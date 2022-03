Leipzig

Er kennt keine Ruhe. Kein Atemholen. Kein Stillstehen. Nachdenken, das macht er nachts. Offenbar. Am nächsten Morgen gibt es die nächste neue Idee. David-Ruben Thies ist der rastlose Mann hinter Europas erster Klinik mit Hotel-Sternen. Die steht nicht irgendwo in weiter Ferne. Die steht in Eisenberg, Thüringen. Ein Krankenhaus der Zukunft, gebaut für 61 Millionen Euro neben grauen Klinik-Platten aus DDR-Zeiten. Spezialisiert auf Orthopädie.

Begegnung bei Dreharbeiten für MDR-Vorabend-Serie

Vor fünf Jahren drehten Antje Schneider und Carsten Waldbauer dort eine MDR-Vorabend-Serie um den Krankenhaus-Alltag – und trafen auf Geschäftsführer Thies. „Der passte eigentlich nicht in die tristen, grauen Bauten aus der DDR“, erinnert sich die Leipziger Regisseurin Antje Schneider, „der steckte so voller Energie. Der dachte voraus – und musste trotzdem täglich aufs wirtschaftliche Arbeiten sehen.“ Also: Was wollen der Patient und was das Personal – und wie bringt man das zusammen? Ein Dilemma. Das wollte er mit einem neuen Haus lösen.

„Er hat uns sehr erstaunt“, sagt Carsten Waldbauer, seit 2008 als Kameramann und Co-Autor Partner von Antje Schneider, „da sind wir über der MDR-Serie hinweg drangeblieben.“ Erst einmal mit Probedrehs, dann 2018 ernsthaft, um 2020 eine Redaktion als Partner ins Boot zu holen. Das Kleine Fernsehspiel des ZDF stieg über die Fifty-Fifty-Kooperation mit Leipzigs Mitteldeutscher Medienförderung ein. Insgesamt: 240 000 Euro. „Das funktioniert ganz gut bei uns“, sagt Carsten Waldbauer, „wir arbeiten mit eigener Kamera und Schnitttechnik.“

Das Gesundheitswesen und seine Probleme

Nur: Einfach ein Porträt zu drehen, das war Antje Schneider zu wenig. „Die Einfälle von David-Ruben Thies waren eine wunderbare Chance, tiefer ins Gesundheitswesen und seine Probleme einzusteigen. Dafür stand das neue Haus als Symbol.“ So reisten Antje Schneider und Carsten Waldbauer mit David-Ruben Thies nach Luzern, um dort Klinik-Architektur anzusehen, nach Vietnam (zur Werbung, weil in Eisenberg Anästhesisten fehlen), in die Niederlande. In eine Klinik mit viel Glas und kurzen Wegen zwischen Arzt und Patient. David-Ruben Thies redet über Krankenkassen-Beiträge (Deutschland drei Mal so hoch wie in den Niederlanden), über Betreuungsschlüssel Schwester/Patient (jetzt 1 zu 14, Thies strebt 1 zu 8 an), über immer mehr Operationen, um das Gesundheits-System abzusichern. Für vieles hat er Lösungen. Auch unorthodoxe.

Der Film „Vier Sterne plus“ begleitet den Klinikleiter David-Ruben Thies Quelle: Max Ophüls Festival

Bei all dem begleitet ihn „Vier Sterne plus“, der Dokumentarfilm. „Wir wollten immer David-Ruben Thies im Bild haben, sehen, was in ihm vorgeht, auch, wenn ihm widersprochen wird“, sagt Antje Schneider. Auf Überraschungen bei ihm musste man tagtäglich gefasst sein – und reagieren. „Wir wollten ja versuchen, sein Innenleben zu zeigen.“

Mitten im Dreh kam Corona

Und dann kam plötzlich – mitten im Dreh – Corona. Eisenberg fehlen wöchentlich eine Million Euro an Erlösen. Carsten Waldbauer: „Wir haben in der Zeit viel gedreht, keiner wusste ja, was noch kommt. Wir mussten einfach jeden Tag dabei sein, falls eine dramatische Entscheidung fällt.“ Bei all den Bildern aus dieser Zeit geht es aber nie um Corona. Antje Schneider: „Da ist jemand mit einer großen Vision – und nun passiert ihm in diesem kommunalen Krankenhaus Corona.“ Das zerrt an allen. Als Antje Schneider und Carsten Waldbauer dem Visionär Thies Teile ihres Films gezeigt haben, ist er still geworden. „Er besitzt so eine starke Mimik, dass es ihm aufgefallen ist, dass auch seine Kraft nachgelassen hat.“ David-Ruben Thies geht ins Sabbatical, in die Toskana, aufs Anwesen der Familie. Ein Privileg. Aber eines, aus dem heraus gleich wieder eine neue Idee geboren wird: Jahres-Dienstpläne, die es jedem im Krankenhaus ermöglichen sollen, eine Auszeit zu nehmen, wenn er sie nötig hat.

Im Wettbewerb des Max-Ophüls-Festivals

Über 70 Tage in 3 Jahren wurde in Eisenberg und auf Reisen für „Vier Sterne plus“ gedreht, ein gutes halbes Jahr montiert. „Es gab natürlich ein Drehbuch, trotzdem mussten wir uns immer wieder fragen: Was ist die Geschichte?“, erzählt Antje Schneider, „und dann Episode für Episode schneiden.“ So wurde „Vier Sterne plus“ fertig, lief im Januar im Wettbewerb des Max-Ophüls-Festivals Saarbrücken und startet nun am 14. April als der zweite Kinofilm von Antje Schneider und Carsten Waldbauer (nach der Kuh-Geschichte „Die schöne Krista“).

Der Alltag für das Leipziger Duo sind Fernsehproduktionen. Letztes Jahr etwa der 90-Minüter über die Elefanten im Leipziger Zoo im MDR. Und was kommt nun? Antje Schneider: „Es gibt Ideen und Recherchen. Mal sehen, aus welcher was wird.“

