Virtuosität, innere Heiterkeit und Dialogkultur zu Mendelssohns Todestag

Leipzig

Jubel wie auf dem Fußballplatz gibt es regelmäßig bei den traditionellen Konzerten des Hochschulsinfonieorchesters um den Todestag des Konservatoriumsgründers und Gewandhauskapellmeisters Felix Mendelssohn Bartholdy am 4. November. Das mag der Dank sein für ein herausragendes Klarinetten-Solo in der Hebriden-Ouvertüre oder Anerkennung dafür, dass eine junge Hornistin auf dem Podium die halsbrecherischen Solo-Kaskaden in Richard Strauss’ „ Till Eulenspiegels lustige Streiche“ besonders glanzvoll hinbekommt.

Plausible Gründe also für den energisch artikulierten Stolz auf Kommilitonen oder den Ausbruch von Freude und Lust an der Musik. So wieder am Montagabend geschehen im, gemessen an der Qualität des beglückend musizierten und dabei anspruchsvollen Programms, sträflich leeren Gewandhaus.

Star aus dem eigenen Stall

Der längste Jubel gilt einem dem eigenen Stall erwachsenen Star. Der will auch nach der Zugabe, einem schwebend melodischen Poem von Alexander Skrjabin aus op. 32, nicht enden: Der Koreaner Dasol Kim (Jahrgang 1989) war Meisterschüler bei Gerald Fauth an der Hochschule für Musik und Theater und studierte bei Karl-Heinz Kämmerling in Hannover. Bereits 2015 legte er bei der koreanischen Dependance der Deutschen Grammophon sein Recital „Dasol Kim plays Schumann“ vor. Doch diese Aufführung von Prokofjews exorbitant anspruchsvollem zweitem Klavierkonzert ist nicht das akademische Heim- und Zirkusspiel eines Stars, der seine in der Welt erworbenen Fertigkeiten ausstellt. Dafür erlebt man einen von Matthias Foremny in der Probenphase exzellent vorbereiteten Dialog, bei dem die Gesprächspartner zwar ständig gleichzeitig reden, aber einander mit treffsicheren Argumenten statt durch Lautstärke überzeugen. So vermeidet Dasol Kim am Flügel die Pose und bleibt bei klaren Läufen immer in idealer Balance zu den bestens akzentuierten, mit kammermusikalischer Finesse aufwartenden Orchestergruppen. Die Kadenz wird so zur himmlischen Länge. Trotzdem herrscht kein Prokofjew-Missverständnis, weil die Dramatik bei Kim in den modellierten Tönen und nicht im Lärm steckt.

Orchester-Solisten

Witold Lutoslawskis kurz vor seinem Tod entstandene vierte Sinfonie (1994) macht auch alle Gruppenspieler im Orchester zu Solisten. Das hört man allerdings nur, wenn man es weiß. Bei den hier gezeigten Eigenschaften des Hochschulsinfonieorchesters, das wegen der ständigen Fluktuation gar nicht zu einem homogen profilierten Orchesterkörper zusammenschweißen kann, muss man die slawischen Komponisten des 20. Jahrhunderts für fast größere Klassizisten halten als Brahms und Mendelssohn. Denn ausgerechnet bei den romantisch tönenden Naturmalereien der Hebriden-Ouvertüre stoßen die jungen Musiker an Grenzen, weil sich die Valeurs weder nach herkömmlichen noch nach Kriterien der historisch informierten Aufführungspraxis so vermischen oder entmischen, dass eine plausible Lesart dieser nie übertroffenen Konzertouvertüre zustandekommen könnte.

Vielleicht ist das auch nur der anfangs nötige Schutzmechanismus vor einem orchestralen Marathon, an dessen Ende nochmals eine sehr eindrucksvolle Stilkorrektur steht. Denn „ Till Eulenspiegels lustige Streiche“ ist weder Jubelorgie noch Ländler-Apokalypse. Dafür ein tirilierendes und vor allem von innen jauchzendes Virtuosenstück. Auch dafür: Ovationen.

Von Roland H. Dippel