Verstörend visionär und aktuell: Frühe Opern-Einakter von Peter Eötvös im Vogtlandtheater

Plauen

Ein Doppelabend mit den Kammeropern „Radames“ und „Harakiri“ von Peter Eötvös, Jahrgang 1944) ist coronakompatibel und ambitioniert. Ziemlich schräg ist diese Klangmelange in beiden Fällen noch immer noch. Bei „Radames“ besteht sie aus Sopransaxophon, Horn, Tuba und Klavier, gesungenem und gesprochenem Italienisch, Englisch und Deutsch. Im Falle von „Harakiri“ ist es eine Kombination von ritualisiert gesungenem Japanisch, zwei Bassklarinetten und einem Holzhacker. Auch dessen Holzspaltarbeit gehört für den Generalmusikdirektor Leo Siberski zu den Einsätzen, die er mit ausladender Geste koordiniert. Fürs kleine Haus in Plauen und die ums Spielpodest verteilten Zuschauer ist dieser Doppelabend aber genau richtig. Eötvös gehört zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Opernkomponisten und hat sein Gespür für die Bühne, das große Orchester und Stimmen längst vielfach bewiesen.

Visionäre Parodie

Mit den beiden Kammeropern aus den Jahren 1973 und 1975 ruft das Vogtlandtheater jetzt den Anfang dieser beachtlichen Karriere in Erinnerung. Eine Zeit, in der Breitseiten gegen den etablierten Opernbetrieb auch von namhaften Vertretern der Branche (im Westen) selbst kamen. Vielen Komponisten war vor allem um den Jubel des eigenen Echoraumes zu tun. Zudem hallte die Aufforderung, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen, noch nach, mit der Pierre Boulez 1967 Furore gemacht hatte.

Brüllend komisch: Quelle: André Leischner/Vogtlandtheater Plauen

„Radames“ ist auch in der hier gespielten revidierten Fassung von 1997 ein Art visionäre Parodie auf den Opernbetrieb, mit der Eötvös so manche Auswüchse des Kaputtsparens und des Regietheaters aufs Korn nahm, die sich Mitte der 70er Jahre erst abzeichneten. Von heute aus betrachtet ist das ein Fall von geradezu beängstigender Weitsicht. So sind die vier Musiker und der eine Sänger, der übrig gebliebene Rest permanenter Sparaktionen. Für die Vision, dass sich gleich drei Regisseure auf den einen verbliebenen Sänger-Schauspieler stürzen und der das nicht mal physisch überlebt, muss man Eötvös seherische Fähigkeiten attestieren.

Selbstmord-Rituale

In der Inszenierung des Operndirektors Jürgen Pöckel tritt Noah Xuhui Du als Objekt mehrfacher Regisseurs-Begierden in weißer Unterwäsche auf und versucht vokal Kurs zu halten. Er hat das Mitgefühl auf seiner Seite, wenn ihn Johannes Fritsche als schnöselig überdrehter Filmregisseur – natürlich englisch – ins Bild setzten will, Marcus Sandmann als dramaturgisch durchgeistigter Theaterregisseur deutsch auf Tiefgang setzt oder ihn Malgorzata Pawloska als Opernregisseurin mit italienischem Opernpalaver aus den musikalischen Vortragsbezeichnungen Verdis traktiert. Sie geht schließlich am Ende so enthemmt auf ihn los, dass er als Kollateralschaden auf der Strecke bleibt.

Nach der Pause wird es ernst. Der Titel „Harakiri“ meint, was er sagt und was der Regisseur als Prolog ausführlich schildert. Risa Matsushima nähert sich in der Rolle der japanischen Sprecherin mit fremdartigen Bewegungen und halb gesprochenen, halb gesungenen Ritualen dem vorgeführten Harakiri. Das Libretto stammt von István Bálint und bezieht sich auf einen spektakulären, vom Künstler Yukio Mishima in der Samurai-Tradition im Jahre 1970 für die Öffentlichkeit inszenierten Fall von Harakiri. Die kulturelle Fremdartigkeit wird vor allem von Ausstatterin Andrea Eisensee in eine ästhetische Form übersetzt. 15 Stämme mit steckengebliebenen Äxten auf dem Spielpodest - und der rituelle Holzhacker (Johannes Fritsche kann auch das) gegenüber von Dirigent und Bassklarinettisten schaffen den Abstand, der den Raum für eine assoziative Annäherung an diesen weit von Osten zu uns wehenden Diskurs über ein selbstbestimmtes Lebensende öffnet.

Von Joachim Lange