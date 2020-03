Vom Apokalyptiker bis zum Verharmloser: Das Kleine Lexikon der Krisen-Typen

Leipzig

Für die einen ist sie nun da, die Apokalypse. Andere sehen in der Corona-Krise eine medial orchestrierte Hysterie. Nicht nur Gesundheit und Existenzen stehen auf dem Spiel, auch Gewissheiten werden umgeworfen. Kapitalismuskritiker wundern sich, dass in westlichen Staaten fast die gesamte Ökonomie heruntergefahren wird, um die „Alten und Schwachen“ zu schützen. Andere können kaum fassen, dass Politik plötzlich auf Wissenschaft hört. Und wer sind eigentlich diese Virologen, die die Weltherrschaft übernommen haben? Die Menschen gehen sehr verschieden mit der Pandemie um. Einige der bemerkenswertesten Reaktionsmuster finden Sie im folgenden Kleinen Lexikon der Krisen-Typen. Die meisten von ihnen hat es immer schon gegeben, die Corona-Krise macht sie sichtbarer – und es gibt wie immer fließende Übergänge.

Der Apokalyptiker

Beginnen wir mit dem Apokalyptiker: Er hat die Pandemie kommen sehen (allerdings auch den Polsprung und den Dritten Weltkrieg), wusste, dass der Planet irgendwann seinen schlimmsten Parasiten, den Menschen, abschütteln würde. Er hat die Zeichen erkannt, die anderen nicht. Jetzt fühlt er sich bestätigt. Der Apokalyptiker ist ein Genießer, der sich als Besorgter tarnt. Er kann gar nicht genug bekommen von den Schreckensnachrichten, dem warmen Grusel, den sie bei ihm auslösen. Anders als der Prepper, zu dem wir später kommen, ist er mehr der Theoretiker.

Der Besserwisser

Der Besserwisser läuft in Zeiten wie diesen zu Hochform auf. Mehrfach täglich scannt er die Nachrichtenlage, kennt die Infiziertenzahlen von Wuhan bis Wurzen. Er kann die Namen von mindestens fünf Virologen auswendig, ist eingelesen in Molekularbiologie und Kurvendiskussion. Nur eins kann er sich nicht erklären: Warum wird er nicht selbst endlich in eine der Corona-Talkshows als Experte geladen? Er behauptet, dass es „das“ und nicht „der“ Virus heißt und informiert seine Mitmenschen sehr häufig darüber (auch wenn die Duden-Redaktion inzwischen klargestellt hat, dass in der Alltagssprache beide Formen als korrekt gelten).

Der Hamster

Der Hamster tritt in zwei Unterarten auf, die ein eher unsystematisches, weitgehend von Logik befreites Bevorratungsverhalten eint. Typ 1, man kann ihn als Primärhamster bezeichnen, kauft erst einmal alles, was man irgendwie brauchen kann, in nicht haushaltsüblichen Mengen. Ihm folgt der Sekundärhamster, der die durch die Beutezüge des Ersteren hervorgerufenen Engpässe noch größer macht, weil er nun auch den Mangelwaren hinterherkonsumiert. Beide Typen lösen beim Normalkunden die so genannte Hamsterscham aus, wenn etwa das tatsächlich benötigte Klopapier erst nachts unauffällig aus dem Kofferraum in die Wohnung gebracht wird.

Der Hypochonder

Eng verwandt mit dem Apokalyptiker, der mehr das große Ganze beobachtet, ist der Hypochonder, der besonders sich selbst im Blick hat. Seine Hände sind in diesen Tagen schon ganz trocken vom vielen Waschen. Seit Wochen hat er das Haus nicht verlassen – und wenn, dann nur um seinen Hausarzt endlich zu einem Test zu überreden. Er desinfiziert alles, was nicht bei drei in Quarantäne ist. Gerade hat er wieder eine Tausender-Packung Mundschutze bei diesem dubiosen Anbieter bei Amazon bestellt. Liefertermin: Juni. Alle fünf Minuten misst er seine Temperatur, bei jedem Hüsterchen ruft er diese oder jene Notfallnummer an, kommt aber nicht durch, weil neben den wirklich Erkrankten tausende andere Hypochonder das gleiche tun.

Der Misanthrop

Für den Misanthropen ändert sich in diesen Tagen erstaunlich wenig. Er war schon immer ein Anhänger des social distancing. Das Zuhausebleiben, nach dem Winter für viele besonders ärgerlich, entspricht seiner Lebenshaltung. „So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab.“ Der Misanthrop kennt seinen Schopenhauer und gehört damit aus infektiologischer Sicht zur Avantgarde.

Der Prepper

Im Prepper verbinden sich Züge fast aller hier erwähnten Typen. Anders als der Hamster geht er systematisch vor, im Gegensatz zum Apokalyptiker praktisch. Die Katastrophe ist das, worauf er seit Jahren hingearbeitet hat. Eben noch belächelt und als Irrer abgestempelt, ist er plötzlich gefragt und tritt schon mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wie neulich bei „Brisant“ als „Experte“ auf. Er hat Vorräte für Jahrzehnte angelegt – oft leider auch Waffen gebunkert. Nicht wenige Prepper gehören rechten Netzwerken an, die sich für den „ Bürgerkrieg“ gegen Migranten und Muslime rüsten.

Der Verharmloser

Der Verharmloser blickt mit einer Mischung aus Spott und Verachtung auf die Nachrichtenlage und das Verhalten seiner Mitmenschen. Sein Guru ist der Lungenarzt und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg, der in seinen heftig geklickten Videos von einem normalen Infektionsgeschehen fabuliert und meint, den Virologen gehe es nur um Geld und Aufmerksamkeit. Nachfragen etablierter Medien beantwortet Wodarg nicht, dafür gibt er vorzugsweise rechten Verschwörungstheoretikern Interviews. Der Verharmloser beherrscht die Kunst der Relativierung. Er verweist auf die Zahl der Grippetoten, die Opfer der Malaria und der multiresistenten Krankenhauskeime. Was gerade in Spanien und Italien los ist, übergeht er geflissentlich.

Der Verschwörungstheoretiker

Einen kreativen Umgang mit Fakten beziehungsweise deren Leugnung zeichnet schließlich auch den Verschwörungstheoretiker aus; er hat sich im Gegensatz zum Verharmloser allerdings komplett in eine Parallelwelt zurückgezogen, in der er mit seinesgleichen die Errungenschaften von Aufklärung und Wissenschaft über den Haufen wirft. Er hat „The Eyes of Darkness“ von Dean R. Koontz gelesen, weil in späteren Ausgaben des 1981 erschienenen Psychothrillers von einem „Wuhan-400“-Erreger die Rede ist. Für Außenstehende entbehrt es nicht einer gewissen Komik, wenn behauptet wird, dass Corona aus kommerziellen Gründen für angeblich patentierte Impfstoffe in Umlauf gebracht, in Wahrheit Bill Gates und/oder die 5G-Technologie hinter allem stecken. Ärgerlich ist es, wenn Verschwörungstheoretiker wie etwa in Brasilien und den USA in höchste Regierungsämter kommen.

Von Jürgen Kleindienst