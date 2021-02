Leipzig

Was bleibt von uns? Haben sich die Vorfahren gefragt. Was bleibt von dieser Zeit? Treibt jetzt die Menschen um. Der Satzbeginn „Wenn diese Pandemie etwas Gutes hat ...“ ist nicht mehr zu hören. Was darauf schließen lässt, dass das Gute sich in Grenzen hält, wobei das Schlechte schwerer zu beziffern ist als die Anzahl fehlender Impfdosen.

Es bleiben Erfahrungen. Männer beispielsweise müssen feststellen, dass der Schein trügt. Zwar können sie eine Frau, im vorliegenden Fall ist es die eigene, in der Wohnung sehen, ganz deutlich sogar, dennoch handelt es sich nicht um eine Köchin. So bitter es ist, aber: Im Homeoffice gibt es keine Kantine.

Kleinkind auf Sendung

Das ist nicht der einzige in Enttäuschung umschlagende Erkenntnisgewinn. Typen, die vorher im Büro als Erklärbären alles wussten, und zwar besser, wissen nun nicht mehr wohin mit ihrem Schatz an Weisheiten und Ratschlägen. Denn den Leuten zu Hause können sie schon lange nichts mehr vormachen. Bleibt nur das Internet.

Dann sind da noch die Kinder. Woher sollen die Kleinsten wissen, dass eine Betreuungsperson trotz Anwesenheit nicht ansprechbar sein kann? Sie ist da – und doch nicht da. So wie am Donnerstagmorgen Jörg Taschmann beim Deutschlandfunk Kultur. Für die Hörer ist er Filmkritiker – für seine Tochter der Papa. Er war telefonisch live auf Sendung, um die Wuhan-Doku „76 Days“ vorzustellen, als die Kleine ins Zimmer kam und ein Gespräch einforderte.

Geschadet hat das lediglich der Konzentration und das nur kurz. Wahrscheinlich wollte das Kind seinen Teddy zurück, denn auch das ist eine Erfahrung: Erwachsene suchen jetzt wieder die Nähe zu Kuscheltieren.

