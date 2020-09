Viel Aufmerksamkeit und ein Preis für Leipziger Erfolgsprojekt KulturSendung

Leipzig

Um gleich das Sprachbild aufzunehmen: Das Sendungsbewusstsein hält an. Das Leipziger Projekt KulturSendung, geboren in der akuten Lockdown-Phase der Corona-Pandemie, hat nicht nur anhaltend hohe Relevanz, sondern sahnt inzwischen auch Preise ab.

Seit Anfang April vermittelt die Leipziger Agentur Hahnlive Künstlerinnen und Künstler für exklusive Konzerte in Höfen, Gärten oder vor Balkonen. Die Mini-Auftritte schlugen damals eine Schneise in die Eintönigkeit des allgemeinen Stubenarrests. Nicht zuletzt boten sie Kulturschaffenden, deren sonstige Auftrittstermine gecancelt waren, eine Einnahmequelle. Ein Verbot durch das Ordnungsamt wegen Bedenken, die damals geltende Allgemeinverfügung könnte ausgehebelt werden, hatte nur zwei Tage Bestand, danach ging das Projekt kontinuierlich auf Sendung.

Steigende Medienpräsenz

Die Anfragen nach Auftritten häuften sich, auch über Leipzig hinaus. Die wachsende Aufmerksamkeit ist verknüpft mit steigender Medienpräsenz; unter anderem strahlten die Tagesthemen einen Beitrag über die Leipziger Erfolgsgeschichte aus. Mittlerweile gibt’s die KulturSendung auch in Dresden, Halle und Karlsruhe.

In den vergangenen Monaten lockerten sich die Auflagen. „Dadurch hat die KulturSendung natürlich auch einen Wandel erfahren“, berichtet Mitinitiatorin Lydia Bayer, „nicht mehr der Kulturentzug ist Motivation der Besteller, sondern das Besondere an einem persönlichen und exklusiven Minikonzert.“

Bei „So geht Sächsisch“ präsent

In den jeweiligen Pools kooperiert Hahnlive für Leipzig mit rund 25 Künstlern, für Dresden mit 15 und für Halle mit zehn; Zahlen, die gelegentlich variieren. Wo immer das Team die Idee präsentiert, stößt es auf ein positives Echo. Geschäftsführer Andreas Hahn sprach im Juni auf einem Podium von der Initiative „undsonstso“ in Dresden. Am vergangenen Wochenende hat die Agentur ihren Werbefilm für die Standortkampagne „So geht Sächsisch“ vorgestellt und wurde ins freistaatliche Förderprogramm „Kultur Digital“ aufgenommen.

Die bisherige Krönung: Beim landesweiten Wettbewerb „Denkzeit Event“ erhielt die KulturSendung ein Preisgeld von 10 000 Euro, das Andreas Hahn vergangenen Donnerstag im Hygienemuseum Dresden von Kultur-Staatsministerin Barbara Klepsch überreicht bekam. „Wir sind noch ganz beseelt“, sagt Bayer. „Die Künstler haben das natürlich mit uns gefeiert, da es auch ihre Lorbeeren sind.“

Fragliche Zukunft für Künstler

Ein kleines, feines Konzert mit regionalen Musikern in Hinterhöfen und Gärten der Stadt, ohne großen technischen Aufwand und mit viel Charme und Seele – diesen Weg will die KulturSendung weitergehen. Nach wie vor hängt die Zukunft für die Künstler voller Fragezeichen, gerade hinsichtlich steigender Fallzahlen und der kälteren Jahreszeit mit harten Vorschriften für Indoor-Auftritte. Als sicher gilt, dass für das sonst so einkömmliche Vorweihnachtsgeschäft Einnahmeverluste drohen.

Auch deshalb bleibt die KulturSendung (system)relevant. Die Macher nehmen allmählich die Advents-Zeit in den Blick.

Von Mark Daniel