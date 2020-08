Leipzig

Um kurz nach 20 Uhr am Sonnabend fühlt es sich dann doch noch ein wenig wie bei einem richtigen Highfield an. Die Leipziger Brasspunker von 100 Kilo Herz stehen auf der Bühne im Clara-Zetkin-Park, vor ihnen rund 200 tanzende Zuschauer – natürlich mit dem gebührenden Abstand -, dazu die untergehende Abendsonne im Hintergrund und die treibende Mischung aus Blas- und Punkmusik aus den Boxen.

Kleiner Ersatz für das größte Rockfestival Ostdeutschlands

Es ist ein kleiner Ersatz für das größte Rockfestival Ostdeutschlands, das für dieses Jahr Corona-bedingt abgesagt werden musste. Die Veranstalter von FKP Skorpio entschieden sich darum, statt des Highfields ein „Homefield“ auszurichten – ein Highfield zu Hause statt am Störmthaler See.

Anzeige

Und so können die Festivalfans von 10 bis 20 Uhr auf dem hauseigenen „CampFM“-Sender eigene Musikwünsche sowie eingesendete Sprachnachrichten anhören, untersetzt mit Interviews mit Acts, die auf dem Highfield in diesem Jahr aufgetreten wären. Bosse erzählt etwa von seinem ersten Besuch am Störmthaler See im Jahr 2012, als es furchtbar heiß war. Zum seinem eigenen Glück trat er damals noch so früh auf, dass er den ganzen Nachmittag im See verbringen konnte.

Weitere LVZ+ Artikel

Sebastian Madsen wiederum berichtet von den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Branche. „Gerade die, die weniger verdienen wie Caterer oder Tonleute sind hart davon getroffen worden“, erklärt der Sänger von Madsen. Koljah von der Antilopengang schließlich erläutert, wie es zu der inoffiziellen Corona-Hymne „Nudeln und Klopapier“ seines Bandkollegen Danger Dan kam.

Mix aus Anekdoten und Festival-Klassikern

Es ist ein kurzweiliger Mix aus Anekdoten und Festival-Klassikern wie dem Endlossong der Cantina-Band oder „Das schlimmste ist, wenn das Bier alle ist“ von den Kassierern, der bis zum Abend hin gespielt wird. Dazu macht das Highfield-Maskottchen Highviech tagsüber Hausbesuche in Leipzig und verteilt dabei Preise an die Teilnehmer eines Gewinnspiels.

Nach dem Auftritt von 100 Kilo Herz, der im Livestream auch mit Bild gesendet wird, geht es bei „CampFM“ noch weiter bis in die Nacht – im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder am See und nicht auf dem Sofa.

Von Christian Dittmar