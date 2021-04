Leipzig

Der Titel der Ausstellung ist wörtlich zu nehmen. Die Zeit zu Drucken konnten sich die vier Stipendiaten wirklich ganz entspannt nehmen. Und für die Mitarbeiter des zwangsweise geschlossenen Museums war es eine schöne Abwechslung in der ungewollten Ruhepause.

Das Residenzprogramm ist aus der Krise geboren. Im vorigen Sommer beschloss die Giesecke+Devrient-Stiftung, ein Hauptträger des Museums, wenigstens einer Handvoll von Künstlern zu helfen. Mehr als 70 bewarben sich, vier kamen durch die Auswahl einer Jury in den Genuss des Arbeitsaufenthaltes – zwei Frauen, zwei Männer, zwei Leipziger, zwei Auswärtige.

Nicht nur die finanzielle Unterstützung reizte die Bewerber, gleichermaßen die außergewöhnliche technische Ausstattung des Museums und die erfahrenen Spezialisten vor Ort. So ist es logisch, dass Werke zustande gekommen sind, die in den eigenen Ateliers nicht in dieser Weise realisierbar wären.

Bewegte Wellen, feine Farbüberlagerungen

In der Tradition der „Seestücke“ vergangener Jahrhunderte schuf Petra Schuppenhauer sieben großformatige Blätter mit bewegten Wellen. In den feinen Farbüberlagerungen erkennt man nicht sofort, dass es Holzschnitte sind. Die Leipziger Künstlerin hat sie mit der Methode der Verlorenen Form realisiert. Die bescheidenen Reste der Platten nach sieben Druckzuständen kann man im Maschinensaal sehen.

Diogo deCalle bei der Arbeit im Museum für Druckkunst Leipzig. Quelle: Museum für Druckkunst Leipzig

In der Ausdrucksweise am traditionellsten wirken die Lithografien Diogo deCalles, sie stehen in der Linie der Buchillustration des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich sind es Szenen aus dem Märchen Rotkäppchen und der Wolf, natürlich in Rot und Schwarz gedruckt. Doch auch der Berliner nutzt die spezifischen Möglichkeiten des Hauses. Eine übergroße Zeichnung konnte nur auf der motorgetriebenen Schnellpresse umgesetzt werden. So wird das geplante Märchenbuch wohl ein Format bekommen, in dem Kleinkinder komplett verschwinden können.

Vom Digitalen zum Analogen

Den Kontrast dazu bietet Lisa Wilkens, ebenfalls aus der Hauptstadt angereist. Sie schlägt die Brücke vom Digitalen zum Analogen. Die Blätter, die sie mitgebracht hat – geometrische Abstraktionen – sind in einem 3D-Drucker entstanden und dennoch zweidimensional. In der Mitte des Raumes steht ein Plattenspieler. Das eigens für diese Installation gepresste Vinyl gibt die Geräusche der Linotype-Zeilengussmaschine wieder, mit deren Hilfe das Plattencover, eine aus Nullen und Einsen zusammengesetzte Grafik, produziert wurde.

Der Leipziger Sebastian Speckmann reizt die Möglichkeiten des farbigen Linolschnitts bis an die Grenzen aus. Auch er arbeitet mit der Verlorenen Form, Nachauflagen kann es nicht geben. Inspiriert von abblätternden Plakaten auf einer Wand variiert er dasselbe Motiv bis hin zur Abstraktion.

Inspiriert von abblätternden Plakaten, variiert bis zur Abstraktion: „Amnesia“ von Sebastian Speckmann. Quelle: André Kempner

Das Programm soll zur festen Größe werden – auch nach der Krise

Die Ausschreibung für den nächsten Durchgang des Residenzprogrammes wird im Mai veröffentlicht. In der Krise entstanden, soll es keinesfalls mit dieser enden, sondern zur festen Größe im Kalender werden. Dass die Künstler dann nicht ganz so ungestört Zeit zu Drucken haben werden, ist akzeptabel. Schon bei der Erstauflage waren sie froh, in der kurzen Phase der Öffnung interessierte Blicke und Fragen von Besuchern zu bekommen.

Info: Zeit zu Drucken. Ergebnisse des Artist in Residence Programms der Giesecke+Devrient Stifung 2020/21: bis 13. Juni, Mo–Fr 10–17 Uhr, So 11–17 Uhr, Museum für Druckkunst Leipzig, Nonnenstr. 38. Das begleitende Video ist auf dem Youtube-Kanal des Museums zu sehen.

Von Jens Kassner