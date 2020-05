Verschoben in die Unsichtbarkeit: Der Mitteldeutsche Verlag kämpft ums Überleben

Halle

Junge Männer mit seltsamen Hüten, leicht angesäuselt an langen Tischen. Ein halb leeres Kettenkarussell, mit Menschen, die irgendwer in einen melancholischen Himmel gehängt zu haben scheint. Es sind Bilder aus einer Zeit, die einstweilen vorbei ist, die der Fotograf Martin Kulinna auf dem Münchner Oktoberfest, aber auch in Litauen, Bulgarien, Spanien oder Peru aufgenommen hat. Magische Erkundungen, schwarz-weiße Abgesänge. Erschienen sind sie in seinem Bildband „Feste – Festivals. Rituale und Wallfahrten“ beim Mitteldeutschen Verlag in Halle. Das Buch gehört zum Frühjahrsprogramm des traditionsreichen Verlages. Es wurde „komplett in die Unsichtbarkeit verschoben“, sagt Geschäftsführer Roman Pliske.

Absage der Buchmesse wirkt nach

Die Krise, die nicht nur Feste und Festivals aus dem Kalender streicht, hat auch den Mitteldeutschen Verlag, einer der größten in Ostdeutschland, mit voller Wucht getroffen. Das Unternehmen mit seinen zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befinde sich komplett in Kurzarbeit, berichtet Pliske. Die Leipziger Buchmesse ist die wichtigste Plattform für den Verlag und seine Autoren, „ein Riesenpfund“, so der Germanist und Verleger. Die Absage am 3. März, nur gut eine Woche vor dem geplanten Beginn am 12. März sei zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gekommen. „Seit November haben wir auf die Buchmesse hingearbeitet, alles war bereit. Umsonst.“ Ins Wasser fielen damit auch rund 40 Lesungen im Umfeld der Messe. Einzelne Neuerscheinungen wurden schon nach wenigen Tagen aus dem Sortiment zurückgegeben, auf Kosten des Verlags. „Ich habe volles Verständnis für die Händler, aber das tut natürlich weh.“

Keine Lesungen, kein Direktverkauf

Auch alle anderen Lesungen – rund 50 im Monat – können nicht stattfinden. „Dadurch gibt es keinen Direktverkauf von Titeln“, so Pliske, seit 15 Jahren Geschäftsführer. Gerade für die Autoren, die mit öffentlichen Auftritten einen wichtigen Teil ihrer Einkünfte erwirtschaften, sei das ein großes Problem. Zudem seien Ausstellungen, für die der Verlag Kataloge und Begleitbände produziere, bis mindestens in den August hinein gestrichen. Die weiteren Aussichten: „Das Herbstprogramm 2020 mussten wir um ein Drittel streichen, die Buchmesse Frankfurt am Main mit dem für uns wichtigen Gastland Kanada wackelt.“

Aus der Politik ist nur wenig zu hören

Politiker, meint der Verleger, würden sich gerne auf der Messe zeigen und die Bedeutung der regionalen Verlage hervorheben, jetzt sei von ihnen wenig zu hören. Um das zu ändern, hat Pliske einen Brandbrief geschrieben, darin heißt es unter anderem: „In der zweiten Märzhälfte hatten wir nur 20 Prozent des Umsatzes des Vorjahres, der April begann gar mit Minusumsätzen.“ Die nun wieder geöffneten Buchhandlungen verkauften derzeit eher Bestandsware, Amazon habe bis Mai keine neuen Bücher der Verlage verkauft.

Auch in diesem Monat sei noch keine Trendwende erkennbar, meint Pliske. „Inzwischen ist die Hälfte der finanziellen Rücklagen, die wir uns in den vergangenen 15 Jahren erarbeitet haben, aufgebraucht.“ Anders ausgedrückt: „In sechs Wochen sind siebeneinhalb Jahre weg.“ Andere Verlage haben solche Reserven gar nicht erst.

Ein Verlag mit großer Tradition

Fatale Kettenreaktionen rund um das Kulturgut Buch und einen Verlag, in dem in der DDR fast alle Großen veröffentlichen – etwa Volker Braun, Günter de Bruyn, Heinz Czechowski, Werner Heiduczek oder Christa Wolf. Bruno Apitz’ „Nackt unter Wölfen“ erschien 1958 im 1946 gegründeten Mitteldeutschen Verlag, „Spur der Steine“ von Erik Neutsch 1964.

1990 wurde er privatisiert, 1996 musste die Gesamtvollstreckung beantragt werden. 1997 kam es zur Neugründung mit der Übernahme von Name und Buchbeständen. Pliske spricht von „Komplettabriss und Wiederaufbau“. Einige Traditionslinien habe man weiterführen können. 2014 erschien hier „Gelindes Grausen“, das letzte Buch des 2013 gestorbenen Erich Loest, der bis zu seiner Ausreise 1981 im Mitteldeutschen Verlag publizierte, zum Teil unter Pseudonym. 2019 gehörte man zu den Trägern des erstmals vergebenen Deutschen Verlagspreises.

Bisher alle Krisen überstanden

Der Kampf ums Überleben ist wie bei so vielen kleinen und regionalen Verlagen auch hier Alltag: 2013 vernichtete ein Großbrand im Lager der damaligen Verlagsauslieferung rund die Hälfte der Verlagsproduktion. Vor gut einem Jahr meldete der Großhändler KNV Insolvenz an. Mit Jahresbeginn stieg das Porto für Büchersendungen bei der Deutschen Post um bis zu 60 Prozent.

Im kommenden Jahr wird der Verlag 75 Jahre alt. Gibt es ihn dann noch? Die verständnisvollen Reaktionen der Mitarbeiter und Autoren, die vielen kleinen Solidaritätsgesten aus der Buchbranche – beispielsweise verzichtet jetzt der wichtigste Vertreter des Verlags auf sein Gehalt, lassen Roman Pliske hoffen. Und vor wenigen Tagen gab es endlich die Zusage über Corona-Soforthilfen in Höhe von 15 000 Euro. Das Geld sichere den Fortbestand für weitere zwei Wochen, was nicht unbedingt viel sei, aber entscheidend sein könne.

„Angstfresser“, heißt der neue Roman der vielfach ausgezeichneten Autorin Grit Poppe. Es geht darin um eine labile junge Frau, die Gespenster der Vergangenheit und eine Therapie mit blutegelähnlichen Parasiten, Angstfressern. Auch dieses Buch gehört zum Frühjahrsprogramm des Mitteldeutschen Verlages, das endlich aus der Unsichtbarkeit befreit werden sollte. Und genug Angst zu fressen gibt es ja auch.

Von Jürgen Kleindienst