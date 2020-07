Leipzig/Köln

Das ging schnell: Nur wenige Tage nach dem Start der zweiten Staffel von „How to sell Drugs online (fast)“ am 21. Juli hat Netflix bekanntgegeben, dass die von der bildundtonfabrik produzierte Serie eine dritte Staffel bekommen wird. Diese befinde sich bereits in der Produktion, teilte der Streaming-Dienst am Dienstag mit. Angesichts der Tatsache, dass es sich laut Netflix um die erfolgreichste deutsche Originalserie auf der Plattform handele, war die Ankündigung aber nur Frage der Zeit. Man habe auch zahlreiche Zuschauer in Italien, Frankreich und Brasilien erreichen können.

Matthias Murrmann und Philipp Käßbohrer werden wie bisher auch in der dritten Staffel als Showrunner agieren. Arne Feldhusen soll weiterhin als Regisseur fungieren. Alle Hauptdarsteller – unter anderem Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Damian Hardung und Lena Klenke – werden ebenfalls zurückkehren. Als Neuzugang im Cast wurde Langston Uibel („Dogs of Berlin“, „Unorthodox“) angekündigt. Wann die dritte Season erscheint und wie viele Folgen sie umfassen wird, ist noch unklar. Die ersten beiden Staffeln bestehen aus jeweils sechs halbstündigen Episoden und wurden im Sommer veröffentlicht.

„How to sell Drugs online (fast)“ wurde beim Deutschen Fernsehpreis 2020 als beste Comedy-Serie ausgezeichnet und bei der Romyverleihung 2020 mit zwei Preisen geehrt – unter anderem als beste TV-Serie. Die Serie um den Nachwuchsdrogendealer Moritz Zimmermann ( Maximilian Mundt) basiert lose auf der Geschichte des Leipziger Drogendealers „ Shiny Flakes“, der aufgrund seines Online-Drogengeschäfts 2015 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Der Fall hatte in Leipzig und weit darüber hinaus Wellen geschlagen.

Von Christian Neffe