Versunken im ewigen Eis: Ex-Monthy Python erzählt die tragische Geschichte der Erebus

John Rae war ein Mann des Nordens. Einer von den sturmumtosten Orkneyinseln, der für die Hudson’s Bay Company arbeitete. Einer, der die Arktis und die Inuits kannte. Am 21. April 1854 traf er in der Pelly Bay auf Eskimos, die Alltags-Stücke von einem verschollenen Schiff besaßen und von Weißen erzählten, die übers Eis zogen und alle starben. Bei einer Gruppe gab es Anzeichen von Kannibalismus. Raes Bericht sorgte in England für einen Aufschrei.

Cover von "Erebus" von Michael Palin Michael Pali: Erebus. Ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See. Aus dem Englischen von Rudolf Mast. mare Verlag; 400 Seiten, 28 Euro Quelle: Mare Verlag

„Die Blüte der Navy“

Charles Dickens war empört. So etwas machte die „Blüte der englischen Navy“ nicht: „Hinter dem edlen Verhalten dieser Männer und ihres großen Anführers ... verblasst das Geplapper einer Hand voll unzivilisierter Menschen, die nichts als Blut und Walblubber kennen.“ Dabei war das, was John Rae nur weitergab, das untrügliche Zeichen für das tragische Ende einer ehrgeizigen Expedition, die im Mai 1845 losfuhr, um im eisigen arktischen Norden eine Durchfahrt vom Atlantik zum Pazifik zu finden – die Nordwest-Passage. Kommandant der Suche war John Franklin, ein 59-Jähriger, der bereits zweimal in polaren Regionen unterwegs war. Er befehligte die „Erebus“, ein modern ausgerüstetes, umgebautes, 32 Meter langes Ex-Kriegsschiff. Eine sogenannte Bombarde für die Belagerung von See aus. Nun hatte sie – als erstes Holzschiff – einen Dampfantrieb (25 PS) und eine Heizung bekommen.

Drei Winter im Eis

Michael Palin Quelle: picture alliance/dpa

Am 26. Juli 1845 wurden die „Erebus“ und ihr Begleitschiff „Terror“ unter dem Kommando des 49-jährigen polarerfahrenen Francis Crozier zum letzten Mal in der Baffin Bay, Kurs Lancaster Sund, gesehen. Dann verschwanden beide. Im Winter 1847/48 schickte die Admiralität die ersten Trupps los, denen etliche weitere, auch privat finanziert, folgten. 28 Millionen Pfund kostete die aufwendige Suche in acht Jahren. Gefunden wurden ein leeres Steinmännchen, drei Gräber auf Beechey Island, Tote (128 Mann hatten angeheuert), auf die umherziehende Inuits stießen, und Überbleibsel. Erst im Mai 1858 stößt Kapitän McClintock im Norden von King-Williams-Land auf Lagerreste und ein Steinmännchen mit einem Blatt Papier: Kapitän Franklin starb im Juni 1847, im April 1848, nach dem dritten, zermürbenden Winter im Eis, wurden die beiden Schiffe aufgegeben. 105 Mann zogen los, Richtung Süden.

Frei fabulierende Serie

Die dramatische Geschichte dieser Expedition kam nicht nur durch die Entdeckung der zwei Schiffs-Wracks 2014 und 2016 wieder hoch, sondern auch durch die AMC-Produktion „The Terror“ (nach dem Roman von Dan Simmons), die sicher beste Serie 2018. Die fabulierte allerdings kühn drauflos – von Kannibalismus und Meuterei über einen mythischen Bären bis zum Überleben von Kapitän Francis Grozier.

Die Jahrzehnte davor

Michael Palin steht danach nicht der Sinn. Der Ex-Monty Python ist um die Welt gereist, hat die Orte besucht, an denen „Erebus“ und „Terror“ einst ankerten, historische Berichte gelesen, über Charaktere der Seeleute und Eigenheiten der Entdeckerzeit nach den Kriegen gegen Napoleon nachgedacht – und eine Geschichte der „Erebus“ geschrieben. Denn schließlich gab es ja jene zwei Jahrzehnte vor dem Aufbruch in den Untergang. Da gelang, nach zwei Jahren kreuzen im Mittelmeer, bereits eine Forschungsreise in die Antarktis unter James Clark Ross. Drei Fahrten, bereits i☺n Begleitung der „Terror“, von September 1839 und September 1843 zur Messung des Erdmagnetismus und Kartierung der Antarktis, die über Tasmanien (wo Franklin gerade Gouverneur war), Australien, Neuseeland, die Falklandinseln immer wieder zur Eisbarriere des Südens führte. Eine überaus erfolgreiche Tour mit etlichen Entdeckungen und reichen Sammlungen von Flora und Fauna, auch wenn es nicht gelang, zum magnetischen Südpol zu kommen.

Männer, die Geschichte schrieben

Michael Palin blickt vom Top auf Männer, die Geschichte schrieben, geht auf die Decks und erzählt vom Alltag an Bord, auf hoher See und in jenen Welt-Regionen, die nur Frösteln erzeugen. Den Schiffen bleibt bei ihren Fahrten nichts von Wind, Wellen und Wetter erspart. Einmal krachen die „Erebus“ und die „Terror“ sogar im Sturm aufeinander. Verblüffend wie die zwei Schiffe mit all den Unbilden fertig werden – und die Kapitäne Ross und Grozier sie immer seetüchtig halten. Das große Abenteuer See jedenfalls malt Michael Palin in den kräftigen Farben eines Dramatikers, um sodann den Berichten des Arztes und Naturforsches Robert McCormick, des Botanikers Joseph Hooker, des Sergeanten Cunningham, der Stimme des einfachen Matrosen und dem nüchternen Logbuch zu folgen. Der Faszination der Schilderung kann man sich nur schwer entziehen. Zumal es Palin wunderbar versteht, mit dem Vor-Ort-Blick von heute die Entdecker-Leidenschaften (und privaten Kümmernisse) von einst auferstehen zu lassen. Allein die Sichten von Queen Victoria und ihres modern denkenden Prinzgemahls Albert auf diese Seefahrten fehlen.

Von Norbert Wehrstedt