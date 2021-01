Vier Cartoonisten sind die wahren Erfinder der „Neuen Leipziger Schule“

Leipzig

Muss die Geschichte der Kunst und ihrer Schubladen mal wieder umgeschrieben werden? Gerade widmet sich eine – zur Zeit geschlossene – Ausstellung der „Neuesten Leipziger Schule“, was natürlich auch ein Spiel mit den Etiketten ist, die seit den 70ern auf der Malerei aus Leipzig und der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) kleben. Am Anfang war die „Leipziger Schule“, die gemeinhin mit Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig verbunden wird (es gehören auch andere dazu, Gerhard Kurt Müller etwa) und ihrem Auftritt bei der „ documenta 6“ 1977.

Es folgte deren „zweite Generation“, unter anderem mit Sighard Gille und Arno Rink, wiederum oftmals Lehrer jener Künstler, die man dann der „Neuen Leipziger Schule“ zuordnete, also etwa Neo Rauch, Hans Aichinger, Tilo Baumgärtel, Christoph Ruckhäberle, Rosa Loy, David Schnell oder Matthias Weischer. Anfang der 2000er wurde das umstrittene Label von Journalisten erfunden, in jener Zeit, als Malerei aus Leipzig auf dem internationalen Kunstmarkt durch die Decke ging. So zumindest wird die Geschichte auf der ganzen Welt erzählt.

Hier erhebt Rainer Schade Einspruch. Der Begriff der „Neuen Leipziger Schule“ sei gut 15 Jahre älter, sagt der Maler, Grafiker, Cartoonist und Hochschullehrer und kann Beweismaterial vorlegen. „1987 taten sich vier befreundete HGB-Absolventen – Lutz Hirschmann, Ulrich Forchner, Andreas J. Mueller und ich – zusammen, um die ,Neue Leipziger Schule’ auszurufen“, sagt er. Man habe sich damit auf die Kollegen um Friedrich Karl Wächter, Chlodwig Poth, Robert Gernhard und F.W. Bernstein in Frankfurt/Main bezogen, die mit ihren satirischen Beiträgen die „Neue Frankfurter Schule“ verkörperten – und ihrerseits ironisch auf die „Frankfurter Schule“ um Adorno verwiesen.

Andreas J. Mueller, Rainer Schade, Lutz Hirschmann und Ulrich Forchner (v.l.) 1988 auf dem Dach der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ein Jahr zuvor schon hatten sie „Die Neue Leipziger Schule“ ausgerufen. Quelle: privat

Die Leipziger zogen das Ding durch, produzierten Aufkleber und anderes Werbematerial. Für ein Foto stiegen sie der HGB aufs Dach, fertigten eine Karte, Aufschrift: „DIE NEUE LEIPZIGER SCHULE“, selbstredend mit Copyright-Vermerk. 1988 drehte das Kölner Chaos Team ein Video über das Projekt der Leipziger, „illegal“, so Schade. Gefilmt wurde in den Ateliers, in einer verfallenden Stadt, unter anderem im Seeburgviertel und in Passagen in der Innenstadt.

Das Video wurde bei der Eröffnung einer Ausstellung 1988 in Bergisch Gladbach gezeigt, es war die erste von Leipziger Karikaturisten in der damaligen Bundesrepublik. Titel: „Die Neue Leipziger Schule – Satirische Zeichnung und kritische Grafik“. Die Laudatio in der Keller-Galerie Däberitz hielt der mit den Künstlern befreundete Kabarettist Gerhard Polt.

Ulrich Forchner, Rainer Schade und Andreas J. Mueller (v.l.) 1988 bei einer Werbetour für ihre Ausstellung durch Bergisch Gladbach. Quelle: privat

Forchner und Mueller wollten „drüben“ bleiben, hatten ihre Flucht von langer Hand vorbereitet und fuhren mit einem Moskvich und den Ausstellungsstücken voraus, Schade kam zur Vernissage nach. Mit dem Moskvich – ausstaffiert mit Werbebanner auf dem Dach und „Neue Leipziger Schule“-Aufklebern – machten sie eine Werbetour durch Bergisch Gladbach.

Das Plakat für die Ausstellung 1988 in Bergisch Gladbach. Quelle: privat

Nur Schade kehrte in die DDR zurück, Forchner und Mueller kamen erst später wieder nach Leipzig. „Es standen zunächst ganz andere Dinge im Mittelpunkt“, erinnert sich Rainer Schade. Die Marke – in erster Linie war es ein satirisches Happening – geriet in Vergessenheit. Bis sie dann, unter ganz anderen Vorzeichen, um die Welt ging.

