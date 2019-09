„Vielleicht zieh ick ja nach Schkeuditz“

Schkeuditz

Sie ist kaum wiederzuerkennen: Ilka Bessin, die Frau hinter der früheren Cindy aus Marzahn, war am Mittwochabend im Schkeuditzer Kulturhaus Sonne zu Gast. Was als Lesung ihres Buches „Abgeschminkt“ angekündigt war, wurde zu einem zugleich lustigen, ernsten und emotionalen Plausch über sie und ihr Leben.

Tränen beim Erzählen vom Heiratsantrag

Es ist der emotionalste Moment in den zwei Stunden. Als Ilka Bessin von Moderator Volly Tanner auf ihren Heiratsantrag angesprochen wird, fängt sie an zu weinen. „Es war am ersten Todestag meines Vaters“, erzählt sie. „Mein Freund stand plötzlich vor meiner Hoteltür.“ Damit dies nicht für immer der traurigste Tag in ihrem Leben wird, habe er sie an genau diesem Datum gefragt, so die 47-Jährige weiter.

Lesen verschmiert die Schminke

Abgesehen von diesen Tränen ist es ein vergnüglicher Abend. Bessin hat den Berliner Dialekt von Cindy aus Marzahn gerettet. Die Schkeuditzer erfahren, dass die Stand-up-Komikerin aus Luckenwalde stammt, mittlerweile aber in Berlin lebt. Nicht in Marzahn. Aber auch nicht in Mitte. „Nee, ick sitz nich im Schneidersitz am Frühstückstisch und halte meine Chai Latte“, verrät sie. Ansonsten sei so eine Lesung eigentlich gar nichts für sie. „Ick les ja grundsätzlich nicht gern“, erklärt Bessin. „Mir is immer warm und durch die Lesebrille verschmiert meine Schminke.“ Deshalb hat sie sich Moderator Volly Tanner mit auf die Bühne geholt, der den Abend über mit ihr plauscht. „Abgeschminkt, das ist ja das Leben von Ilka Bessin, vom Anfang bis zum Ende“, moderiert Tanner den Abend an. „Bis zum Ende? Wat habt ihr denn noch vor hier in Schkeuditz?“, grätscht Bessin dazwischen. „Also ick nehm keen Jetränk mehr vonner Bar.“

Bessin will ernst genommen werden

Während des gesamten Abends beziehen Bessin und Tanner das Publikum mit ein, das zu mindestens zwei Dritteln aus Frauen besteht. Die Gäste können Fragen stellen – und werden manchmal auch unfreiwillig zu Mitspielern. Als ein Telefon klingelt, will Bessin, dass die Telefonbesitzerin ans Handy geht. In anderen Momenten wieder wird es politisch. „Ick geh ja nu schon mitm Jutebeutel einkoofen“, erklärt sie. „Aber ick find es nich richtig, wenn man immer mit dem Finger auf die anderen zeigt.“ Jeder sollte so leben, wie er es mag. Letztlich sei das auch der Grund gewesen, warum Cindy aus Marzahn auf eine Bohrinsel geschickt wurde. „Ich wollte auf der Bühne stehen und meine Meinung sagen können“, so Bessin. „Eben das, was mich ankotzt und was ich ändern möchte.“ Als Cindy aus Marzahn sei sie in diesem Anliegen nicht ernst genommen worden. „Die Leute haben sich immer gefragt, ob ich das so meine oder mich nur lustig mache“, erzählt sie.

„Wer weiß, ob ich nach Schkeuditz ziehe“

Knapp 200 Besucher füllen den großen Saal in der „Sonne“. Sie erfahren, dass Ilka Bessin, die in einer Großküche Köchin gelernt hat, zwar nicht für vier Leute zu Hause kochen kann, aber eine Gulaschkanone für ganz Schkeuditz für sie kein Problem sei. Sie erfahren auch, dass die Komikerin zur Miete wohnt, weil „es ja durchaus sein kann, dass ich mir in zwei Jahren überlege, nach Schkeuditz zu ziehen“. Sie erfahren auch, dass sie während der Zeit als Cindy eine Diva war und viele Menschen verletzt habe. Und sie erfahren, dass sie als Kind immer wegen ihrer Größe und ihres Gewichtes gehänselt wurde. „Aber so ist das Leben“, sagt sie. „Und es ist schön. Von einfach war nie die Rede.“

Bücher restlos vergriffen

Am Ende bildet sich eine lange Schlange. Die meisten Besucher wollen ihr Buch kaufen oder signieren lassen. „Ich habe 40 Exemplare mitgebracht“, sagt Organisator und Buchhändler André Mannchen. Noch lange, bevor sich die Schlange aufgelöst hat, sind die Bücher vergriffen. „Es war ein ganz wunderbarer Abend“, meint die Schkeuditzerin Annelies Meier. „Ich hätte nicht gedacht, dass Ilka Bessin so sympathisch ist.“ Auch Freundin Marie Heintze ist begeistert. „Die Mischung aus Witz und Emotionen war genau richtig“, so die 56-Jährige. „Toll, dass so etwas in Schkeuditz stattgefunden hat.“

Ilka Bessin im Kurzinterview Welche drei Worte fallen Ihnen als erstes zu Schkeuditz ein?Autobahnschild, sehr grün, nette Gastgeber. Wie kommt es, dass Sie hier auftreten?Zunächst: Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Meine damalige Crew kam ja aus Leipzig und mein Securitychef aus Schkeuditz. Er hat immer sehr viel erzählt. Als dann die Anfrage kam, hab ich gesagt: Jetzt kann ich endlich auch mal nach Schkeuditz rein- und nicht nur am Autobahnschild vorbeifahren. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Und die Leute hier sind alle super nett. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wie viel Cindy aus Marzahn steckt denn noch in Ilka Bessin?Das ist gar keine Frage des Anteils. Ilka Bessin ist Cindy aus Marzahn und Cindy aus Marzahn ist Ilka Bessin. Nur, dass jetzt die Schminke nicht mehr so doll und die Perücke runter ist. Und ich habe natürlich andere Klamotten an. Sie sind nicht mehr so pink.

