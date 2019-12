„Verschiebung um zehn Jahre“: Neo Rauch sagt Ausstellung zum 60. in Leipzig ab

Leipzig

Es wäre wohl eines der spannendsten Ausstellungsprojekte im Kulturkalender 2020 gewesen: Der Leipziger Maler Neo Rauch geht im Jahr seines 60. Geburtstags gewissermaßen an seinen Nullpunkt, das Jahr 1993, und zurück. „Jahr eins“ lautete der Arbeitstitel einer Ausstellung, die ab Juni des kommenden Jahres im Museum der bildenden Künste in Leipzig gezeigt werden sollte. Zu sehen sein sollten Bilder, die zwischen 1990 und 1995 entstanden sind – also um das Jahr 1993 herum, jenes, mit dem der Künstler und seine Galerie das Werk beginnen lassen, obwohl Rauch bereits vorher Ausstellungen gemacht hat. Doch daraus wird erst einmal nichts, wie der Maler der LVZ mitteilte.

„Noch nicht die gebotenen Altersmilde und Gelassenheit“

Rauch: „Im Grunde handelt es sich um eine Verschiebung und nicht um eine Absage der Ausstellung, die sich mit meiner Arbeit um das Jahr 1993 herum befassen soll“, betont Rauch. „Ich hatte von vornherein – je näher der Termin rückte, umso dringlicher – das Gefühl, dass mir meine Vergangenheit noch zu sehr im Nacken sitzt, als dass ich mich ihr nun schon – mit erst 60 Jahren – mit der gebotenen Altersmilde und Gelassenheit zuwenden könnte. Kurzum: Eine Verschiebung um zehn Jahre scheint mir die Gewähr zu bieten, das die Angelegenheit für ALLE Beteiligten zu einem ebenso überraschenden wie erbaulichen Erlebnis werden könnte.“

Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste, hatte sich bereits intensiv in die frühe Schaffensphase Rauchs eingearbeitet. Er bedauert seine Absage für 2020 sehr, zeigt jedoch auch Verständnis: „Von Anfang an war klar, dass es eine Herausforderung, eine schwierige Situation für den Künstler ist, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen, von dem man im Lauf der Jahre vielleicht etwas Abstand gewonnen hat.“

Weidinger : Rauchs frühe Werke sind herausragend

Weidinger ist aber absolut überzeugt von diesen frühen Arbeiten des in Markkleeberg lebenden Malers. „Ich glaube, dass wir es hier mit einem Schlüsselwerk für sein Schaffen nach 1995 zu tun haben. Um ihn zu verstehen, muss man diese Arbeiten der frühen 90er Jahren kennen.“ Das betreffe Bildinhalte wie Arbeitsweise. Was einem wie ein Bruch vorkomme, lasse sich als Prozess lesen, so Weidinger. „Dieses unbekannte Werk, das ich jetzt gesehen habe, ist herausragend. Und ich hoffe, dass die Öffentlichkeit irgendwann die Möglichkeit hat, es zu sehen.“ Im künstlerischen Sinn handele es sich hier gar nicht um ein Frühwerk – was man gemeinhin mit einem akademischen Werk verbinde. „Nein, es ist bereits ein absolut reifer Künstler. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Rauch zum 60. dennoch in der Region präsent

Präsent in der Region ist der Maler rund um seinen 60. Geburtstag am 18. April ohnedies. Die G2 Kunsthalle zeigt vom 29. Februar bis 20. Mai 2020 Arbeiten des Künstlers, auch in seiner Galerie Eigen + Art in der Leipziger Spinnerei sind zum Herbstrundgang ab 12. September neue Werke zu sehen. Schlicht „ Rauch“ heißt die neue Ausstellung der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben ab 6. Juni.

Wer die Malerei schon jetzt und im Zusammenspiel mit einem schönsten Ausstellungsorte der Welt sehen will, muss etwas weiter: Bis 12. Januar zeigt der Palazzo Pitti in Florenz Werke Rauchs von 2008 bis 2019.

Und was ist mit dem „Jahr eins“? Alfred Weidinger, der ab April die Leitung des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz übernimmt, will seinen Plan nicht fallen lassen: „Ich werde in drei, vier Jahren wieder an Neo Rauchs Tür klopfen – hoffentlich gemeinsam mit meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger in Leipzig.“

Von Jürgen Kleindienst