Video-Konferenz mit Kafka – so funktioniert Theater in Zeiten der Isolation

Leipzig

TDer Monitor wird zur Bühne. Da ist es nicht schwer, einen Schneesturm aufzufahren. „Ist denn hier kein Schloss?“, fragt eine Stimme aus dem Off. Dann taucht K. im Bild auf, sein Kopf zumindest, bedeckt von einer Mütze, das Gesicht in Nahaufnahme. K., der Landvermesser aus Franz Kafkas „Schloss“.

Und unter dem Titel „k.“ vermisst das Schauspiel Leipzig die Möglichkeiten einer Internet-Inszenierung des Kafka-Werks. Am Samstagabend war Premiere mit voneinander isolierten, direkt vor Kameraaugen platzierten Schauspielern und einem Publikum zu Hause vor dem Bildschirm.

Reichlich Parallelen

Am 25. April sollte „Das Schloss“ am Schauspiel in der Regie von Philipp Preuss Premiere feiern. In die Proben platzte die Theaterschließung wegen des Corona-Virus. Die derzeit geltenden generellen Abstandsregeln bescheren der digitalen Kommunikation einen Boom, darunter Diensten wie der Videokonferenz-Plattform Zoom, über die auch das Schauspiel die Akteure untereinander und mit dem Publikum vernetzt.

Was nicht unpassend erscheint, denn es gibt ja reichlich Parallelen in Theater-Stoff und aktueller Wirklichkeit: K.s unüberbrückbare Distanz zu den Dorfbewohnern, die Unerreichbarkeit der vermeintlichen Auftraggeber im Schloss, die verzerrte Kommunikation zwischen Menschen, die sich bei Kafka Auge in Auge missverstehen, als verschlucke eine Leitung Informationen.

Surreale Atmosphäre

Kafka lässt seinen Landvermesser in einem abgelegenen Dorf auf eine unsichtbare Mauer stoßen, gefangen zwischen dem Auftrag einer nicht greifbaren Autorität und der Verdammnis zum Nichtstun. Wie im Traum entfernt sich das Ziel mit jedem Schritt, mit dem er sich zu nähern hofft.

Die bildgewaltigen Traumwelten, die Preuss immer wieder auf die Bühne zaubert, lassen sich nicht auf den Bildschirm übertragen. Eine surreale Kafka-Atmosphäre zur live eingespielten Musik von Cornelius Heidebrecht gelingt dennoch, wenn sich überbelichtete Köpfe vor dem Hintergrund gespensterhaft auflösen.

Isolation wird greifbar

Videokünstlerin Konny Keller montiert die Gesichter vor winterliche Landschaften, Wald, diffuses Grau. Vorsteher, Bote, Wirtin, Gehilfen werden nebeneinandergeschnitten. Fünf, sechs, sieben Monitorfelder flackern auf, „Landvermesser“ spötteln die Stimmen, die K. nicht glauben wollen.

So entsteht durchaus eine Plastizität, wird die Isolation K.s ( Felix Axel Preißler im Zentrum des Geschehens) inmitten des Dorfes greifbar. Und jede Bedeutung scheint sich in nichts aufzulösen, wenn einer den Satz des nächsten rückwärts wiederholt. Am Ende verwandeln sich die quecksilbrig flackernden Gesichter in Fratzen, die nur ein Hundegebell ausstoßen. Das Dorf als feindliches Rudel.

Fortsetzung folgt

Der Ansatz, die „Schloss“-Welt mit der ebenso surreal anmutenden Pandemie-Isolation und ihren Wegen der Ersatzkommunikation kurzzuschließen, gelingt durchaus nachvollziehbar. Die Defizite der Videoübertragung erhebt die Inszenierung dabei zum zentralen ästhetischen Mittel, um gegenwärtige Kontaktversuche zu verbildlichen. Die Schauspieler verlieren dabei jedoch an Autonomie und Gestaltungskraft, lösen sich mitunter im technischen Effekt auf.

Die Frage, wie die Digitalisierung das Theater verändert, wurde schon vor dem Corona-Virus diskutiert. Die Internet-Inszenierung experimentiert aus der Not heraus mit technischen Wegen – und mit der Stücklänge. Nach knapp 40 Minute wirkt der Abend, was er auch ausdrücklich ist, unabgeschlossen. Drei Folgen, die weitere Kafka-Texte einbeziehen, schließen sich im Wochenrhythmus an.

Weitere Termine: 6. bis 8. April; Premiere Folge 2 am 11. April, weitere Termine 13. bis 15. April; Premiere Folge 3 am 18. April, weitere Termine 20. bis 22. April; Premiere Folge 4 am 25. April, weitere Termine 27. bis 29. April, jeweils 19 Uhr: Anmeldung jeweils bis zum Sendetag, 16 Uhr, unter: besucherservice@schauspiel-leipzig.de; www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß