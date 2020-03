Von Hämatom bis Moka Efti: Diese Konzerte werden verschoben

Leipzig

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – ein Sprichwort, das in diesen Zeiten ungewollte Aktualität entwickelt: Es spendet Trost und gilt für Geburtstagsfeiern, Urlaubspläne und vor allem Kulturveranstaltungen, die nun aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Und noch etwas gilt hier auf breiter Front: Bereits gekaufte Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit auch für den alternativ angebotenen Termin.

Ganz vorne dran mit ihrer Abbsage steht die Metal-Band Hämatom. Die fränkischen Rocker mit den Spitznamen der vier Himmelsrichtungen hätten eigentlich dem Haus Auensee schon vor zwei Wochen, am 13. März eingeheizt. Nun müssen sie sich bis zum 4. September gedulden, um ihre Fans zum Nachholtermin in den Leipziger Norden zu locken.

Peter Maffay kommt im August nach Leipzig

Noch früher, schon vor den zahlreichen Absagen aufgrund der Pandemie, musste Peter Maffayseine Tournee „Live 2020“ verschieben. Der Grund: zwei Krankheitsfälle in seiner Band. Das Leipziger Konzert vom 16. März wird daher am 23. August in der Arena nachgeholt.

Ebenfalls am 16. März hätte die Tribute-Band Boot Led Zeppelin britischen Rock im Haus Leipzig zelebriert. Das muss nun ein ganzes Jahr warten und wird am 19. März 2021 wahrscheinlich umso rockiger zugehen.

Die BBC-Erfolgsserie „Unser Blauer Planet 2“, untermalt mit Live-Musik in der Arena wurde recht optimistisch vom 17. März auf den 18. Mai dieses Jahres geschoben. Ob dieser nahe Termin zu halten ist, wird sich zeigen.

Johnossi spielen im September im Werk 2

Ebenfalls am 17. März hätte im Felsenkeller Ghostemane auf dem Programm gestanden. Der amerikanische Rapper mit Hardcore-Punk-Wurzeln kommt nun stattdessen im nächsten Jahr, am 25. Januar 2021 in den Felsenkeller.

Dort hätte die schwedische Indie-Band Johnossi gern am 20. März gespielt. Leipziger Fans von John und Ossi müssen sich nur ein gutes halbes Jahr gedulden, denn der Ausweichtermin ist auf den 19. September und ins Werk 2 gewandert.

Das 20-jährige Bestehen der Hamburger Dark Rocker Mono Inc. können die Fans in Leipzig am 9. Oktober im Haus Auensee feiern, denn das am 21. März geplante Konzert musste ebenfalls verschoben werden.

Disney-Träume werden im September wahr

Der Sänger und Songschreiber Richard Marx aus Chicago hätte kurz darauf, am 24. März, einen Abstecher in den Leipziger Kupfersaal gemacht. Der verlagert sich nun ins Jahr 2021, auf den 7. Januar.

Alle Disney-Fans, die seit der letzten Woche mit gebrochenem Herzen zuhause sitzen, können sich auf den 15. September freuen. Denn da wird das „ Disney in Concert“-Event in der Arena nachgeholt.

Das Roland-Kaiser-Konzert, das eigentlich am Freitag stattgefunden hätte, hat ebenfalls einen neuen Termin in sehr naher Zukunft gefunden: Ob sich am 16. Mai die Arena jedoch schon wieder mit Schlagerfans füllen darf, ist noch abzuwarten.

Versengold lädt ins Haus Auensee

Am Samstagabend sollte das Haus Auensee ganz im Zeichen des deutschsprachigen Folk-Rock stehen. Doch auch Versengold traf die Absage ihres Konzerts. Die Bremer Musiker freuen sich jedoch jetzt schon auf den Herbst in Leipzig. Für den 10. September lädt die Band nämlich erneut ins Haus Auensee.

Ein anderer Bremer wäre am Mittwoch im Täubchenthal aufgetreten: Nico Santos. Der 27-jährige Sänger und Songschreiber weicht auf ein Winterkonzert in einer anderen Spielstätte aus: Am 3. Dezember will er seine Fans zahlreich im Haus Auensee sehen.

Anfang April stand Besuch aus Australien in der Arena auf dem Plan: Die Metalcore-Band Parkway Drive aus Byron Bay sollte am Donnerstag die Bühne mit Beschlag belegen. Das verschiebt sich in den Spätherbst: Fans sollten sich für den 17. November ein Kreuzchen in den Kalender machen.

Knorkator spielt zwei Konzerte in Leipzig

„Zweck ist widerstandslos“ heißt die Tour der Saison 2019/20 von Knorkator. Widerstand gegen die Absagen ist derzeit leider jedoch zwecklos, daher verlegen die Berliner ihren Tourstopp in Leipzig vom 3. April auf den 5. März 2021 ins Täubchenthal und das Folgekonzert vom 4. April auf den 6. März 2021, ebenfalls im Täubchenthal.

Die Gebrüder Madsen hätten am 4. April die Bühne des Hauses Auensee unsicher gemacht. Das verschiebt sich in die kalte Jahreszeit und zwar auf den 16. November.

Game of Thrones im Gewandhaus

Die Band rund um das rosa Känguru wäre am 5. April in der Quarterback Immobilien Arena aufgetreten. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation verschiebt sich das Konzert der Australian Pink Floyd Show um genau zwei Monate nach hinten: Am 5. Juni tritt die Cover-Band ihr Ersatzkonzert an.

Ein Lannister begleicht stets seine Schuld – und das abgesagte Konzert vom 8. April wird natürlich auch nachgeholt. Am 9. November erklingt daher im Gewandhaus „The Music of Game of Thrones“.

Die Seemänner aus dem Norden Deutschlands müssen auf ihr Konzert am 15. April verzichten. Umso größer wird die Wiedersehensfreude, wenn Santiano am 9. Oktober auf die Bühne der Arena zurückkehren.

Mittelalterrock im Haus Auensee

Auch am 25. April steht das Haus Auensee wohl noch verwaist und leer. Anhänger mittelalterlich geprägten Rocks können sich stattdessen auf den 10. Oktober freuen. Für diesen Termin sparen sich In Extremo ihre musikalischen Kräfte auf.

Das Moka Efti Orchestra wechselt nicht nur das Konzertdatum sondern auch gleich die Spielstätte. Am 14. Mai sollte die 14-köpfige Jazzband im Kupfersaal auftreten. Die Gruppe, die im Rahmen der Fernsehserie Babylon Berlin entstanden ist, verlegt ihr Konzert kurzerhand in den Felsenkeller und auf den 11. November.

Wann findet welches Konzert statt? 16. Mai, 2020, 20 Uhr: Roland Kaiser in der Arena 18. Mai 2020, 20 Uhr: Unser Blauer Planet II – Live in Concert in der Arena 5. Juni 2020, 20 Uhr: The Australian Pink Floyd Show in der Arena 23. August 2020, 20 Uhr: Peter Maffay in der Arena 4. September 2020, 19 Uhr: Hämatom im Haus Auensee 10. September 2020, 20 Uhr: Versengold im Haus Auensee 15. September 2020, 20 Uhr: Disney in Concert in der Arena 19. September 2020, 20 Uhr: Johnossi im Werk 2 9. Oktober 2020, 20 Uhr: Mono Inc. im Haus Auensee 9. Oktober 2020, 20 Uhr: Santiano in der Arena 10. Oktober 2020, 19.45 Uhr: In Extremo im Haus Auensee 9. November 2020, 20 Uhr: The Music of Game of Thrones im Gewandhaus 11. November 2020, 20 Uhr: Moka Efti Orchestra im Felsenkeller 17. November 2020, 18.30 Uhr: Parkway Drive in der Arena 3. Dezember 2020, 20 Uhr: Nico Santos im Haus Auensee 2021 7. Januar 2021, 20 Uhr: Richard Marx im Kupfersaal 16. Januar 2021, 20 Uhr: Madsen im Haus Auensee 25. Januar 2021, 20 Uhr: Ghostemane im Felsenkeller 5. März 2021, 21 Uhr: Knorkator im Täubchenthal 6. März 2021, 19.30 Uhr: Knorkator im Täubchenthal 19. März 2021, 20 Uhr: Boot Led Zeppelin im Haus Leipzig 9. April 2021, 20 Uhr: Die größten Musical-Hits aller Zeiten im Gewandhaus

Von Katharina Stork