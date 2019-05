Leipzig

Wenn Party ist, dann richtig. Da blinken Lichter weiß-rot-grün. Da schwimmt die Bühne in pink. Da jubelt die Trompete. Da malt der Text Großstadtstimmung: „Warm sind die Nächte und kalt sind die Herzen der traurigen Vier, die gegenüber am Imbiss in den Hals ihrer Bierflaschen stier‘n.“ Das ist am Berliner Schlesischen Tor so wie anderswo zwischen Herumstehen und Straßengeräusch – und der Zeit beim Vergehen zuhören. So wie davon Sven Regener singt, so klingt das sicher nur bei Element of Crime. Ein bisschen jazzig, ein bisschen rockig, balladesk und banal – und sehr traurig. Das vor allem.

Element of Crime im Haus Auensee. Alle Parkplätze draußen belegt, alle Stehplätze innen dicht bestanden. Es ist heiß. Mit den Postpunkern von Isolation Berlin klettert die Temperatur. Heute heißt das „Support“, früher nannte man das mal Einheizer. Das trifft es. Vielleicht muss das sein, bevor Element of Crime kommt. Denn eine Bühnenband mit Licht-, Gitarren-, Umzieh- und Dekoshow ist die Band nicht. Sven Regener und Gitarrero Jakob Ilja beherrschen zwar die Bühnenfront, aber wenn Sven Regener in die Musik hineinlauscht und tanzt, sieht das eher eckig aus. Wenn er mit der Trompete tänzelt, eher ungelenk – und die Arme reißt er mit dem Ruf „Romantik“ auch nicht mehr so oft hoch.

Element of Crime fasziniert trotzdem. Element of Crime fasziniert anders. Mit Melodien, die auch mal rocken, lieber jedoch in getragene Tristesse eintauchen. Die genau deshalb so tief unter die Haut gehen. Mit Texten, die Seelenfieber und Gemütswehen, Alltagsgefühle und Allerweltsbeobachtungen in wunderbar griffigen Bildern zeichnen. Wunderbar Sven Regeners metallic gefärbte Stimme. Wunderbar die perlenden Gitarrenläufe, die sanften Drums, das Saxofon, die als Stimmungskulisse aufklingende Harmonika. 25 Bilderlieder, die so klangen wie Element of Crime meist klingt: nach mehr. Element of Crime macht einfach süchtig.

Stimmungssatte Alltagsbeobachtungen

Einstieg in 130 Minuten im zusehends beseelteren Haus Auensee mit „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“. Der erste von zehn Songs vom aktuellen Album „Schafe, Monster und Mäuse“. Ist sicher nicht das Beste der Band, aber live, da passiert ein Wunder. Plötzlich klingen auch Lieder, die man eher etwas enttäuscht hört, wie verzaubert. Außer „Ein Brot und eine Tüte“, das bleibt holprig und linkisch, trägt aber livehaftig einen funkigen Mantel. „Immer noch Liebe in mir“ hingegen bekommt einen Polka-Mariachi-Umhang, der verdammt gut passt. „Karin, Karin“ im Duett mit der brünetten Alexandra. „Im Prinzenbad allein“, ein tiefer Ökoseufzer auf den trockenen Sommer, der sich einfach stark anhört. Hinreißend: „Gewitter“, stimmungssatte Alltagsbeobachtungen von Vergessenen und dem Vergehen in Trostlos-Color. Das ist allemal, auch wenn das Bühnenlicht sattblau und sattrot leuchtet, die schönste Farbe im Tuschkasten von Element of Crime. Das ist der Reiz. Neben der Verfremdung. So verschwindet der Slide-Effekt aus „Immer da, wo du bist, bin ich nie“ – und plötzlich rockt das Stück.

Zwischen all neuen Songs immer wieder Perlen aus der Schatztruhe. „ Deborah Müller“ mit schönen Gitarrenakkorden und heller Trompete. Weiße Plättchen auf der Bühnenwand zu „Am Ende denke ich immer nur an dich“ – und der Saal singt mit. „Geh doch hin“ vom „Damals hinterm Mond“-Album (1991) – und alle fordern mit Sven Regener. „Liebe ist kälter als der Tod“ mit einem klagendem Saxofon. „Nur so“, gestopfte Trompete und ein Stück langsamer als aus dem Studio. Eine Melancholie weht da von der Bühne, die durch Mark und Bein geht. Tiefe Traurigkeit klingt ohnehin am schönsten, wenn Element of Crime sie aus Traum (surreal) und Wirklichkeit (real) holt: „Weißes Papier“, „Schwere See“, „Draußen hinterm Fenster“, „Warte auf mich“. Alles Lieder, bei denen man immer nur hofft, sie würden einfach niemals zu Ende gehen.

Nach 90 Minuten macht Element of Crime erst mal Anstalten abzugehen. Ist aber nur Spiel. Drei Mal gibt es eine Rückkehr – und acht Lieder obendrauf. Ganz zum Schluss „Lieblingsfarben und Tiere“, vielleicht nicht der beste Heimgehsong. Es hätte ruhig viel trauriger sein können.

Von Norbert Wehrstedt