Leipzig

Für das Fachmagazin boersenblatt.net scheint es schon klar zu sein. Unter der Überschrift „Leipzig erneut vor dem Aus“ heißt es dort, dass die sächsische Staatsregierung „den Weg für eine Frühjahrsbuchmesse politisch freigemacht“ habe, nun aber „die Welle der Absagen“ rolle. Aussteller begründeten ihren Rückzug damit, kein Personal zu finden, „das unter den aktuellen Bedingungen der Pandemie bereit wäre, den Job in Leipzig zu machen. Zu hohe Inzidenzen, zu wacklige Modellierungen.“ Abgesagt haben unter anderem Reclam und HarperCollins, die Comic-Verlage Toykopop, Knesebeck und Carlsen sowie die Verlagsgruppen Oetinger und Penguin Random House.

Von Penguin Random House, wozu beispielsweise C. Bertelsmann, Heyne und Luchterhand gehören, heißt es, die Gruppe verzichte „angesichts der pandemischen Lage“ auf einen Stand. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien „von Infektionen und Quarantänemaßnahmen betroffen“, wird Rebecca Prager zitiert, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Interesse an „Leipzig liest“ bleibt

Zwar ist die Leipziger Buchmesse erst für den 17. bis 20. März geplant, doch musste, wie Prager sagt, „jetzt aufgrund der aufwändigen Logistik unseres Standbaus und der gesamten Organisation unserer Messeteilnahme“ eine Entscheidung getroffen werden. Beim Festival „Leipzig liest“ wäre man jedoch gern dabei.

Die Hanser Literaturverlage beraten am Mittwoch über ihre Teilnahme. Der Diogenes Verlag will sich zwar nicht mit einem eigenen Stand präsentieren, das sei „mit zu vielen Unsicherheiten verbunden“, ist aber am Gemeinschaftsstand des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands vertreten. „Die Leipziger Buchmesse ist für uns immer eine Herzensangelegenheit“, sagt Ruth Geiger, Leiterin Presse- & Öffentlichkeitsarbeit. „Auch Lesungen im Rahmen von ,Leipzig liest’ werden wir durchführen.“ Die Festival-Veranstaltungen an 160 Orten finden allerdings im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt, wie Buchmessedirektor Oliver Zille in der Vergangenheit immer wieder betont hat.

Unabhängige Verlage signalisieren Teilnahme

Natürlich lebt die Buchmesse nicht allein von den großen Verlagen. Es gibt die zahlreichen kleineren, es gibt die Preisverleihungen, die Diskussionsrunden und das Gastland Portugal mit rund 30 Autorinnen und Autoren.

Auch die in Leipzig ansässige Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene hält an ihren Plänen fest und organisiert in Kooperation mit der Buchmesse erneut das Forum „Die Unabhängigen“, wo Autorinnen und Autoren aus 40 deutschen, österreichischen und schweizerischen Verlagen ihre neuesten Werke vorstellen. Von den unabhängigen Verlagen des Freundeskreises, die planen, in Leipzig auszustellen, signalisieren in einer Kurzumfrage vom Dienstag rund 85 Prozent, dass sie weiterhin zu ihrer Absicht stehen, teilte sie Stiftung auf Nachfrage mit.

Der Kartenverkauf für die Leipziger Buchmesse läuft seit Mitte Dezember, weiterhin ausschließlich online. Sie kann, solange die Überlastungsstufe unterschritten bleibt, bei 2G plus ohne Kapazitätsbeschränkungen vom 17. bis 20. März stattfinden, hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am 1. Februar in der Kabinetts-Pressekonferenz verkündet. Auch bei einer Überschreitung der Überlastungsstufe wäre die Messe nicht gefährdet, sondern gelte eine „Kapazitätsbeschränkung auf einen Besucher pro vier Quadratmeter“ der Veranstaltungsfläche.

Von jaf