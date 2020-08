Villa Leipzig: Die spannenden Projekte eines Sozialpädagogen mit Jugendlichen

Leipzig

Ab 8.30 Uhr schon steht die große Eingangstür der „ Villa“ offen. Im Laufe des Tages tröpfeln junge und ältere Menschen in das soziokulturelle Zentrum. Bayern und Afghanen, Venezolaner und Sachsen, Nigerianer und Franzosen. Ein paar Schritte neben dem Eingang befindet sich der Raucherbereich. Dort steht gerade Dirk Tschentscher-Trinks. Er leitet den Villa-Keller, einen Ort für Jugendkultur. Der 42-Jährige zieht an seiner Zigarette und erzählt, wie ihn Liedermacher infizierten.

Mitte der 1990er-Jahre, Erfurt, in der Stadtbibliothek: Gemeinsam mit Freunden ergattert er mehrere Exemplare Amiga-Vinyl für 50 Pfennig das Stück. So entdeckt er Singer-Songwriter wie Christian Krebs und wird selbst inspiriert, Musik zu machen. „Diese Art und Weise, Texte zu schreiben, empfinde ich persönlich als sehr kunstvoll“, sagt Tschentscher-Trinks. „Ich mag Aussagen zwischen den Zeilen und starke Bilder.“ Seine braunen Augen funkeln vor Begeisterung, während er erzählt, das Lächeln gräbt sich in den Bart.

Von der Villa weg und zurück

Geboren wurde Tschentscher-Trinks 1978 in Nordhausen. 1998 zog er zum Studium der Sozialpädagogik nach Leipzig. Nach Praktikum im Villa-Keller und einem Job als Geschäftsführer des Sozial- und Kulturzentrums Wabe arbeitete er ein knappes Jahr als Selbstständiger im Bereich Management und Kommunikation. 2008 bewarb er sich erfolgreich für die Leitung des Villa-Kellers.

Hier dreht sich alles um das, was zwischen Menschen entsteht. Und darum, dass deren Ideen und Vorstellungen in konkreten Taten und Projekten Ausdruck finden. „Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen die Inhalte, die wir anbieten, ein Stück weit selbst tragen“, erklärt er. Daran arbeitet er etwa im Soundlabor. Dort beschäftigen sich die elf- bis 15-Jährigen mit elektronischer Musik.

Doch anstatt für sich mit dicken Kopfhörern vor dem Monitor zu sitzen, klimpern sie gemeinsam auf Synthesizern herum. Zu Musik verbinden sich die einzelnen Töne erst, wenn sie aufeinander abgestimmt werden – wie in einer Band. „Es macht Spaß zu sehen, wie die Jugendlichen eigene Ideen entwickeln. Und dann schauen, dass sie die auch umgesetzt bekommen“, sagt der Leiter.

„Möglichkeiten eröffnen“

Als Tschentscher-Trinks den Villa-Keller vor zwölf Jahren übernahm, war der Ort bereits eine wichtige Hausnummer in der Leipziger Punk- und Konzertszene; inzwischen liegt der Schwerpunkt auf Jugendarbeit und Angeboten für Jugendliche. „Ich schätze an diesem Haus sehr den Ansatz, Menschen Möglichkeiten zu eröffnen“, sagt er. So entstanden etwa die Dokumentation „Besser Anders – Leipziger Subkulturen zwischen Rebellion und Anpassung“, mehrere Schülerbandprojekte, das Musiktheaterprojekt „Inseln“ und die Workshopreihe „Electronic Sound Creators“.

Jugendliche auf der Bühne

Ein weiteres Projekt ist die Open Stage. Der Sozialpädagoge erinnert sich, dass er sich als musikalischer Autodidakt zu Studienzeiten kaum auf offene Bühnen und zu Jam Sessions traute, schon gar nicht in den einschlägigen Bars. Deswegen ist die Open Stage tatsächlich offen gehalten. Dort sollen sich Musizierende zeigen und treffen können. Sie ist mittlerweile eine der ersten Anlaufstellen für Musiker, die neu in die Stadt kommen. Insgesamt folgt Tschentscher-Trinks im Villa-Keller einer klaren Haltung: „Das wesentliche Ziel ist, dass die Jugendlichen einen eigenen künstlerischen Anspruch entwickeln.“

Dieser Anspruch prägt auch seine eigenen Lieder. Feinsinnige Beobachtungen verpackt er musikalisch und textlich ebenso zugänglich wie vielschichtig. Ab Herbst sollen die Jugendlichen im Keller aber erst einmal die Möglichkeit bekommen, ein „Electronic Sound Orchestra“ aufzubauen. Um das zu realisieren, muss Tschentscher-Trinks die eigenen Lieder vorerst noch in der Schublade lassen, statt sie auf die Bühne zu bringen.

Von Nadja Häse