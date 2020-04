Verloren im Förderdschungel: Freie Kulturschaffende in der Corona-Krise

Leipzig

Statt sich auf ihr Programm „Songs for Alice“ vorzubereiten, das mit Gastmusikern in der kommenden Woche am Leipziger Westflügel über die Bühne gehen sollte, arbeitet sich das Figurentheater-Duo Wilde & Vogel derzeit durch den Dschungel neuer Förderprogramme. Sofortmaßnahme für Künstler in Corona-Zeiten wurden viele versprochen. „Aber sie gehen“, sagt Charlotte Wilde, „bisher am Bedarf vorbei.“

Milliardenschwere Hilfsprogramme

Wilde hat deshalb im Namen von Wilde & Vogel und dem zweiten am Westflügel beheimateten Duo Lehmann und Wenzel kurz vor Ostern mit einem ausführlichen offenen Statement Alarm geschlagen. Darin heißt es: „Milliardenschwere Hilfsprogramme werden von Regierungen aus dem Hut gezaubert und zeigen, wie schnelles Handeln aussehen kann. An anderer Stelle wird dagegen ängstlich an Vorgaben festgehalten: keine Leistung, keine Bezahlung.“

Künstler ohne Einnahmen

Das haben Wilde & Vogel eben erfahren, als sie auf lange vereinbarte Gastspiele in Brandenburg und der Schweiz verzichten mussten. „Die Veranstalter haben nicht infrage gestellt, dass sie uns in voller Höhe bezahlen wollen“, erzählt Wilde. „Aber es sind öffentlich geförderte Häuser, die immer noch nicht sicher sind, ob sie die Auszahlung vornehmen dürfen.“ Gut möglich, dass sie nachträglich bewilligt werden – aktuell aber stehen die Künstler ohne Einnahmen da.

„Initiative zur Rettung der Leipziger Kultur- und Kreativszene“

Die Situation spitzt sich zu, da die bisher auf den Weg gebrachten Maßnahmen nach eigener Erfahrung für die Theatermacher nicht greifen. „Die Corona-Soforthilfe für Solo-Selbstständige klang großartig, aber es geht dabei um Betriebskosten, und die sind bei uns gering“, sagt Wilde. Stattdessen brauche es Mittel, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Unternehmergehälter seien von der Regelung aber ausgeschlossen. Darauf hatte bereits Anfang April die „Initiative zur Rettung der Leipziger Kultur- und Kreativszene“ in einem offenen Brief an Bürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hingewiesen.

„Die Arbeit ist in großem Umfang geleistet“

Für viele Künstler sind laut Wilde auch Darlehen ungeeignet, da sie bei den häufig geringen Einkommen nicht zurückbezahlt werden könnten. Die Kernforderung ihres offenen Statements lautet deshalb: „Wir brauchen eine rechtliche Grundlage, auf der sämtliche Zuschüsse der öffentlichen Hand wie geplant ausgezahlt werden“ – egal ob die Veranstaltungen stattfinden oder nicht. Dadurch erhalten freischaffende Künstler Planungssicherheit, und es entfällt bürokratischer Aufwand. „Wir haben für das Jahr geplant, Förderung beantragt und Gastspiele organisiert. Die Arbeit ist in großem Umfang geleistet.“ Wenn jetzt alternative Anträge gestellt werden müssten, beginne die Arbeit wieder bei Null.

Keine Rückforderungen für bereits ausgezahlte Gelder

Förderprogramme etwa des Fonds Darstellende Künste sieht Wilde durchaus positiv. Ebenso die Aussage auf fast allen Förderebenen, dass keine Rückforderungen für bereits ausgezahlte Gelder erhoben werden. Das hatte in Leipzig Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) bereits im März klargestellt. Dennoch fehle es an Planungssicherheit.

Vorgezogene Förderungen

Wilde, künstlerisch in Europa gut vernetzt, verweist als Positiv-Beispiel in der derzeitigen Krise auf Wien. Die Jahresförderung bleibe auch bei stillgelegtem Betrieb erhalten, sagt Renate Rapf, Sprecherin von Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, auf LVZ-Anfrage. „Damit wird den geförderten Institutionen und Vereinen ermöglicht, Vereinbarungen mit Künstlern einzuhalten und Gagen auszuzahlen.“ Um dem Ausfall bei Ticketeinnahmen entgegenzuwirken, könne die Stadt bereits genehmigte Förderungen vorgezogen auszahlen.

Das bestätigt Esther Holland-Merten, Künstlerische Leiterin der Darstellenden Künste am Wiener WUK. Sie habe die volle Koproduktionssumme an Künstler ausbezahlt, auch wenn die Produktionen nicht aufgeführt werden konnten.

„Kauft Tickets für ausgefallene Veranstaltungen!“

Dass die öffentliche Hand nicht allein die Ausfälle kompensieren kann, thematisiert auch das offene Statement: „Kauft Tickets für ausfallende Veranstaltungen! Bezahlt für kulturelle Online-Angebote! Spendet großzügig den Theaterhäusern und Veranstaltern, von denen Ihr euch wünscht, dass sie nach Corona wieder öffnen!“ Der Westflügel geht offensiv mit der Situation um und ist zufrieden mit dem Spendenaufkommen. Wilde wünscht sich auch von anderen Häusern, aktiver auf die Situation hinzuweisen – letztlich im Sinne der Künstler. Der Westflügel zahlt auf eigenes Risiko allen Akteuren eine Ausfallgage, vorläufig in Höhe von 50 Prozent. Die Rest soll, nach Klärung der Fördersituation, nachgezahlt werden.

Stipendienprogramm „Denkzeit“

Derzeit feilt die öffentliche Hand an den Instrumenten. Parallel zum offenen Brief der Leipziger Figurentheaterspieler kündigte das sächsische Kulturministerium mit einem Volumen von zehn Millionen Euro das Stipendienprogramm „Denkzeit“ und eine Online-Plattform an. „Auch online erbrachte Leistungen haben einen Wert. Neben Künstlerhonoraren sollen hier auch Ausgaben für Technik unterstützt werden“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU).

Ob die derzeitigen Versuche, Theaterformen für das Internet zu finden, künstlerische Impulse bringen? Spannend findet Wilde, dass gerade beim Figurentheater die Kamera dem Zuschauer überraschende Detailperspektiven liefern kann. „Das ist reizvoll, aber letztlich können wir uns nur darauf freuen, dass wieder Menschen im Publikum sitzen. Wie wichtig das ist, haben wir jetzt gemerkt.“

Von Dimo Rieß