Viel zu lachen: So war es auf dem Picknick-Konzert mit Thees Uhlmann in Leipzig

Pünktlich zum Konzert von Thees Uhlmann hört es am Sonntagabend auf zu regnen. Er honoriert es trotzdem mehrmals mit warmen Worten, dass das Publikum da ist. Außerdem ist der Musiker Autor und Hörbuch-Interpret. Kleine Kostproben davon, liest er auch mal während des Konzerts vor. Bekannt wurde Uhlmann mit seiner Band Tomte.

Wie war Thees Uhlmann drauf?

Der Musiker gehört einfach auf die Bühne. Uhlmann erzählt während des Konzerts viel aus seinem Leben – wie er seine Freundin kennengelernt hat zum Beispiel – und singt mit einer voluminösen tiefen Stimme Songs, die im Kopf bleiben.

Wie war die Stimmung?

Uhlmann hat es so beschrieben: „Ihr sitzt so süß da, als wärt ihr im Freibad und würdet euch nicht trauen ins Wasser zu gehen.“ Es wird vor allem eins: Viel gelacht! Nicht umsonst heißt seine Show „Songs and Stories“ – davon hat er nämlich viele.

Zur Galerie Trotz ein paar Tropfen Regen sitzen die Besucher auf ihren Decken und lauschen gebannt dem Sänger und seiner Band. Thees Uhlmann hat warme Worte und lustige Anekdoten für sie übrig.

Was waren die Höhepunkte?

Einen Gänsehautmoment gibt es während des Songs „Danke für die Angst“ zu ehren von Steven King. Das schöne nostalgische Gefühl, das man bekommt, wenn man einen Coming-of-age-Film ansieht macht sich breit. Außerdem jede einzelne Minute, in der Uhlmann redet.

Wie waren Sound und Bühne?

In den letzten paar Tagen konnten sich die Veranstalter schon einstimmen – und es hat wieder funktioniert. Gitarren, Keyboard sowie die Stimme von Uhlmann kommen klar und deutlich bei jedem an. Kleiner Nebeneffekt: Durch die nur knapp 1000 zulässigen Besucher, ist es oft sehr still. So still, dass auch die Durchsagen der Walky-Talkys von der Security deutlich vernehmbar werden.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Wenn man die Chance hat zu Thees Uhlmann zu gehen, sollte man das auf jeden Fall tun! Doppeltes Ausrufezeichen! Uhlmanns Songs sind lebensnah und seine lustige Art sind wie die gute Mischung eines Cocktails im Sommer: Es schmeckt gut und bringt Spaß.

Von Nicole Grziwa