Bach-Orgel-Festival in der Thomaskirche eröffnet - Ville Urponen aus Helsinki zeigt großes Kino an der Bach-Orgel – am Sauer-Instrument eher nicht.

Ville Urponen, Orgel-Professor aus Finnlands Hauptstadt Helsinki, hat am Samstag mit zwei Konzerten in der Thomaskirche das Bach-Orgel-Festival 2020 eröffnet. Mit fabelhaft gespielter Barock-Musik und unerheblicher (Post-)Romantik.