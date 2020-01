Vielspieler Benjamin Vinnen vor TdJW-Premiere – und Ausflügen in die Musik

Leipzig

Benjamin Vinnen wird den jüngsten Spross einer Familie spielen in „Liebe Grüße … oder Wohin das Leben fällt“, das am Samstag am Theater der Jungen Welt Premiere feiert. Vinnen als Moritz, ein Kind. Aber das ist nicht der Grund, warum er als Treffpunkt eine Schaukel gewählt hat. Die Schaukel steht einfach sichtbar am Eingang der Freifläche am Plagwitzer Bahnhof. Und die Schneise zwischen Stahlträgern und Backstein, Gleisen und Graffiti hat der 30-Jährige als seinen Erholungsort zum Schlendern, Entspannen und Gedanken-kreisen-lassen entdeckt. Aber dann kommt der Regen und zwingt zum Ortswechsel.

Im Café erzählt Vinnen von der kommenden Rolle, von Moritz, der auf ungewöhnlichen Pfaden ein Familiengeheimnis entdeckt: „Die Zeitebenen heben sich magisch auf.“ Denn Moritz begegnet im Stück des Niederländers Theo Fransz einem gleichaltrigen Jungen, der sich als sein Vater entpuppt.

In der Probenpause über die Weihnachtstage war Vinnen in Bielefeld, wo er aufgewachsen ist, und hat sich mit seiner Großmutter in deren Vergangenheit treiben lassen. Manchmal richtet man sich ein mit dem Bild, das man von den Großeltern oder den Eltern hat, und übersieht viele Facetten. Sie zu entdecken, dazu will „Liebe Grüße ...“ anregen. Und es könnte klappen: „Mich hat die Probe schon in diese Richtung gepusht“, sagt Vinnen.

Fransz hat das Stück in Zürich mit dem dortigen Ensemble erarbeitet. Jetzt kommt es als deutsche Erstaufführung nach Leipzig. Und: „Es wird voll gut“, strahlt Vinnen vergnügt über seinen Käsekuchen hinweg. Wenn er das sagt, klingt das weder selbstverliebt noch überheblich. Er freut sich schlicht mit jungenhafter Unbekümmertheit über den erzählerischen Weg, den das Team gemeinsam gefunden hat. Vinnen will erzählen, das Wort benutzt er oft, und nicht Regie-Ideen abarbeiten. Und Fransz, der renommierte Regisseur und Autor, hat dem Team die Freiheit gelassen, Figuren und Familienstrukturen neu zu suchen.

Seit 2015 gehört Vinnen zum TdJW-Ensemble, seine erste Station nach dem Schauspiel-Studium an der Ernst-Busch-Schule in Berlin. Berlin hat ihm zwei Dinge gezeigt. Erstens: Bielefeld sei langweilig, was man aber nicht merke, solange man dort ist. Zweitens: Theater geht auch ganz anders, als er es aus der Provinz kannte. Ironischer, sarkastischer, experimenteller, die vierte Wand aufbrechend. Vinnen hat, zum Beispiel, Lars Eidinger gesehen an der Schaubühne und erinnert sich an die vibrierende Irritation, die es auslöste. Weil er es nicht verstand. Und weil sich gleichzeitig ungeahnte Möglichkeiten des Theaterspielens vor ihm öffneten.

Inzwischen spielt er komödiantisch gebrochen den Wurm in Schillers „Kabale und Liebe“, konfrontiert in „Rinnzekete“ Vorschüler verspielt mit Lautpoesie, schlüpft für „Der Bär, der nicht da war“ ins Plüschkostüm und wird jetzt auch mal von Kindergartenkindern als „der Bär“ in der Öffentlichkeit erkannt. Oder er spielt ein Mädchen im dreisprachigen Theaterstück „Rose, Rose, Rose“, inszeniert von Jörg Wesemüller, eines von Vinnens Lieblingsstücken. „Da gab es keine Grenzen“, erinnert er sich an die Probenzeit.

Auch eigene Grenzen verschieben sich. Im Studium standen für ihn und die Dozenten fest, dass er nicht gemacht sei für ernste Rollen. Aber dann kam „Die Geiselnahme“ in dieser Spielzeit, und Vinnen überraschte hochglaubwürdig als Teenager mit Gewaltpotenzial. In 14 Produktionen ist der Vielspieler am TdJW derzeit notiert. Und man fragt sich, ob er auf der Bühne jederzeit weiß, in welcher Rolle er gerade unterwegs ist.

Vinnen erinnert sich an die ersten Monate im Engagement, als er mit ehemaligen Kommilitonen telefonierte, und alle das gleiche berichteten: Die älteren Kollegen meckern so viel. „Inzwischen passiert mir das auch“, lacht Vinnen. „Aber eigentlich haben wir den besten Job der Welt.“ Weil man sich ausdrücken könne, mitunter Quatsch machen. Am TdJW werde richtig erzählt, gebe es Denkanstöße für das Publikum. „Das ist wichtig, das ist echt, da kann ich dahinterstehen“, sagt Vinnen, der die direkten Reaktionen des jungen Publikums liebt. Auch das ein Grund, warum er sich für Leipzig entschied, und nicht für Angebote des mittelstädtischen Abo-Theaters.

Bei aller Spielfreude – vom aktuellen Stückepensum will er dennoch weg. Für die kommende Saison hat er einen reduzierten Vertrag unterschrieben. Die Musik ruft, seine zweite Leidenschaft. Vinnen, 2015 im Bundeswettbewerb Gesang, Bereich Chanson, ausgezeichnet, hat sein Song-Programm „Sprechen Sie Vinnisch?“ auch schon am TdJW vorgestellt. Chansons sind – wie Theater – für ihn eine wichtige Form des Erzählens, eben mit Gitarre und in der unendlichen Freiheit des Solisten.

Der Kaffee ist längst kalt, aber Vinnen hat sich warmgeplaudert. Er schwärmt von Sebastian Krämer, dem Chanson-Poeten, zählt Namen auf, entschlüsselt die Funktionsmechanismen von Musikern und Kabarettisten. Und weiht in die eigenen Pläne ein. Im Theaterrahmen entsteht im Frühjahr„Traumweh“, eine musikalische Erkundung, die er leitet und für die er die Musik schreibt.

Für die freie Karriere bastelt er bereits mit dem Musiker Antonio Lucaciu an einem Projekt. „Stilistisch vielleicht sowas wie Elektro-Chanson“, sagt Vinnen. Einen verheißungsvollen Namen haben sie schon gefunden: „Das goldene Sofa“. Bei Vinnens Energie ist schon klar, zum Ausruhen wird er das Sofa nicht nutzen.

Von Dimo Rieß