oder Aristoteles.

Wie so oft bei Klinger lässt auch dieses Werk verschiedene Deutungen zu. Sie habe sich die Zähne daran ausgebissen, herauszubekommen, worauf Klinger hinausgewollt haben könnte, sagt Conny Dietrich. Sie denkt sich tief in Klingers Kosmos, vergräbt sich in seinen Briefen, versucht das Griechenland-Bild der Zeit zu ergründen. Und findet eine Deutung, die sie im Katalog der Ausstellung zur Diskussion stellt.

Schlüsselfigur Alexander

Für sie ist Alexander der Große eine Schlüsselfigur in dem Bild, für das Klinger schon 1896 den Auftrag bekam. Sie findet heraus: Alexander, im Bild rechts zu sehen, wurde um die Jahrhundertwende als der große Kulturbringer gesehen. Insofern sei „Die Blüte Griechenlands“ ein Appell, dass der Staat die Künste fordern soll. „Und in Zeiten, in denen die Förderung von Kunst und Kultur immer noch eine freiwillige Aufgabe ist, ist das eine ganz aktuelle Frage. Die Probleme, die wir heute noch diskutieren, waren schon damals virulent.“

Forscht seit vielen Jahren zu Max Klinger und initiierte die Ausstellung in Leipzig: die Kunsthistorikerin Conny Dietrich. Quelle: André Kempner

Rudolf Hiller von Gaertringen, Kustos der Uni-Kunstsammlung, war sofort begeistert von der Ausstellungsidee. An dem Bild findet er unter anderem bemerkenswert, dass Klinger die Themenwelt der antiken Philosophen und der Wissenschaften mit dem Thema der Liebe in ihren unterschiedlichen Facetten verbinde. „Die zahlreichen Frauen in Klingers Bild weisen gewissermaßen in die Zukunft der Hochschule, damals durften Frauen sich erstmals offiziell immatrikulieren. Vor dem Hintergrund, dass das Bild innerhalb der Universität und auch für die Öffentlichkeit praktisch vergessen ist, hat das Vorhaben zugleich etwas von einer archäologischen Ausgrabung.“

Chemnitz: Klinger hinterm Vorhang

Dass es noch nie Thema einer Ausstellung war, ist kaum zu glauben. Conny Dietrich sieht verschiedene Gründe dafür. Generell sei den gebäudegebundenen Gemälden über Jahrzehnte keine Aufmerksamkeit zugekommen. „Man dachte, diese Kunst sei noch konservativer als es einige Künstler aus der Zeit sowieso waren.“ Zudem existiert ein Großteil dieser Werke gar nicht mehr. „Deswegen waren sie aus dem Bewusstsein verschwunden – wie auch Klingers einziges erhaltenes Wandbild, das sich im Chemnitzer Neuen Rathaus befindet.“ Zu DDR-Zeiten war es hinter einem Vorhang. Ein besseres Bild für das Vergessen von Bildern gibt es kaum.

Das verbrannte Aulawandbild komplett – Farbreproduktion nach Max Klingers Gemälde „Die Blüte Griechenlands“, 1909, Dreifarbendruck auf Papier, Leipzig. E. A. Seemann-Verlag (Kunstbesitz der Universität Leipzig) Quelle: Marion Wenzel

Von Jürgen Kleindienst