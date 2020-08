Volles Programm trotz Corona: Am Mittwoch beginnt das Kunstfest Weimar

Weimar

Beim Kunstfest Weimar sind von Mittwoch bis zum 13. September 200 Veranstaltungen und 60 Projekte zu erleben. Um sich an Corona-Regeln halten zu können, wurde ein Autokino geschaffen, vieles muss anders umgesetzt werden als gewohnt. Im Interview spricht der Künstlerische Leiter Rolf C. Hemke über die Herausforderungen, ein „pandemiesicheres Kernprogramm“ auf die Beine zu stellen.

Sie eröffnen mit der Uraufführung von „Five Deleted Messages“ von Falk Richter in der Alten Feuerwache Weimar. Worum geht es in dem Stück?

Ein Schauspieler steht davor, sich einen Lebenstraum erfüllen zu können: die Titelrolle im „Faust“ am Deutschen Nationaltheater Weimar spielen zu können. Er hat sich dafür komplett zurückgezogen. Als er sein Handy nach mehreren Wochen wieder einschaltet, brechen die aktuellen Nachrichten in seinen „Winterschlaf“ des Textlernens: der Corona-Lockdown ist in Kraft, und er fragt sich, was nur los ist und wie alles soweit kommen konnte. Falk Richter entfaltet ein bitterkomisches Szenario, einen klassischen Stream of Consciousness, der es in sich hat. Der wirklich nachdenklich macht. Und provozieren kann.

An der Alten Feuerwache haben Sie die Gründung eines Autokinos als Open Air- und Drive-In Bühne für ein „pandemiesicheres Kernprogramm“ des Kunstfests mitinitiiert. Glauben Sie, dass sich der Geist, die Seele der Kunst in diesen Umständen ausbreiten kann?

Unbedingt. Kommen und besuchen Sie uns! Es ist ein Open-Air-Theater unter besonderen Bedingungen. Alle Projekte entstehen ortsspezifisch. Das Verhältnis von den einzelnen oder mehreren Performern zum Videobild auf großer Kinoleinwand ist genauso mitgedacht wie das Verhältnis von der Distanz der Zuschauer zur Bühne: Aber durch das Silent-Cinema-System, die Kopfhörer, über die der Ton kommt, ist maximale Nähe, Intimität in der Sprachgestaltung möglich. Hier ergeben sich sehr interessante Spannungsverhältnisse. Und dann ist der Ort Alte Feuerwache, eine Kreuzberg-würdige Hinterhof-Brache nahe der Weimarer Altstadt, an sich schon ein guter Ort.

Corona bestimmt nicht nur die Art, wie dieses Festival stattfinden kann, sondern auch das Denken. Die Kultur kommt dabei eigentlich immer nur als Opfer vor, was Sie ja auch ist. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass sich Künstler und Intellektuelle in dieses Thema einmischen, Debatten initiieren?

Das ist gar nicht immer so einfach, wie es klingt, aber ich glaube es ist sehr wichtig. Und wir versuchen das von Weimar mit unseren beschränkten Möglichkeiten, so gut es geht. Wir haben von dem Moment an, als im Lockdown die Theater geschlossen wurden, gesagt: Wir werden versuchen zu spielen. Und wenn, dann eben entsprechend der infektionsschutzgesetzlichen Vorgaben. Aber es wird ein analoges Kunstfest Weimar 2020 geben, wir haben genug Zeit umzuplanen, neuzuplanen, um uns nicht ins Digitale abschieben zu lassen: Deshalb haben wir unser „pandemiesicheres Kernprogramm“ entwickelt.

In welcher Form soll das beim Kunstfest stattfinden?

Insbesondere über die Stimmen unserer Autoren im Rahmen der sieben ortsspezifischen Projekte. Sie werden erleben, wie unterschiedlich, wie scharfzüngig oder wortgewaltig sich unsere Autoren zu diesem Thema, salopp umrissen „Corona und was die Pandemie mit jedem einzelnen und unserer Gesellschaft macht“, äußern: von Falk Richter über Sibylle Berg und Thomas Köck, Philipp Ruch und Theresia Walser bis Sivan Ben Yishai, Lothar Kittstein und Stefan Hornbach.

Als Ihnen Mitte April ansatzweise klar wurde, mit welcher Wucht die Corona-Pandemie das Leben ändern würde, stand es für Sie zur Debatte, das Kunstfest abzusagen?

Zu keinem Zeitpunkt. Nein.

Warum nicht?

Warum sollten wir klein beigeben, wenn wir nicht gezwungen werden? Wäre unsere Gesellschaft ohne Kultur lebenswert? Das Kunstfest ist ja ein interdisziplinäres Festival. Unsere 200 Veranstaltungen umfassen alle Kunstgattungen. Von Theater, Musiktheater, Tanz, Film bis zur bildenden Kunst. Wir spielen an 12 Orten in Weimar und an 28 Orten im ganzen Bundesland. Wir haben doch einen Auftrag, den wir ernst nehmen. Und das Kunstfest hat einen hohen Symbol- und Identifikationswert. Sowas kann man doch nicht ohne Not opfern. Auch nicht nur einmal. Wir behaupten uns und wir beweisen, dass wir so flexibel sind, auch unter Corona-Bedingungen Kunst machen zu können. Ich glaube selbst wenn uns der Lockdown im Juli erreicht hätte und nicht im März, dann hätten wir als Kunstfest-Team immer noch versucht, mit einer Drive-in-Option ein Rumpfprogramm zu stemmen.

Also gab es zwischenzeitlich nie die Idee, mit dem Kunstfest komplett ins Internet zu wechseln?

Nein, denn das Wesen des Kunstfest ist die kulturelle Begegnung. Von mir aus mit physischem Abstand, aber analog. Wir streamen dennoch zwei Projekte, für alle Menschen, die es nicht schaffen, mit dabei zu sein: Am 1. September den Abend „Schwimmen nach ... Weimar“ und am 5. September. die Uraufführung von Sivan Ben Yishais „Ich bin nicht bereit gerettet zu werden“ – über nachtkritik.de und über unsere eigenen social media-Kanäle.

Sie haben das Motto geändert und nun drei Schwerpunkte: Corona, Umwelt und 100 Jahre Thüringen. Hatten Sie nicht Angst, sich zu überheben?

Wir haben uns überfordert und wenn sie so wollen auch überhoben. Fragen Sie mich nicht nach meiner Arbeitsbelastung der letzten Wochen. Aber ich habe ein großartiges, kleines Team und jeder hat jeden Moment den Kurs mitgetragen, das realisieren zu wollen, was möglich ist. Ursprünglich war der Umwelt-Schwerpunkt Teil unserer Thüringen-Reflexion als Themen-Cluster „ Thüringen – die grüne Lunge Deutschlands“ in Abwandlung des Tourismus-Slogans „das grüne Herz Deutschlands“ – denn schauen Sie sich die Schäden im Thüringer Wald und im Harz an. Man kommt am Klimawandel in Thüringen nicht vorbei, wenn man mit offenen Augen reist. Wir haben dann unter dem Ausruf „ Weimar macht auf“ diese drei Komplexe herausgearbeitet, weil dieses Corona-Thema so schwergewichtig wurde und weil die Implikationen von Umwelt und Corona ja nochmal ein eigenes Kapitel sind. Insoweit greifen Corona/ Umwelt und Umwelt/ Thüringen als Themenpaare stark ineinander.

Haben Sie nach Salzburg geschaut, wie die dortigen Festspiele im Corona-Sommer durchführbar gemacht wurden?

Wir haben uns immer ausgetauscht. Die österreichischen Verhältnisse haben wir beobachtet, aber das ist ein anderes Land. Dinge, die dort diesen August möglich waren, zum Beispiel bis zu 1000 Zuschauer in geschlossenen Räumen und regelmäßige Corona-Tests aller Beteiligten, wären hier nicht denkbar. Im Großen Haus des DNT mit 850 Plätzen finden mit dynamischer Platzierung maximal etwa 200 Zuschauer Platz. Damit müssen wir arbeiten.

Wie viele Besucher hatten Sie im vergangenen Jahr und wie viele erwarten Sie in diesem Jahr ungefähr?

2019 waren es 22 000 einschließlich der Projekte im öffentlichen Raum. Für dieses Jahr ist es wegen der stark reduzierten Platzzahlen indoor und der ebenfalls geltenden Beschränkungen im öffentlichen Raum sehr schwer, auch nur zu schätzen. Ich denke 10 000 bis 12 000 in Weimar und Thüringen wäre schon ein ermutigendes Ergebnis.

Gab es Absagen von Künstlern, die schlicht nicht anreisen konnten?

Ja. Leider. In gemeinsamen Gesprächen haben wir uns schon langfristig im Voraus mit ein paar Künstlerinnen und Künstlern geeinigt, die geplanten Gastspiele ins nächste Jahr zu verschieben, teilweise konnten wir sogar schon die Termine fixieren. Eine wunderbare südafrikanische Tanzproduktion, die wir schon im Vorverkauf hatten, kommt jetzt im nächsten Jahr. Trotz allem realisieren wir zum Beispiel aber auch ein Taiwan-Projekt im Bauhaus-Museum: Ein interdisziplinäres, installatives Performance-Projekt. Der bildende Künstler, der in einem work in progress in Weimar ab 15. August schon eine Installation bauen sollte, konnte nicht einreisen: Trotz guter Corona-Performance in Taiwan, trotz Visafreiheit für taiwanesische Staatsbürger in normalen Zeiten. Aber zu Corona ist halt alles anders. Die großartige, in Berlin ansässige taiwanesische Kuratorin Chun-chi Wang, mit der wir langfristig zusammenarbeiten, hat also in Berlin einen südamerikanischen Künstler gewonnen, der mit der Arbeit von Chaong-Wen Ting gut vertraut ist, und der nun über Videoanweisung aus Taiwan in Berlin eine Installation gebaut hat, die Anfang September zur Vernissage nach Weimar geliefert wird. Das Projekt ist aufgrund hoher Improvisationskunst gerettet worden. Darauf sind wir sehr stolz.

Es sind alles in allem 60 Produktionen, Ausstellungen, Vorführungen geplant. Die Zahl klingt nach Normalität – was wird dennoch anders sein?

Es ist eher mehr als normal. Wir sind in kleinere Formate gegangen, die Anzahl der Projekte hat sich aber multipliziert. Wenn sie so wollen, kann man das auch als Zeichen einer Angstblüte bezeichnen, so wie Bäume in den Jahren großer Trockenzeit in eine besonders üppige Stressblüte verfallen. Natürlich ist das Kunstfest komplett Corona-adaptiert. Physische Distanzierung im Publikum und auf der Bühne, Mundschutzpflicht, wo Menschen eng zusammenstehen. Außerdem ist das Kommunikationsprogramm dieses Jahr leider stark reduziert – also vor allem was Nachgespräche und Einführungen angeht, weil da der Zuschauerzuspruch nur sehr schwer steuerbar ist und wir es vermeiden wollten, Menschen zurückzuweisen. Zudem ist das Kunstfest deutlich weniger international als sonst, das gesamte Corona-Programm in der Alten Feuerwache ist deutschsprachig. Und natürlich hat es Tanz unter der Vorgabe physischer Distanzierung besonders schwer. Wenn man nicht nur Solos zeigen will, muss man schon auf Choreografen zurückgreifen, die eher formal arbeiten. Wir haben dennoch mit CocoonDance ein sehr attraktives Angebot gefunden und gleich noch eine Uraufführung mitgestemmt. Ich denke, auch das ist ein wichtiges Zeichen.

Info: Mit der Uraufführung von Falk Richters Stück „Five Deleted Messages“ wird am Mittwoch um 20.30 Uhr das Kunstfest Weimar in der Alten Feuerwache eröffnet. Auf dem Programm unter dem Motto „ Weimar macht auf“ stehen bis 13. September 200 Veranstaltungen und 60 Projekte (Aufführungen, Screenings, Konzerte, Installationen und Ausstellungen) an 12 Orten in Weimar und 28 thüringenweit auf dem Programm. Darunter sind 25 Ur- und deutsche Erstaufführungen.Karten gibt es u.a. an der Theaterkasse des DNT, Tel. 03643 755334; www.kunstfest-weimar.dewww.nationaltheater-weimar.de

Von Janina Fleischer, Jürgen Kleindienst