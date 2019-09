Vielschreiber mit Sinn für Satire – Trauer um den Schriftsteller Günter Kunert

Leipzig

Im hohen Alter hatte Günter Kunert noch einmal einen Bestseller-Erfolg: Sein Roman „Die zweite Frau“ stand im Frühjahr auf der „Spiegel“-Bestsellerliste. Kein Spätwerk, denn geschrieben hat er ihn vor über 45 Jahren. Doch ein Buch, das – so bitter, grotesk und vertraut – für Kunert und sein Schreiben steht.

Am Samstagabend ist der Schriftsteller an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, in seinem Haus im schleswig-holsteinischen Kaisborstel, wo er seit seiner Übersiedlung aus der DDR 1979 gelebt hat. Er wurde 90 Jahre alt.

Plädoyer für das Lesen

Günter Kunerts Schreiben war ein Plädoyer für das Lesen. Weil das eine ihn zum anderen gebracht hat. Weil das Schreiben für ihn Rückzugsort wurde und seine Bücher für die Leser zu Orten intellektueller Geborgenheit. Auch wenn er angab, „nie für Leser geschrieben“ zu haben, erreichte er doch viele mit seinen Gedichten, mit Essays, Reisebüchern, Erzählungen, Kinderbüchern, Theaterstücken, Drehbüchern, Hörspielen und der Autobiografie „Erwachsenenspiele“ (1997).

Erschienen ist das alles bei Reclam oder Aufbau oder später im Carl Hanser Verlag und bei Wallstein. Der langjährige Hanser-Verleger Michael Krüger stellte seinen Autor an die Seite von Heinrich Heine, dessen Werke Kunert schon als Zehnjähriger zu lesen begann.

Grafik-Studium in Berlin-Weißensee

Geboren wurde er am 6. März 1929 in Berlin, seine Mutter war Jüdin, enge Verwandte wurden von den Nazis verfolgt und ermordet. 1943 machte er eine Lehre in einem Bekleidungsgeschäft, nach dem Krieg studierte er fünf Semester Grafik an der Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. 1948 erschienen erste Gedichte und Geschichten, entdeckt und gefördert durch Johannes R. Becher. In jener Zeit trat er in die SED ein.

„Bei Beginn meiner eigenen Betätigung nach Krieg und Zerstörung dachte ich, ich hätte den höheren Auftrag, gegen Gefährdungen gleicher und ähnlicher Art anzuschreiben“, notierte er im Nachwort der Betrachtungen „Ohne Umkehr“.

Sie sind 2018 im Wallstein Verlag erschienen, so wiejener späte Bestseller „Die zweite Frau“, geschrieben vor der Ausreise, auf dem Dachboden wiedergefunden, als Kunert vor gut drei Jahren auf der Suche nach alten Gedichten war. So wie die Notizen „Nachrichten aus Ambivalencia“ und „Die Geburt der Sprichwörter“, „Das letzte Wort hat keiner“, ein Buch über Schriftsteller und Schriftstellerei, die Miniaturen „Der alte Mann spricht mit seiner Seele“.

Der Lethargie entgehen

Günter Kunert war ein äußerst produktiver Autor – schrieb gegen geistigen Stillstand an. „Es gibt keinen anderen Zweck (und Sinn), als sich schreibend bei Bewusstsein zu halten, um der allgemeinen Lethargie zu entgehen“, heißt es in „Ohne Umkehr“. Es gelte, „das eigene Bewusstsein nicht in die billige Akzeptanz des Bestehenden absinken zu lassen“ .

In Reflexionen über die Begriffe „Muttersprache“ und „Vaterland“ nennt er es „kein Wunder, dass der Dichter, der Schriftsteller sich in der Sprache heimischer und geborgener fühlt als in seinem Land, das er späterhin als ihm oftmals ungnädig erfährt“. Heimat bleibe „die Sprache als Hüterin des Bewusstseins, das sich ja ständig selbst artikuliert und sich seiner selbst versichert“.

Glaube an die Vernunft

Hach Heine hatte er Tucholsky gelesen, Anna Seghers, Remarque, Weinert, Kästner, Brecht „und all die ,engagierten’ Schriftsteller“, und er habe gedacht, „ihnen nachzueifern wäre mein Antrieb gewesen“.

Wie „die meisten Menschen im Berlin jener Nachkriegstage“ habe er geglaubt, „die Welt würde Vernunft annehmen“. Das war auch der Grund, „für die kleine DDR“ zu votieren, der er dann doch den Rücken kehren musste, als die Illusionen verbraucht waren. „Aus schwarz-weiß wurde grau“.

Lehrjahre in der DDR

Nachdem Kunert 1976 gemeinsam mit Volker Braun, Heiner Müller, Christa und Gerhard Wolf und anderen einer der Erstunterzeichner der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns war, nachdem er drei Jahre später mit seiner Frau (und sieben Katzen) die DDR verlassen hatte, blieb die Sprache Heimat.

Seine DDR-Jahre bezeichnete er als „Lehrjahre, keine Herrenjahre“. Vor seinem Weggang hatte er sich in die Schreiberei zurückgezogen „und das Mögliche unter unmöglichen Zuständen gewagt“. Irgendwann aber nehme die Resistenz ein Ende, „und man verlässt die Arena, in der man immer dem Stier unterlegen ist“.

Das Wunder des Schreibens

Die Jahrzehnte zuvor jedoch „haben sich in meiner Arbeit niedergeschlagen und sind, auf seltsame Art, somit ein Gewinn geworden“. Der Antrieb „resultierte wohl aus nichts anderem als aus der frühen Lektüre“.

In Günter Kunerts Büchern zeigt sich die Gültigkeit seines Schreibens unabhängig von Zu- und Umständen, seine satirische Ader, die Lust am Erzählen, die Fähigkeit zu geistreicher Analyse, Freiheit und Genauigkeit in der Sprache.

Ein „Wunder“ hat er das selbst genannt: „die Identität von Worten und der Person, die sie entdeckte“. Ein Wunder, aus dem er als der Schreibende ein Plädoyer für das Lesen formulierte, für die Literatur.

Von Janina Fleischer