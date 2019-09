Leipzig

Sie wurde um 16 Jahre Leben betrogen. Von einem Land im Osten, das die sozialistische Zukunft der Menschheit werden wollte, aber erst mal die großherzige Heimat aller Werktätigen sein sollte. Wer den Versprechungen glaubte – und das waren auch aus Deutschland gar nicht wenige – landete ab Mitte der 30er Jahre abrupt in Gefängnissen und Lagern. Oder wurde erschossen. Gut 1000 Deutsche darunter.

Lotte Strub-Rayß überlebte 16 Jahre in Gefängnis, Lager und Verbannung. Ihr angebliches Verbrechen nach Paragraf 58: konterrevolutionäre Tätigkeit. Getan hatte sie nichts, außer, dass sie Deutsche war und in Engels, in der Wolgadeutschen Republik, lebte. Noch nicht einmal zur KPD gehörte sie.

Retterin und Ideengeberin

In Stalins Sowjetunion kam die 22-Jährige im Mai 1934 aus Liebe und mit Baby Lena. Der Vater: Friedrich Wolf, KPD-Mitglied, Jude, Arzt, Dramatiker, Frauenliebhaber, Vater von Markus (in der DDR Chef des Auslandsgeheimdienstes) und Konrad (Defa-Regisseur), in zweiter Ehe verheiratet. Else, die Kapriziöse, tolerierte Treffen in Stuttgart, Paris und Basel, eine Paddeltour auf der Loire, Tage in einer Berghütte und Wochen zu Dritt mit den Söhnen auf der französischen Insel Bréhat ( Normandie).

Lotte holt nicht nur die Söhne, als Wolf vor den Nazis aus Stuttgart fliehen musste, aus Deutschland über Österreich in die Schweiz, sondern rettet auch das Wolf-Archiv, ist seine Sekretärin und liefert ihm die Idee zum Anti-Nazi-Drama „Professor Mamlock“.

Lenins Witwe hilft

Gegenüber der Sowjetunion- und Stalin-Begeisterung von Wolf bleibt sie skeptisch – und erfährt gleich bei der Einreise, dass sie nicht ins Himmelreich kommt: Sie wird beklaut und wohnt auf engstem Raum mit den Wolfs. Schlafen muss sie auf dem blanken Fußboden, mit nächtlichem Wanzen-Besuch. Eine Rettung bringt die Krupskaja, Lenins Witwe. Sie schickt Lotte auf die Pädagogische Hochschule nach Engels, einer staubigen, lausigen, ärmlichen Stadt in der Steppe.

42 Jahre aus ihrem Leben schreibt Lotte Strub-Rayß erst mit über 80 Jahren nieder. Sie war eine von jenen Emigranten, die über sowjetische Erlebnisse in der DDR schweigen mussten – und es taten. Aus jener Angst heraus, die in den Jahren des Unrechts entstand und ein Leben lang blieb. Nüchtern blickt „Verdammt und entrechtet“ zurück auf schwere Kindheit, Ungerechtigkeiten in der Familie, Missbrauch als 15/16-Jährige, Abbruch der Schule, Arbeit, Liebe zu Friedrich Wolf.

Bitter, aber ohne Anklage

Lotte Strub-Rayß erzählt ohne emotionale Erregung. Ein Bericht, der nicht ausmalt, sondern einfach nur erzählt. Bitter, aber ohne leidenschaftliche Anklage. Was da geschildert wird, spricht für sich. Der Ton klingt alltäglich, die Ereignisse sind kräftig, aber knapp gezeichnet.

Das macht das Buch – wie jene der Leidensgefährtinnen Jewgenia Ginsburg oder Susanne Leonhard – so wirkungsvoll. Da gerät eine Frau ohne Schuld in die Mühle des stalinschen NKWD, bekommt nach Wochen und Verhören im Gefängnis keine Verhandlung, sondern nur, erschöpft angekommen im Lager von Karaganda, ein Urteil: fünf Jahre. Es werden achteinhalb plus Verbannung auf Lebenszeit.

Erschütternd das Sterben der zweiten Tochter Larissa als Baby im Gefängnis. Vater ist Lorenz Lochthofen, Journalist in Engels, der auch verhaftet und verbannt wird. Ihrer prosaischen Heirat folgt nach kurzer Zeit die Scheidung – um einer Sippenhaft zu entgehen. Ein fataler Irrtum.

Gnadenlose Arroganz und Dummheit

Immer wieder erschreckend, mit welchen Brutalität, gnadenlosen Macht-Arroganz, Kaltherzigkeit und Dummheit die sozialistischen Organe agieren. So wird Lotte, begabt als Malerin, Handwerkerin und Skulpteurin, allen Ernstes vorgeworfen, mit Leonardo da Vinci (1452–1519) Sex gehabt und von ihm als Spion rekrutiert worden zu sein. Sie widerspricht nicht. Erkenntnis: Wer sich wehrt, verliert immer.

An diesen Grundsatz hält sie sich auch im Lager, in dem Kriminelle das Sagen haben. Sex lehnt sie ab – und muss dafür leiden. Sie bricht sich den Lendenwirbel und muss weiterarbeiten. Sie zieht sich in der Schafzucht eine Brucellose-Infektion zu und bekommt keine Behandlung.

Vergessen, was gewesen ist?

Sie hungert, friert, lebt in schier unvorstellbarem Schmutz – und entkommt nur durch Zufall im eisigen Schneesturm von minus 48 Grad dem Tod. Ein Abenteuer, an das sie sich so plastisch erinnert, dass man frösteln muss. Auch, als sie schildert, wie ihr zwei Zehen amputiert werden – ohne Narkose.

Ein endloser Leidensweg, auf dem es Selbstmordversuche gibt, viel Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht gegenüber bürokratischer Unbarmherzigkeit und Korruption- und die quälende Ungewissheit, was aus ihrer Erstgeborenen Lena wurde.

Die Welt jener Sowjetunion, mit der Generationen in der DDR aufwuchsen, wird wieder einmal gründlich demontiert. Da verwundert es dann auch wenig, dass das Zentralkomitee der SED, als Lotte Mitte der 40er dort nach Lena fragt, antwortet: Vergessen Sie alles, was mal gewesen ist.

Überraschende Erlösung

Lotte Strub-Rayß hat sich abgefunden und schlägt sich mit ihrem Sohn (Vater ist ein Häftling) in bitterster Armut und ohne Hoffnung durch. Zumal Friedrich Wolf 1953 gestorben ist. Völlig überraschend kommt im September 1954 die Erlösung.

Mit der Ausreise nach Berlin endet leider der Blick zurück. Man hätte gern noch etwas über das Leben der Rückkehrerin erfahren. So wie es das morgen in den Kinos startende Drama „Und der Zukunft zugewandt“ so eindringlich erzählt. Dass es Aufzeichnungen über DDR-Jahre tatsächlich gibt, wird im Nachwort gesagt. 1959 heiratet Lotte Rayß jenen Mann, der ihr den ersten Nachnamen gab: Richard Strub, Sohn von Walter Strub, Großrat in Basel, der vielen Emigranten weiterhalf.

Lotte Strub-Rayß: Verdammt und entrechtet: Stuttgart – Basel - Moskau ... 16 Jahre Gulag und Verbannung. Autobiografie. trafo Literaturverlag; 660 Seiten, zahlr. Abb., 29,80 Euro

Bernd Böhlichs Film „Und der Zukunft zugewandt“ feiert am 5. September in den Leipziger Passage Kinos Premiere, im Anschluss an die Filmvorführung gibt es die Möglichkeit, mit den Machern ins Gespräch zu kommen; 20 Uhr, Hainstraße 19 a; Kartentelefon 0341 2173863

Von Norbert Wehrstedt