Vier Abende Impro: Mini-Festival „Euphorium“ in der Leipziger naTo

Leipzig

Musikalische Abwechslung in der naTo: Ein Eintauchen in experimentelle und vor allem improvisierte Klangwelten – das verspricht das Leipziger Mini-Festival „Euphorium“ am bevorstehenden Wochenende sowie an zwei weiteren Tagen im Dezember. Das Projekt des Musikwissenschaftlers und Performers Oliver Schwerdt bringt an diesen vier Abenden verschiedene international besetzte Ensembles auf die Bühne, die jeweils mit Kammermusik oder Jazz glänzen.

Los geht es diesen Samstag mit einem aus Mexiko, Deutschland und den USA stammendem Kammerquintett bestehend aus Liz Allbee, Karoline Schulz, Daniel Beilschmid, Kathrin Pechlof und Emilio Gordoa. Sie stammen unter anderem aus den Avantgarde-Zirkeln Berlins und Dresdens oder sind ursprünglich im Niose-Punk verortet. Es folgt ein Auftritt des Sängers Friedrich Kettlitz und Oliver Schwerdt und den Percussions. Der Sonntag steht dann im Zeichen des Free Jazz: Zwei junge Trios sowie die Solo-Violinistin Maya Homburger stehen an diesem Abend auf der Bühne.

Am Samstag, dem 18. Dezember, geht das Programm weiter, erneut zuerst mit Kammermusik von Anat Cohavi, Susanne Fröhlich, Nuria Andorra und Mona Hempel, die aus Amerika, Deutschland und Spanien stammen. Im Anschluss treten abermals Friedrich Kettlitz und Oliver Schwerdt auf. Am Folgeabend dann wieder Free Jazz mit Mitgliedern aus drei europäischen Staaten, deren improvisierte Klänge sich auf der Bühne entfalten.

Alle vier Konzerte finden in der naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, statt, Beginn 20 Uhr. Eintritt jeweils 16 Euro (ermäßigt 12) an der Abendkasse.

Von CN