Volkmar Kleinerts und Regina Beyers Paar-Autobiographie. „Ein Schauspieler spielt selten allein“

Er erfüllte sich seine Träume. Sie erwischte der Zufall. Er kam aus einer Theaterfamilie. Sie hatte mit Theater nichts zu tun. Er war auf der Bühne des Deutschen Theaters zu Hause und drehte nur nebenbei. Sie war ein Defa- und TV-Star, was sie vor Publikum spielte, passt locker auf eine Briefmarke. Volkmar Kleinert und Regina Beyer. Zwei, die von ganz verschieden Seiten kamen und deren Wege sich 1974 kreuzten.

Quelle: neues leben

Eine Verbindung, die hielt

Beide standen privat gerade im Niemandsland. Seine Ehe hatte tiefe Risse, ihre lag in Scheidung. Er war Vater der Zwillinge Matthias und Christian, sie Mutter von Nadine. In „Am Ende der Welt“ 1974 hatten beide Rollen, aber keine Szene zusammen. Bei der Fahrt vom Drehort zurück nach Berlin redeten sie miteinander. Sie: „Ich war sehr beeindruckt von ihm.“ Er: „Ich glaube, es war irgendwie beiderseitig.“ Es knisterte. Eine Verbindung, die hielt. 1984 zogen sie in eine Drei-Zimmer-Wohnung in Berlins Karl-Marx-Allee gegenüber der Politbürobühne für Aufmärsche. 2012 gab es die späte Heirat. Er war 73, sie 63.

Doppelsichten in Einigkeit

Sieben Jahre nach der Trauung blicken beide nun auf ihr Leben zurück – als Paar. Mal erzählt die eine, mal der andere. Ein paar Kapitel steuert Andreas Püschel bei. Allerdings ist das nun nicht so, dass der eine die Geschichte so und die andere so erzählte. Sie bleiben vielmehr immer bei den eigenen Wegen, höchstens wenn es um den Urlaub geht, gibt es Doppelsichten. Allerdings in Einigkeit. Sylt, wo es am einsamsten ist, lieben beide, und die Berge keiner.

Berichte von Fotos

So wird „Ein Schauspieler spielt selten allein“ zum Familien-Album, aus dem jeder dem anderen von jenen Fotos berichtet, auf denen er nicht zu sehen ist. Volkmar Kleinert zeigt auf seinen Stiefvater, den Generalmusikdirektor, der den mächtigen Intendanten Perten ohrfeigt, der dann am Deutschen Theater sein Chef wird – und mit dem er sich über eine Neubesetzung des berühmten „Drachen“ überwirft.

Fast 40 Jahre am DNT

Nach Berlin kam der Dresdener, der in Schwerin mit Friedrich-Wilhelm Junge und Barbara Dittus im Kindergarten war und in Leipzig studierte, rasch: Eisenach mit etlichen Abstecher-Erfahrungen, Karl-Marx-Stadt beim späteren Defa-Chef Mäde, dann schon Volksbühne. Wolfgang Heinz nimmt ihn mit ans DT. Da bleibt er fast 40 Jahre. Bis er sich dort nicht mehr wohlfühlt und die künstlerischen Auffassungen immer weniger nachvollziehen kann.

Bekannt durch RTL

Mittlerweile allerdings ist Kleinert durch RTL („Der Clown“) so bekannt geworden, dass er auf der Straße für Klaus Löwitsch („ Peter Strohm“) gehalten wird. Wie er amüsiert erzählt. Als RTL-Serien-Anwalt ist er ein Guter, während er in der DDR immer wieder der Bösewicht war – und gegen das Klischee anspielte. Kleinert prägte sich ein. Auch weil er sprechen konnte. Dass gerade das heute anders ist, beklagt auch er.

„Was mit Malen“

Regina Beyer hingegen wollte gar nicht spielen, sondern „was mit Malen, Zeichnen oder so“ machen. Aber dann fotografierte sie Klaus Fischer mit 17 auf einem Dampfer der Weißen Flotte, landete sie im Jugendmagazin „neues leben“, auf einem „NBI“-Titel, an der Hochschule für Filmkunst (Schauspielklasse, unter anderenm mit Winfried Glatzeder, Jaecki Schwarz), bekam mit 20 eine Defa-Hauptrolle in „Hauptmann Florian von der Mühle“ und mit 22 einen Defa-Ensemble-Festvertrag. Über 100 Rollen folgten für die Attraktive, die in den 70ern in so manchem Teenie-Traum unterwegs war: Sie hatte was von Brigitte Bardot. Nun erinnert sie sich an die Arbeit mit Hans-Joachim Preil und Wolf Kaiser, an eine Nacktszene mit Peter Bause – und ihren Entschluss, von 1974 bis 1979 extern in Leipzig Theaterwissenschaft zu studieren.

Wende wurde zum Bruch

Die Wende wurde zum Bruch, die Abstände zwischen den Rollen größer, zum Berufs-Abschied spielte sie – wie im Defa-Debüt – 1997 noch einmal mit Manfred Krug: „Liebling Kreuzberg“. ABM-Stellen folgten, nun malt sie wieder – und erinnert auch an Frank Obermann, ihren Ex-Ehemann, der 1995 starb und einstmals auf dem Weg zum Defa-Star war („Hart am Wind“, „He, Du!“).

Sammlung aus Schlaglichtern

Nicht in breit ausfabulierten Episoden gehen Kleinert und Beyer durch ihre Leben, sondern in einer Sammlung aus Schlaglichtern, Anekdoten, Kurzporträts, Begebenheiten. Etliches bleibt wohl zu faktisch und zu skizzenhaft. Nur hin und wieder unterbricht das Paar den Geschwindschritt, hält kurz inne und denkt nach. Da wünscht man sich dann immer, sie hätten den Zeichenstift beiseite gelegt und wenigstens aquarelliert. Immerhin war ja Volkmar Kleinert als verfemter Regisseur in „Das Leben der Anderen“, Oscar-Gewinner 2007, dabei.

Von Norbert Wehrstedt