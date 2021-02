Verleger: Die Wertschätzung der Leipziger Buchmesse wird eher noch steigen

Leipzig

Lockdown, geschlossene Buchläden, erneute Absage der Leipziger Buchmesse – der Tunnel, in dem die Verlagsbranche seit bald einem Jahr steckt, wird immer länger. Nicht alle Verlage treffe es gleichermaßen, sagt Mark Lehmstedt, der seinen Verlag 2003 in Leipzig gründete, zwei Wochen vor der Buchmesse. Dass im Lockdown mehr gelesen werde, gelte erwiesenermaßen für Kinderbücher und vielleicht auch für Belletristik. Zwei wichtige Standbeine seines Verlags seien jedoch Bildbände und Reiseführer. „Und beides ist tot.“

Minus 35 Prozent Umsatz

Während die Verlagsbranche 2020 bundesweit im Durchschnitt 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr einnahm, machte der Lehmstedt Verlag ein Minus von 35 Prozent. „Denn wer nicht reist, braucht keine Reiseführer.“ Rund 100 000 verkauft Lehmstedt normalerweise im Jahr, sein Verlag sei inzwischen der größte in Deutschland, was Bücher für Städtereisen betrifft.

Andere Projekte wie Bildbände wiederum seien nicht selten an Ausstellungen oder andere Ereignisse gebunden. „Uns sind allein vier Ausstellungen geschlossen worden, etwa eine große über den Fotografen Roger Melis in Eisenhüttenstadt.“ Schon im vergangenen Jahr war zum Bachfest eine große zweisprachige Bildbiografie über Johann Sebastian Bach, verfasst vom Intendanten Michael Maul, geplant. „Die Veröffentlichung haben wir auf dieses Jahr verschoben. Da wir davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr das Bachfest nicht wie geplant stattfinden wird, müssen wir sehen, wie es damit überhaupt weitergeht.“ Seine Zusammenfassung: „Das Buch als Ganzes ist in einer prekären Situation, und wir sind massiv betroffen.“

Wertschätzung der Leipziger Buchmesse wird steigen

In dieser Situation trifft der Ausfall der Leipziger Buchmesse die Substanz. „Was wir brauchen, ist ja gerade der Kontakt mit dem Publikum, mit Kollegen, mit Journalisten.“ Die Leipziger Buchmesse sei als Lese- und Publikumsmesse das Schaufenster schlechthin, erzeuge Nachfrage – kurz und langfristig, so Lehmstedt, dessen Verlag 2019 mit dem Deutschen und 2020 mit dem Sächsischen Verlagspreis ausgezeichnet wurde. „Gerade kleine und unabhängige Verlage haben es ja nicht so einfach, in den Buchhandel zu kommen.“

Die Leipziger Buchmesse, glaubt Lehmstedt, werde daher in der Wertschätzung eher noch steigen, „weil man gerade im Verlust merkt, wie wichtig das Ganze ist. Vieles kann eben nicht durch digitale Formate ersetzt werden. Man kann sich mit Zoom-Konferenzen Reisen ersparen, aber nicht ausgleichen, dass sich Hundertausende in vier Tagen in die Messehallen stürzen. Dass man etwas findet, das man gar nicht gesucht hat, dass man ins Gespräch kommt mit Leuten, bei denen man nicht glaubte, ihnen jemals zu begegnen – das alles ist nicht übersetzbar.“ Das Leipziger Messekonzept, das auf Publikum, auf Interaktion, auf Kommunikation setze, hat Lehmstedts Ansicht nach „eine größere Chance in der Zukunft als das reine Geschäftsmodell, das in Frankfurt im Vordergrund steht“.

Für neue Hilfsprogramme gibt es noch nicht mal die Formulare

Das Entscheidende in der Verlagsbranche seien die Beziehungen. „Da ist der Kitt, der alles zusammenhält. Ein Geschäft ist ja nur der Abschluss eines Prozesses, in dem Vertrauen eine große Rolle spielt. Das kann man digital nicht abbilden.“ Und wie will der Verlag aus dieser Spirale, in der der Verlust von Nähe in den Verlust von Einnahmen übergeht, heraus? Lehmstedt: „Wir können ja nicht nur reduzieren, sondern müssen versuchen, Neues zu entwickeln, neue Programmschienen aufzubauen, und über veränderte Formen der Werbung nachdenken. Wir geben nicht kampflos auf“, sagt der Verleger, der zwei festangestellte und einen freien Mitarbeiter hat. Bis jetzt konnten Entlassungen und Kurzarbeit Null vermieden werden. Die ersten Soforthilfen im vergangenen Jahr seien sofort gekommen. „Das war prima. Alle anderen Hilfen treffen entweder auf uns nicht zu, oder wir warten darauf, dass wir wenigstens mal einen Eingangsbescheid bekommen.“ Zum Teil gebe es bei neuen, durchaus interessanten Programmen noch nicht mal die Formulare, mit denen Gelder beantragt werden könnten.

Und wenn es im Herbst wieder einen Lockdown gibt?

Für eine seriöse Prognose darüber, wie es 2021 weitergeht, sei es jetzt noch zu früh. Entscheidend sei die Frage, wann sich wieder ein halbwegs normales Leben etablieren kann. „Wenn das erst im Mai oder im Juni möglich ist, werden die Einbußen erheblich sein. Wenn es um Ostern herum ist, dann geht es so halbwegs. Und wenn wir im Herbst wieder einen Lockdown bekommen ...“ – Lehmstedt macht eine Pause – „... dann geht eh die ganze Wirtschaft in die Brüche.“

Mark Lehmstedt ist für Helmut Stadeler ein Beispiel dafür, dass 2021 für die Verlage noch schwieriger werden könnte als 2020. Weil mit der Absage der Leipziger Buchmesse zum dritten Mal die Möglichkeit wegfällt, Novitäten vorzustellen. „Programme werden gemacht, und die Leser erfahren nichts davon“, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Nach dem Lockdown nur noch ein Exemplar verkauft

Er selbst führt den Verlag Bussert & Stadeler mit Sitz in Jena und Quedlinburg. Sein Beispiel aus dem eigenen Haus: Zur Frankfurter Buchmesse 2019 ist bei ihm das Buch „Born in the GDR – angekommen in Deutschland“ erschienen mit 30 Lebensberichten nach Tonbandprotokollen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis zum ersten Lockdown verkaufte er rund 800 Exemplare, danach kaum noch eins. Die Leipziger Buchmesse 2020, im 30. Jahr der Deutschen Einheit, wäre für den Verlag die Plattform gewesen, diesen Band bekanntzumachen, ein „zweiter Kick“, wie Stadeler sagt.

Fehlende Verkäufe bedeuten: weniger Geld für neue Projekte. Auch große Verlage zögern mit Entscheidungen für neue Investitionen. Eine Initiative wie die Kampagne „#zweiterfrühling“, mit der im vergangenen Jahr das Frühjahrsprogramm noch im Herbst präsent gehalten werden sollte, lassen sich nicht ewig verlängern. Zumal der Herbst ja auch ins Wasser fiel.

„Das Menscheln fehlt.“

Digitale Angebote seien nur beim ersten Mal faszinierend, sagt Stadeler. Dann aber fehlt, was ganz besonders die Leipziger Buchmesse ausmacht: das Stöbern, Entdeckungen im Vorübergehen, der Zufall, der beim Flanieren über die Messe Überraschungen möglich macht. „Das Menscheln fehlt.“

Ein großes Verlagssterben sehe er zwar im Moment nicht kommen, dennoch müsse dringend etwas passieren „Man kann zu Corona-Zeiten mit niemandem reden, man kann nur Wünsche äußern. Wir haben die Zusicherung des Freistaates, Lockerungen für den Buchhandel zu bekommen, sobald es möglich ist. Es ist sicher schwer, das richtige Maß zu finden.“ Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem Buchläden nicht nur geschlossen bleiben müssen, sondern auch keine Abholstationen einrichten dürfen.

Der Landesverband des Börsenvereins hat eine Idee

Sobald wieder jemand ein offenes Ohr dafür hat, wolle der Landesverband vorschlagen, eine Förderung nach Vorbild der Mitteldeutschen Medienförderung einzurichten, für die sich jeder Verlag mit ein oder zwei Projekten pro Jahr bewerben kann. Dafür könnte eine Unterstützung von vielleicht 20 000 oder 25 000 Euro ausgelobt werden, abhängig auch davon, ob Kreative und Handwerk aus der Region beteiligt sind.

Es hänge ja alles mit allem zusammen, sagt Heike Haupt, Geschäftsführerin des Landesverbandes: Autoren, Verlage und Buchhandel. Und so gehe es keinem gut im Moment. Im Übrigen sei es nicht so, dass die Menschen im Lockdown weniger lesen wollen. Nur beeinträchtigen geschlossene Läden wie in Sachsen und ausfallende Buchmessen das Wahrnehmen der Vielfalt. „Wenn der Fokus nicht auf die Neuerscheinungen, insbesondere der kleineren Verlage, gelenkt werden kann, bleiben komplette Verlagsprogramme ungesehen, fehlt Buchhändlern die Orientierung – und dann bleibt auch die Nachfrage durch die Leser aus.“

Volle Aufmerksamkeit für neue Konzepte

Mit der erneuten Absage einer der wichtigsten Treffpunkte der Branche fehle „eine entscheidende Komponente in der Aufmerksamkeitsökonomie der Verlagswelt“, sagt auch Thomas Rathnow, CEO der Verlagsgruppe Penguin Random House. „Ebenso sehr fehlen persönliche Begegnungen, aus denen manchmal Großes erwachsen kann.“

Der lange Vorlauf gebe nun aber die Möglichkeit, „ein überzeugendes alternatives Veranstaltungs- und Medienkonzept zu entwickeln und diesem die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Wir können inzwischen auf viele Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen, in dem wir virtuelle Veranstaltungsreihen und große Lesefeste sehr erfolgreich digital durchgeführt haben.“ Doch auch er weiß: Digitale Formate helfen ungemein, „können und werden das physische Zusammenkommen auf Messen und Veranstaltungen auf lange Sicht aber nicht ersetzen“.

