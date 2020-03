Verzehrendes und Nächtliches: Friedrich Goldmann und Michael Obst bei Musica nova

Leipzig

Es ist ein Monstrum, dieses „Klavierstück IX“ von Karlheinz Stockhausen. Furchteinflößend, verzehrend, leer zurücklassend. Und Steffen Schleiermacher spielt es in der Musica nova am Mittwochabend im Mendelssohnsaal mit einer großartig reinigenden Kraft. Mit einem Augenzwinkern widmet er diese Aufführung dem Komponisten Friedrich Goldmann, für den dieses Klavierstück das „schrecklichste des 20. Jahrhunderts überhaupt“ gewesen sein soll. Das erklärt Schleiermacher in seiner Moderation.

Goldmann und Obst im Mittelpunkt

Die Musica-nova-Ausgabe steht ganz unter den Sternen Goldmanns und Michael Obsts. Letzterer ist persönlich anwesend, hat mit Stockhausen als Interpret gearbeitet. Goldmanns Trio für Flöte, Klavier und Schlagzeug speist sich höchstwahrscheinlich aus einem Kurs bei Stockhausen – so schließt sich der Kreis.

Schleiermacher stemmt sich am Klavier mit Wucht in die Tasten, Ralf Mielke wechselt an der Flöte agil zwischen vollem Klang und Flageolett-Tönen, Perkussionist Stefan Stopora huscht mit Händen und Schlägeln über Trommeln und Gong, verwässert Melodiesprünge in Klavier und Flöte.

Die magische Zahl drei

Die magische Zahl drei geistert durch den Abend: Drei Trios erklingen insgesamt. Ein weiteres von Goldmann, für Violine, Horn und Klavier. Im zweiten Teil tänzeln und jazzen Bassklarinette, Akkordeon und Kontrabass durch eine Suite von Obst, angelehnt an die alten Tanzsätze Passacaille, Chaconne und Rondeau.

Drei Klavierstücke von Goldmann spielt Schleiermacher und lässt sie nahtlos mit einer Uraufführung verschmelzen. Sein Ansatz bei Goldmann ist weicher, zärtlicher als bei Stockhausen. Weniger unbarmherzig.

Mielke und Christof strahlen neben Schleiermacher solistisch

Solistisch strahlen neben Schleiermacher an diesem Abend noch zwei: Ralf Mielke an der Flöte, vor allem bei Goldmanns „Ketten“, das die Soloflöte in ein Zwiegespräch mit sich selbst zwingt. Am Klavier umgarnt Josef Christof in Alexander Skrjabins „Poème-Nocturne“ das Nächtliche und den Prometheus-Akkord mit klarem Anschlag.

Den Abend beschließt das Ensemble Avantgarde mit Obsts „Noctuelles“, das die Form des „Poème-Nocturne“ mit neuen Inhalten füllt. Bei Schleiermacher laufen die Fäden am Pult zusammen, er webt und entwirrt die Tonstränge des zehnköpfigen Ensembles. Zufriedener Applaus im lose gefüllten Saal.

Von Katharina Stork