Als die erste Welle rollte, gab es bei der Defa-Filmwelt (YouTube-Kanal) einen Hit, der mit dem Virus rein gar nichts zu tun hatte. Außer im Titel: „1-2-3 Corona“. Eine harmlose Geschichte um Jugendliche im Trümmer-Berlin 1947. Zwei Jahre später geht auf DVD tatsächlich ein Virus um – in einer bisher eher unbekannte Defa-Produktion: „Schatten über den Inseln“, ein Drama von den atlantischen Färöern in den 30ern.

Was Otto Meyers Schwarz-Weiß-Story von anderen Pandemie-Thriller trennt, ist sein sozialer Blick. In der DDR von 1951 gab es zwar keine Devisen für einen Dreh auf den Färöern (da halfen Originalbilder des Dresdener Ethnologen Erich Wustmann, den Rest steuerten Hiddensee und Rügen bei), dafür jedoch Aufklärung im Stil der Zeit.

Ein Unternehmer zwingt, im Einvernehmen mit der Staatsmacht, die armen Fischer, weiter Vögel zu rupfen, obwohl der Insel-Arzt überzeugt ist, dass eine der Vogelarten die regelmäßig auftretende Virus-Epidemie auslöst. Die Misere der armen Leute steht gegen ihn – bis ihm eine neue Volkspartei hilft. Sie gewinnt die Wahl. Was in der ideologisch so wachsamen wie engstirnigen DDR für eine Attacke im „Neuen Deutschland“ gegen „Schatten über den Inseln“ ausreichte. Westliche Abstimmungen galten als Illusion, nur der Klassenkampf zählte.

Die Mutter aller neuen Virus-Thriller: „Contagion“

Eine interessante Entdeckung ist „Schatten über den Inseln“ (mit Erwin Geschonneck, Willy A. Kleinau) allemal. Immerhin kam er ohne Polizei, Schutzanzüge, rigide staatliche Maßnahmen und jede Menge Tote aus. Da sind Pandemie-Filme von heute verschwenderischer. Nicht nur „Contagion“ (2011), die Mutter aller neuen Virus-Thriller, der bereits den Erreger von einer Fledermaus aufs Hausschwein überspringen und weltweit ausschwärmen ließ.

Steven Soderbergh hatte die tatsächliche, aber medial erstaunlich wenig wahrgenommene Sars-Pandemie 2002/2003 im Blick. Ein Film wie ein Menetekel – und genau so nah an der Wirklichkeit wie„Outbreak“ (1995, Thema: Ebola) von Wolfgang Petersen, in dem das Militär und seine geheimen Waffenlabore in das Fadenkreuz geraten.

Nah an der Realität: „Vongozero – Flucht zum See“

Gedreht vor der Pandemie: „Vongozero – Flucht zum See". Quelle: Netflix

Eine Ahnung, was noch drohen könnte, hatte 2019 bereits „Vongozero – Flucht zum See“ (in Cannes als herausragend geadelt), eine russische Netflix-Serie, in der ein Virus – nah an der Realität von Sars-CoV-2 – die Lunge aggressiv angreift. Wer betroffen ist, der bekommt rote Augen – und hat keine Chance. Nicht nur in Moskau bricht alles zusammen. Überall Anarchie, Überfälle, Plünderungen, Gewalt. Jeder versucht, irgendwie zu überleben. Eine Gruppe sehr verschiedener Leute ist unterwegs durch das wüste Land – zu einem Gewässer, das abgelegen und idyllisch ist. Eine Rettung, natürlich nur eine vermeintliche.

Auch „Sloborn“ (ZDFneo, zwei Staffeln), gedreht vor Corona, folgt dem Überlebenskampf, nun allerdings auf einer Nordsee-Insel. Der Staat kollabiert, jeder ist auf sich selbst gestellt, Plünderer gehen um und räumen Häuser aus, eine Gruppe Jugendlicher versucht, zum Festland zu kommen. Doch dort sind selbst Kliniken keine sicheren Zufluchtsorte mehr. Was man ja spätestens seit „The Walking Dead“ weiß.

Filmisch dürftig: „Songbird“

Gedreht während der ersten Pandemie-Welle „Songbird". Quelle: Amazon

Wenn der Staat sich selbst aufgibt, so erzählt es die neue Sorte von Viren-Abenteuern, springt eine andere Ordnungsmacht ein. Die ist in der Regel anonym, aber technisch hoch gerüstet und bis an die Zähne bewaffnet. Nicht nur mit hermetischen Anzügen, die bevorzugt gelb sind. Dieser Übermacht kann man auch in „Songbird“ kaum entkommen.

Das filmisch dürftige Stück entstand in der ersten Corona-Welle und blickt in die Zukunft. 2024 in LA gibt es Immune, die draußen unterwegs sein dürfen, und die Anderen. Eine reiche Familie handelt illegal mit Immunbändern, ein mörderischer, angeblich kommunaler Angestellter deckt sie – bis sich ein immuner Fahrradkurier heftig verliebt und das System durcheinander bringt.

Es fehlt nichts von den üblichen Zutaten, leider jedoch erzählerische Raffinesse und Spannung. Ähnlich harmlos ist „Pandemie“ aus Südkorea, der – wie „Songbird“ – eher an einer Romanze interessiert ist als an einem Katastrophical.

„Utopia“ attackiert die Pharma-Industrie

Der sicher interessanteste Versuch, von der Pandemie zu erzählen, gelang mit der Amazon-Serie „Utopia“. Das Remake eines britischen Verschwörungsthrillers. Ein paar Comic-Fans jagen hinter den rätselhaften Blättern einer legendären Bilder-Geschichte her, deren Figuren real sind. Oder werden. So klar wird das nicht.

Dafür attackiert „Utopia“ die Pharma-Industrie. Ein Unternehmer sorgt nämlich selbst für eine Pandemie, um seinen Impfstoff massenhaft zu verkaufen, der gegen gar nichts hilft. Das ist ein Dreh, auf den andere Virus-Erzählungen noch nicht gekommen sind. Wenn auch Angriffe gegen Pharmariesen zum Arsenal gehören. Weniger Soziales und Psychologisches.

Info: Hier sind die Pandemie-Filme zu finden: Schatten über den Inseln, DDR 1952, Bildformat: 1,37:1, sw, 95 Minuten, Filmjuwelen, mit ausführlichem Booklet, ab 14,99 Euro; Outbreak – Lautlose Killer (Amazon); Contagion (Amazon); Songbird (Amazon); Pandemie (Amazon); Utopia (Amazon); Sloborn (ZDFneo, Mediathek); Vongozero – Flucht zum See (Netflix)

Von Norbert Wehrstedt