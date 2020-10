Leipzig

Es war eine ganz besondere Buchmesse, die kürzlich in Frankfurt zu Ende gegangen ist. Aufgrund der Corona-Pandemie und den ansteigenden Infektionszahlen musste die Veranstaltung ohne Publikum und fast ausschließlich digital stattfinden. Eine bisher noch nie dagewesene Form der Buchmesse, die trotz der ungewöhnlichen Rahmenbedingungen positiv bewertet wurde. Es sei gelungen, dem Buch eine große digitale und mediale Bühne zu bieten, resümierte die Vorsteherin der Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs.

Auch die Leipziger Buchmesse war vergangene Woche – zumindest virtuell – mit einem Messestand in der hessischen Metropole vertreten. Darüber hinaus beteiligte man sich im Rahmen des Fachprogramms an digitalen Formaten. Neben dem Austausch und Netzwerkgedanken schauten die Leipziger aber noch aus einem anderen Grund interessiert nach Frankfurt.

Erkenntnisse für die eigene Arbeit

Denn nachdem die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr coronabedingt ausgefallen ist, soll sie 2021 wieder stattfinden. Wie man eine Messe unter Corona-Bedingungen veranstaltet, haben die Frankfurter nun gezeigt. Die gewonnen Erkenntnisse sollen daher auch in die Planung der Leipziger Buchmesse einfließen. „Wir werten gemeinsam mit den Verlagen und Partnern in der Branche die gemachten Erfahrungen aus und ziehen daraus Schlussfolgerungen für unsere eigene Arbeit“, sagte der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille.

Plant eine Messe mit Publikum: Buchmesse-Direktor Oliver Zille. Quelle: Leipziger Messe AG / Martin Jehnichen

Eines sei für ihn aber jetzt schon klar: „Die persönliche Begegnung der Menschen auf einer Buchmesse ist durch nichts zu ersetzen“. Die Leipziger Buchmesse soll daher mit Publikum stattfinden. Durch die Verschiebung der Veranstaltung vom März in die letzte Maiwoche wurde dafür bereits eine erste Grundlage geschaffen. „Damit haben wir die Chancen für die Durchführung einer Präsenzmesse deutlich erhöht“, begründet Zille die Entscheidung. Im Frühsommer sei die Gefahr eines erhöhten Infektionsgeschehens weniger groß – und selbst wenn, könne die Veranstaltung mit einem entsprechenden Hygienekonzept funktionieren. Neben den Messehallen werden zusätzlich auch Teile des Außengeländes genutzt.

Digitale Elemente auch bei Leipziger Buchmesse

Die Planungen für die Leipziger Buchmesse laufen bereits. „Derzeit sind wir mit Ausstellern und Partnern im Gespräch, wie wir dem Buch, den Autoren und den Lesern trotz veränderter Rahmenbedingungen eine großartige Bühne bieten können“, erklärt Zille. Über weitere Details werde man dann schrittweise informieren. Als Lehre aus der Frankfurter Buchmesse zieht der 60-Jährige aber bereits, dass auch in Leipzig zukünftig verstärkt digitale Elemente zum Einsatz kommen sollen – vorausgesetzt es besteht ein Nutzen für die Teilnehmer. Welche digitalen Formate bereits bei der Veranstaltung im kommenden Jahr Anwendung finden, ist noch nicht klar.

Dass es dort vermutlich nicht eins zu eins so wird wie in den vorherigen Jahren, ist den Veranstaltern bewusst. Dennoch wollen sie vor allem atmosphärisch an die vergangenen Veranstaltungen anknüpfen. Bei der Planung achte man daher auf die Einbindung des Publikums ins Gesamtkonzept. Trotz der erschwerten Planung blickt Zille mit Vorfreude auf den kommenden Mai: „Wir werden mit dem Lesefest „ Leipzig liest“ und mit der Manga-Comic-Con starke Publikumsmagneten sowohl auf dem Messegelände als auch in der Stadt präsentieren.“

