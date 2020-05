Als für Astrid Lindgren der Frühling begann

Leipzig

Erich Honecker, 32 Jahre alt, gibt in Berlin sowjetische, amerikanische und britische Fahnen in Auftrag. Sie sollen die Landsberger Straße schmücken, bevor hochrangige Militärs vorbeiziehen. In Stockholm schreibt die 37-jährige Astrid Lindgren von einem Wetterumschwung in ihr Tagebuch. „Gestern war es kalt und regnerisch. Aber heute sei der Frühling angebrochen, „in dem der Frieden kam. Himmel, wie herrlich!“

Marlene Dietrich, 43-jährige Hollywood-Schauspielerin und als US-Truppenbetreuerin in München stationiert, besucht ihre Schwester Elisabeth im Konzentrationslager Bergen-Belsen und erschrickt: Sie war dort nicht Opfer, sondern Täterin. In Köln berufen die Amerikaner den 69 Jahre alten Konrad Adenauer zum Oberbürgermeister. In Flensburg hält Reichspräsident Karl Dönitz hingegen eisern an einer „vom Nationalsozialismus geschaffenen Volksgemeinschaft“ fest. Hitler hat den 53-Jährigen noch selbst ins Amt berufen.

Der Historiker Volker Ullrich leitete von 1990 bis 2009 das Ressort „Politisches Buch“ der Wochenzeitung „Die Zeit“. Quelle: dpa

Etliche Schauplätze, noch mehr handelnde Personen, doch nur eine kurze Zeitspanne: Es sind kaum zu fassende „Acht Tage im Mai“, in die der Historiker und langjährige „Zeit“-Redakteur Volker Ullrich in seinem neuen Buch facettenreich eintaucht. Genau 75 Jahre liegen sie zurück, Ullrich war damals knapp zwei Jahre alt. „Die letzte Woche des Dritten Reiches“, so der Untertitel, setzt er aus einer Fülle von Quellen anschaulich zu einer erschütternden Collage zusammen – in einer Vielschichtigkeit, wie sie die Zeitgenossen damals freilich nicht wahrnahmen.

„Massenmord vor der Haustür“

Das „blutige Finale der nationalsozialistischen Herrschaft“ indes kann ihnen nicht verborgen geblieben sein, wie Ullrich belegt. „Tausende von KZ-Häftlingen schleppten sich, häufig wandelnden Skeletten gleichend, über Landstraßen und durch Dörfer“, schreibt er. Mindestens 250 000 Menschen, vermutlich ein Drittel der Insassen der NS-Lager Anfang 1945, starben auf Todesmärschen in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs – ein „Massenmord vor der Haustür“, so Ullrich, „vor den Augen der Bevölkerung“. Doch die Deutschen waren zunächst kaum bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Auch das weist Ullrich mit Hilfe zahlreicher historischer Dokumente nach.

Statt Scham und Reue im Angesicht der nationalsozialistischen Verbrechen registrierten die Alliierten eine „unerwartete Unterwerfungsbereitschaft“, die bei ihnen gemischte Gefühle hervorrief. „Unangenehm freundlich“ sei die Haltung der Bevölkerung, notierte George Orwell als Kriegsberichterstatter in Südwestdeutschland. Nicht einmal die Führungsriege schien sich eigener Schuld bewusst. Wilhelm Keitel, Oberkommandeur der Wehrmacht, behauptete, er habe „in keiner Weise Entscheidungen getroffen, weder militärische noch politische“, sondern „lediglich die Befehle des Führers umgesetzt“.

„Der Hitler-Mythos verkehrte sich in sein Gegenteil“, stellt Ullrich fest. Gerade noch vergöttert, wurde er schnell „zur Unperson erklärt, zu einem Teufel in Menschengestalt“. Mit Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 setzt die Erzählung ein. Der Diktator wusste, wie es kommen würde, bevor er sich erschoss: „Morgen schon“ würden ihn „Millionen Menschen verfluchen“.

Endzeit oder Aufbruch?

Tag für Tag rekonstruiert Ullrich das Geschehen bis zur bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai. In eloquentem Schreibstil belässt er es aber nicht bei einer chronologischen Ereignisgeschichte. Vielmehr ordnet er die Erlebnisse der Zeitzeugen vom jeweiligen Tag in ein Vorher und Nachher ein. So gelingt es, die langfristige Bedeutung der Momentaufnahmen hervorzuheben. Und noch mehr: Die Quellenfülle illustriert ein vielstimmiges Panorama des Zeitgeistes in dieser merkwürdig unklaren Woche.

Viele Zeitgenossen wussten nicht recht, ob sie das Ganze für sich als Endzeit oder als Aufbruch einordnen sollten. Für die meisten galt wohl beides: In die Erleichterung über das Kriegsende mischte sich Angst vor der Rache der Gepeinigten. Die Dönitz-Regierung setzte den aussichtslosen Krieg ja auch nicht aus völliger Verblendung so lange wie möglich fort. Sie wollte Zwietracht unter den Alliierten säen: sich an der Westfront ergeben und mit Amerikanern und Engländern gegen die Sowjetunion verbünden. Das gelang nicht, aber ein zweites Ziel erreichte das Kurzzeit-Kabinett: 1,85 Millionen deutsche Soldaten setzten sich in dieser ersten Maiwoche weit genug Richtung Westen ab, um sowjetischer Kriegsgefangenschaft zu entkommen. Das war mehr als die Hälfte der noch an der Ostfront stationierten Wehrmachtsangehörigen. 1,49 Millionen blieben übrig und landeten in sowjetischer oder jugoslawischer Haft.

Doch obwohl sich aus dieser Furcht vor der Roten Armee ablesen lässt, dass sich das deutsche Militär seiner Verbrechen insbesondere in Osteuropa sehr wohl bewusst war, beeilte sich dessen Führung, die Fake News einer „sauberen Wehrmacht“ zu streuen. Von einem „nie dagewesenen Heldentum“ sprach Dönitz am 9. Mai. „Ohne Flecken an unserer Ehre stehen wir Soldaten da.“

Die Legende von der „sauberen Wehrmacht“

Zwar konnte diesmal immerhin keine Dolchstoßlegende keimen, weil die Oberkommandeure Jodl und Keitel selbst ihre Namen unter die Kapitulation setzen mussten. Doch erst die beiden Wehrmachtsausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung 1995 und 2001 verschafften den Verbrechen eine breite Öffentlichkeit. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt etwa – als „Zeit“-Herausgeber damals Ullrichs Chef – hielt lange an der Idee fest, die Wehrmacht sei „sauber“ geblieben.

Sogar regimekritische Deutsche nahmen den 8. Mai zunächst als „beispiellose nationale Katastrophe“ wahr, schreibt Ullrich. Als 1949 das Grundgesetz der Bundesrepublik verabschiedet wurde, sprach der baldige Bundespräsident Theodor Heuss davon, 1945 „erlöst und vernichtet in einem“ geworden zu sein. In der DDR war der „ Tag der Befreiung“ seit 1950 zeitweilig ein Feiertag. In Westdeutschland hingegen sollte Heuss’ Nachfolger Richard von Weizsäcker erst 40 Jahre nach Kriegsende einen eindeutigen Ton prägen: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung“, sprach er im Bundestag. „Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Volker Ullrich: Acht Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches, Verlag C.H. Beck 2020, 317 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag C.H.Beck

Von Mathias Wöbking