Virtual-Reality-Ausstellung bei Dok Leipzig bietet Erfahrungen in fremden Welten

Schon seit 2013 gilt Virtual Reality als „das nächste große Ding“ im Entertainment-Bereich, ist bis heute aber nicht in der breiten Masse angekommen. Zu hoch ist die Einstiegshürde bei Kosten und technischer Ausstattung, was auch mich bisher davon abhielt, mir eine dieser riesigen Technikwunderwerk-Brillen anzuschaffen, die mich in eine fremde Welt eintauchen lassen. Umso enthusiastischer nehme ich jede Gelegenheit wahr, dort reinzuschauen oder reinzuspielen, wo es sich anbietet – und so war ein Besuch bei Dok Neuland im Kellergeschoss des MdbK selbstverständlich. Was sich trotz technischer Fallstricke lohnte.

Insgesamt zehn Projekte gibt es vor Ort zu erleben. Mein erstes Erlebnis fällt allerdings ernüchternd aus: „Revelation 360“ heißt der Sechsminüter, der mich in die Mitte einer Spiegelskulptur in London versetzt, während Passanten vorbeischlendern. In den Reflektionen sehe ich, was sich hinter und neben mir abspielt, derweil eine Stimme mich mit bedeutungsschweren Fragen konfrontiert: Wo bin ich hier? Ist das alles nur ein Traum? Die im Titel versprochene Offenbarung bleibt aber aus, zu oberflächlich und statisch ist all das letztlich. Bei der nächsten Station kann es nur besser werden. Und das wird es auch.

„Motion Sickness“ macht sich breit

„Reeducated“ heißt mein zweiter Film, keine klassische Dokumentation, sondern eine, die die Technologie tatsächlich nutzt. Drei Männer erzählen von ihren Erfahrungen in einem chinesischen Umerziehungslager, visualisiert per Animation. Und ich bin mittendrin: In ihrem winzigen Zimmer erlebe ich ihren vom Nichts dominierten Alltag mit, die tägliche Propagandaschau, den Hunger dieser Menschen, die sich einem System beugen sollen, das ihre Nonkonformität nicht duldet. Am Ende muss ich tief Luft holen – und das nicht aufgrund meiner Maske.

Hier das Projekt „Atomu“ von Shariffa Ali und Yetunde Dada beim Dok Neuland. Quelle: André Kempner

Der große Reiz von VR, denke ich mir, liegt doch aber eigentlich in der Interaktion. Also weiter. Nächste Station: „Tangible Utopias“, bei dem Visionen zukünftiger Lebensräume von 250 Kindern erdacht wurden. Städte bestehend aus Blasen, Dreiecken, in der Luft schwebenden Gondeln, stets in Symbiose mit der Natur. Ich kann die Lichtstimmung ändern, durch die Landschaft schlendern, Rehe beobachten. Nach ein paar Dutzend Metern merke ich allerdings die „Motion Sickness“: von VR verursachte Übelkeit, weil meine Augen zwar wahrnehmen, dass ich mich bewege, ich aber eigentlich stillstehe, sodass mein Körper meint, vergiftet zu sein. Diesen Ausflug muss ich also erstmal abbrechen.

Leider nicht fehlerfrei

Die nächsten lassen es ruhiger angehen: „Infomorph“ versetzt mich in einen virtuellen Raum und macht mich mit einer künstlichen Intelligenz bekannt, die mir die Vorzüge des Lebens in der digitalen Welt schmackhaft machen will. „Atomu“ lässt mich bei einem kenianischen Ritual teilnehmen, bei dem ein Mann zur Frau wird – ein Lichtspektakel mit einer Figur auf der Suche nach ihrer wahren Geschlechtsidentität. Und „Samsara“ schickt mich als einen der letzten Überlebenden nach einem Atomkrieg ins All, wo meine physische Existenz angesichts neuer technischer Errungenschaften zunehmend bedeutungslos wird.

All das eröffnet mir neue Perspektiven, lässt mich in fremde Gedankenwelten eintauchen – wären da nicht ein paar technische Probleme. Da fällt mal der Ton, mal das Bild aus, mal rutsche ich aus der Welt und finde nicht zurück. Das Personal vor Ort zeigt sich aber hilfsbereit, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Behebung der Fehler, die letztlich verschmerzbar sind. Schließlich stehen hinter den Projekten keine riesigen Studios, sondern jeweils nur ein bis zwei Menschen. Deren Werke wurden hier zu einem spannenden, abwechslungsreichen und Grenzen auslotenden Parcours zusammengestellt. Vielleicht wird es doch endlich mal Zeit für eine eigene VR-Brille, um auch zu Hause in diese Welten eintauchen zu können.

Dok Neuland am Mittwoch von 12 bis 20 und von Donnerstag bis Sonntag jeweils 12 bis 18 Uhr im Untergeschoss des MdbK, Katharinenstraße 10. Der Eintritt ist frei.

Von Christian Neffe