Verständigung im Krieg: Buchmesse-Schwerpunkt „Common Ground“ live in Leipzig

Leipzig

„Gerade jetzt hätten wir die Leipziger Buchmesse noch drängender gebraucht“, sagt Buchmessedirektor Oliver Zille. In Zeiten nämlich, „in denen wir einen großen europäischen Krieg erleben“. Zille sitzt auf dem Podium der Pressekonferenz im Leipziger UT Connewitz, bei der am Donnerstag das Programm „Common Ground“ vorgestellt wurde.

Es ist das dritte Jahr dieses Buchmesse-Schwerpunkts mit Literatur aus Südosteuropa, den es nun trotzdem geben wird, auch wenn die Präsenzmesse abgesagt werden musste. „Wir und sie“ lautet das Jahresmotto – nach „Herkunft und Zugehörigkeit“ und „Archipel Jugoslawien“.

Austausch mit Ehrlichkeit und Wisse

Es hätte genauso gut heißen können „Wir bleiben dran“, sagt Angelika Salvisberg vom Übersetzer-Netzwerk Traduki, dessen größtes Projekt der Common-Ground-Schwerpunkt ist. Sie sagt es an Oliver Zille gerichtet, der es zuvor „eine Generalaufgabe“ der Buchmesse nannte, dranzubleiben an der Idee, über Literatur und Literaten „Öffentlichkeit für Themen herzustellen“.

Verständigungsarbeit sei der Kern der Leipziger Buchmesse. Diesen Austausch mit Ehrlichkeit und Wissen zu führen, ermögliche es, Menschen und Entwicklungen zu verstehen. „Wir sehen am Krieg in der Ukraine, welche Verständigungsarbeit geleistet werden muss“, so Zille. „Die Leipziger Buchmesse bleibt eine Messe der europäischen Verständigung.“

Lesen Sie auch Leipzig liest trotzdem: Mehr als hundert Lesungen am Buchmesse-Wochenende

Beziehungen zu stärken, gehört für Angelika Salvisberg zu den wesentlichen Aufgaben des Netzwerks Traduki. Das gelinge, wenn die Literaturregion Südosteuropa präsent sei in Leipzig und dabei auch politische Themen auf den Tisch kämen.

Mit Wertschätzung streiten

„Buchmessetage“ wird nun jene Zeit vom 17. bis 20. März genannt, in der Verlage, Autorinnen und Autoren nach Leipzig kommen, „Common Ground“ online und im UT Connewitz stattfindet. Am 18. März ist der Balkankenner Norbert Mappes-Niediek mit seinem Buch „Europas geteilter Himmel. Warum der Westen den Osten nicht versteht“ zu Gast. Er spricht mit dem Grünen-Politiker Manuel Sarrazin und Ralf Beste, Leiter der Abteilung für Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amtes.

Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie Ost- und Westeuropa einander trotz aller Unterschiede mit Wertschätzung begegnen können. Es sei generell ein Anliegen, sagt Salvisberg, Wege zu zeigen, wie man in Dialog treten und im Gespräch bleiben könne, um „Unterschiede zu überwinden, ohne sie abzustreiten oder zu ignorieren“.

Wenn Begeisterung auf Party trifft

Am 19. März geht es um „das Fremdsein und die Zeit als Zuflucht“, dann stellt unter anderem der bulgarische Autor Georgi Gospodinov seinen Roman „Zeitzuflucht“ (Aufbau Verlag) vor. Am Tag darauf ist Gospodinov in einer der Online-Lesungen zu erleben. Auf dem Bildschirm liest auch die slowenische Autorin Nataša Kramberger aus ihrem autofiktionalen Roman „Verfluchte Misteln“ (Verbrecher Verlag), dessen Erscheinen in Slowenien mit viel Aufmerksamkeit auch der„Fridays for Future“-Bewegung begleitet wurde.

Die Begeisterung für die Literatur Südosteuropas teilt der Buchblogger Tino Schlench nicht nur in seiner Podcast-Reihe „Literaturpalast“ , er wird auch in Leipzig lyrische Stimmen aus Bulgarien und Albanien vorstellen. Und dann ist da natürlich die legendäre Balkannacht am 19. März im UT Connewitz – weil Verständigung auch gefeiert werden kann.

Das Programm unt weitere Informationen: www.traduki.eu/wir-und-sie

Von Janina Fleischer