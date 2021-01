Virtuelle Galerie: Leipziger Künstler präsentieren das „Werk zum Sonntag“

Leipzig

Das wachsweiche Frühstücksei ist verspeist, Zeit für ein bisschen Kultur. Pünktlich 11 Uhr wird das aktuelle „Werk zum Sonntag“ veröffentlicht. Nur ein Werk ist es aber selten, so wie die steinalte Fernsehsendung mit ähnlichem Titel immer aus einer Ansammlung von Worten besteht.

Der Anlass der Aktion ist klar, wegen des Lockdowns hat das Internet für die Kunstszene enorm an Bedeutung gewonnen. Der Bildhauer Rainer Jacob hatte die Idee für das Werk zum Sonntag, fand schnell Mitmacher. Am 4. April 2020 ging es los. In seinem Atelier in der früheren Likörfabrik Horn in Gohlis erklärt er den Unterschied zu den vielen anderen gegenwärtig sich verbreitenden „Fluchten“ ins Digitale. Die Nutzung von Facebook als Plattform schaffe eine Art Schneeballeffekt. „Künstlerinnen und Künstler, die auf FB sind, haben da ihren Freundeskreis. Durch den Zusammenschluss kann man Freunde teilen, es ergibt sich eine Vervielfältigung.“ Tatsächlich haben heute manche Einträge bis zu 6000 Klicks.

Anzeige

„Besser als Fernsehn“

„Besser als Fernsehn“ nennt sich die Zeichnung von Pia von Reis, auch wenn der dargestellte Mann beim Berühren der Vulva seiner Geliebten einen etwas gelangweilten Gesichtsausdruck hat. Das Blatt gehört zur Werk-Ausgabe vom 24. Januar unter der Überschrift „Spannungen“ und ist nicht die einzige Arbeit mit erotischem Inhalt. Offenbar verleiten die ungewöhnlichen Freiräume des gesellschaftlichen Stillstands zu einer gesteigerten Beschäftigung mit dem Partner.

Rainer Jacob mit der Arbeit „Wasser und weiß halb leer“ in seinem Atelier. Quelle: André Kempner

Die Zusammenstellung von jeweils zehn bis 25 Kunstwerken steht immer unter einem bestimmten Thema. Eine Kerngruppe von sieben Personen ist im Wechsel mit der Organisation der wöchentlichen Veröffentlichung beschäftigt. Wer dran ist, legt auch das Thema fest und lädt passende Künstlerinnen und Künstler zur Beteiligung ein. Eine kuratorische Auswahl gibt es nicht, das Prinzip des gezielten Einladens sichert aber die professionelle Qualität. Bisher sind es mehr als 70 Namen, die dabei waren. Sie kommen keinesfalls alle aus Leipzig.

Einblicke in die Arbeitsumwelt

Am 31. Januar hieß die Überschrift „Verletz dich nicht“/“Spannungen II“. Die Interpretationen reichen dabei von einem Kälbchen, das Hartmut Kiewert auf Parkettboden platziert hat, bis hin zum Globus, der von einer Schraubzwinge ausgepresst wird, bei Guido Weggenmann. Doch manchmal geben die Beteiligten auch Einblicke in ihre Arbeitsumwelt, die trotz Pandemie lebendig ist. So wurden in den zwei Spezialausgaben zur Weihnachtszeit Fotos von Werkbänken und Arbeitstischen abgebildet.

Adam Noack, der zur Organisationsgruppe gehört, betont die Zweiseitigkeit des Gebens und Nehmens. Es macht zwar nicht wenig Arbeit, die Aktionen umzusetzen, doch das Kennenlernen neuer Positionen ist der Lohn dafür. Das direkte Zusammentreffen ist gegenwärtig schwierig, aber das „Werk zum Sonntag“ soll keinesfalls ausschließlich im Internet verbleiben. Eine große Gruppenausstellung ist vorgesehen. Wenn die Finanzierung gesichert ist, kann sich das Team auf die Suche nach einem geeigneten Standort machen.

Viele der Arbeiten benötigen solch eine Betrachtung im analogen Raum, vor allem wenn es sich um plastische Werke handelt. Bei dem „Polbinder“ von Heidi Baudrich, einem elektronischen Objekt, ist sogar die Interaktion notwendig. Werke, die speziell für die digitale Wiedergabe geschaffen wurden, sind bisher Ausnahmen. Rainer Jacob kann sich aber gut vorstellen, mal eine Ausgabe allein mit Videobeiträgen zu machen.

„Sollte uns das nicht zu denken geben?“

In der Fernsehpredigt, die Namenspate für das Werk zum Sonntag war, ist die Floskel „Sollte uns das nicht zu denken geben?“ sprichwörtlich geworden. Zum Nachdenken anregen wollen auch Jacob, Noack und ihre Mitstreiter, nicht allein ästhetischen Genuss bieten. Jeden Sonntag wieder. Es soll über den Lockdown hinaus so bleiben, solange das kommerzielle Gebaren von Facebook das noch zulässt.

Info: www.facebook.com/Das-Werk-zum-Sonntag

Von Jens Kassner